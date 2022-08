Toumaï, le plus ancien représentant de l'humanité, marchait déjà il y a 7 millions d'années

Sa découverte au Tchad dans le désert du Djourab en 2001 avait fait couler beaucoup d'encre... De querelles en rebondissements, le crâne de Toumaï puis, plus tard, de quelques os trouvés alentour, ont été attribués à l'espèce baptisée Sahelanthropus Tchadensis. Toumaï vivait il y a 7 millions d'années, ce qui en fait le représentant le plus ancien de l'humanité. Et 21 ans après sa découverte, de nouvelles analyses très poussées sur trois os (un fémur et 2 ulnae ou cubitus, c'est à dire l'os de l'avant-bras) font dire à cette équipe de chercheurs qu'en plus de la marche quadrupède, Toumaï était bipède. Une bipédie très proche de celle de l'homme moderne, et non de celles d'autres grands primates comme le gorille ou le chimpanzé.

Trois petits bouts d'os mal conservés

Les scientifiques n'avaient pourtant pas beaucoup d'éléments au départ. Certes le crâne avait donné des indices forts sur la place de la colonne vertébrale et la bipédie avait déjà été avancée. Mais elle n'avait pas convaincu tout le monde, tant cette histoire de bipédie est associée à l'image d'Épinal du singe se redressant pour déboucher sur un homme moderne, supposé plus intelligent, plus évolué. "La difficulté majeure a été l'état de préservation des fossiles, car sur le fémur, il manque les deux extrémités, qui sont les parties les plus utiles pour le diagnostic. C'est la même chose pour les os du coude", détaille Franck Guy, paléoanthropologue à l'Université de Poitiers, au laboratoire de l'Évolution.

Une bipédie proche de celle d'aujourd'hui

Les trois os ont été soumis à une batterie de mesures et d'analyses. Les morphologies externe et interne ont été étudiées, l'épaisseur des os, la torsion, puis comparées à celles d'un ensemble de spécimens de grands singes actuels (chimpanzés, gorilles, bonobos) et aux membres du groupe humain que sont Orrorin, Ardipithecus, les australopithèques et homo sapiens.

Ces données ont montré que le mode de locomotion de Toumaï était plus proche de l'homme d'aujourd'hui que d'un autre grand primate. "Pour ce qui est du fémur, le signal général des 23 indicateurs rassemblés montre clairement qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un Sahelanthropus qu'un fossile humain. On ne retrouverait pas ce niveau de ressemblance si on le compare avec un chimpanzé ou un gorille fossile par exemple", précise Guillaume Daver, également membre de l'équipe Palevoprim à Poitiers.

Bipède mais pas que...

La structure du fémur laisse supposer un individu de 43 à 45 kilos, plus petit qu'un gorille mais plus grand qu'un chimpanzé. Il se déplaçait donc sur ses deux jambes, le buste redressé. Mais il avait aussi un autre mode de locomotion : la quadrupédie, au sol ou dans les arbres puisqu'à cette époque, l'environnement était celui d'une savane arborée et non un désert comme aujourd'hui.

"Nous n'avions pas d'a priori la façon dont se déplaçait Sahelanthropus", affirme Jean-Renaud Boisserie. "On n'a pas estimé au départ qu'il pouvait être bipède car on peut imaginer que certains humains n'étaient pas bipèdes", ajoute cet autre membre de l'équipe de Poitiers. Ce mélange de bipédie et de quadripédie est présente aussi chez Orrorin et Ardipithecus. Mais ici, l'étude parue dans Nature recule l'apparition de la bipédie et montre une coexistence de plusieurs modes de locomotion pendant au moins 3 millions d'années dans notre histoire.

La diversité dans l'évolution

Pour Antoine Balzeau, du muséum national d'histoire naturelle, cette étude très solide clôt le débat sur la bipédie de Toumaï. Elle enrichit l'histoire de la bipédie. Son apparition à la fois au Tchad (Toumaï), au Kenya (Orrorin) et en Ethiopie(Ardipithecus) conforte l'image d'une "évolution buissonnante de l'humanité". Il n'y a pas de ligne droite dans l'évolution, du plus archaïque au plus évolué. "Cela nous apporte aussi des éléments sur la forme des corps, pour comprendre la diversité entre espèces", ajoute ce chercheur qui n'a pas participé à l'étude.

Reste qu'on ne sait toujours pas pourquoi cette bipédie est apparue. Pour Antoine Balzeau, l'idée que nos ancêtres aient eu à se redresser dans un paysage de savane a fait long feu. "L'évolution n'est pas finaliste. Elle implique le hasard", explique-t-il. Un petit groupe a pu se trouver isolé et s'adapter à un milieu particulier. Ensuite, au fil des générations, si ces individus se tenaient un peu plus droit, ce caractère biologique a pu être conservé et perdurer. Le fait de trouver une bipédie si ancienne et de savoir que tous les humains qui ont suivi ne l'ont pas partagée, montre l'ampleur de la diversité passée, conclut-il.