Tour de France Femmes : Van Vleuten, Labous, Cavalli... cinq coureuses qui vont faire parler d'elles

Le vélo en juillet, c'est loin d'être terminé ! Si le Tour de France Hommes se termine ce dimanche sur les Champs-Élysées après une édition marquée par le duel Pogacar-Vingegaard, le Tour de France Femmes 2023 prend le relais avec un départ le même jour de Clermont-Ferrand. Une deuxième édition de 960,4 km à travers la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et l'Auvergne-Rhône-Alpes qui se conclura à Pau le 30 juillet avec un contre-la-montre individuel.

Au départ de cette Grande Boucle, 22 équipes de sept coureuses. Au total, 154 se battront pendant huit étapes pour tenter de remporter le Maillot Jaune. On dresse le portrait de cinq d'entre elles qui, à défaut de revêtir la tunique jaune à l'arrivée, feront tout pour animer le Tour de France Femmes.

Annemiek Van Vleuten (Movistar Team) : pour le doublé ?

Annemiek Van Vleuten a déjà remporté le Tour de France Femmes 2022 © Maxppp - Alexandre MARCHI

Principales victoires : 4 Tour d'Italie, 3 Tour d'Espagne, 1 Tour de France, 2 Championnats du monde sur route, 2 Championnats du monde de contre-la-montre, Championne olympique du contre-la-montre

Son histoire : Ses qualités de rouleuse et de grimpeuse hors normes, la Néerlandaise de 40 ans les a acquises sur le tard. Originaire de Vleuten, elle commence le sport par le football, mais se blesse au genoux à l'université. Par besoin de se maintenir en forme, Annemiek Van Vleuten achète un vélo et, peu à peu, prend goût à la discipline. A 26 ans, en 2008, elle devient professionnelle.

Son éclosion aux yeux du grand public intervient en 2016, lors d'un épisode qui a aussi paradoxalement retardé sa progression. Alors qu'elle file vers le titre olympique au Jeux olympiques de Rio, elle chute lourdement dans un virage, victime d'une commotion cérébrale et de microfractures de plusieurs vertèbres. Un titre olympique qui lui manque toujours à son palmarès de "cannibale".

Son objectif : Clairement la victoire finale afin de réaliser le doublé sur le Tour de France et accessoirement un nouveau "grand chelem" des grands tours après avoir déjà remporté le Tour d'Espagne en mai et le Tour d'Italie début juillet. Une performance déjà accomplie l'année dernière. "Vleuty" misera sur les deux dernières étapes du Tour qui lui siéent à ravir pour remporter le maillot jaune : une arrivée au sommet du col du Tourmalet et un contre-la-montre de 22,6 km autour de Pau.

Juliette Labous (Team DSM-Firmenich) : pour le podium ?

Juliette Labous peut nourrir de grandes ambitions sur ce Tour après sa deuxième place sur le Giro début juillet. © Maxppp - Alexandre MARCHI

Principales victoires : 1 étape du Tour d'Italie, Championne de France du contre-la-montre.

Son histoire : La Bisontine de 24 ans a commencé la discipline du vélo par le BMX à sept ans, en suivant les pas de son grand frère Quentin. Depuis cet instant, elle ne l'a plus quitté, le suivant de clubs en clubs, du VTT jusqu'au cylo-cross où elle remporte ses premiers titres (championne de France junior en 2014-2015). En 2017, elle signe dans l'équipe néerlandaise Sunweb, actuel DSM, contactée par son directeur sportif sur... Facebook !

La structure lui offre un cadre où progresser et s'épanouir : stages d'équipe jusqu'à Valence, accompagnement personnalisé par visio... Aujourd'hui, Juliette Labous s'est affirmé comme une leader, chasseuse de classements généraux sur les grands tours.

Son objectif : Après avoir échoué au pied du podium en 2022, Juliette Labous revient sur les routes du Tour avec la ferme intention d'intégrer le Top 3. Ses récentes performances vont plutôt dans ce sens. La Française a terminé deuxième du Tour d'Italie début juillet à 3'56 d'Annemiek Van Vleuten devenant ainsi la première tricolore depuis 2014 à monter sur le podium d'un grand tour. A l'aise en montagne et sur les courses d'un jour aux profils accidentés, Juliette Labous a les moyens de ses ambitions.

Demi Vollering (Team SD Worx) : pour troubler Van Vleuten ?

Demi Vollering fait de plus en plus de l'ombre à sa compatriote Annemiek Van Vleuten. © Maxppp - David Aguilar/EPA

Principales victoires : 2 Liège-Bastogne-Liège, Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne, Championne des Pays-Bas sur route

Son histoire : Demi Vollering est souvent présentée comme la relève du cyclisme néerlandais, déjà orphelin d'Anna van der Breggen, retraitée du peloton en 2021, et bientôt d'Annemiek Van Vleuten qui court sa dernière saison. A 26 ans, sa carrière de cycliste s'écrit pour le moment au pluriel avec "Vleuty" qu'elle tutoie de plus en plus en termes de résultats.

Pour s'émanciper de l'ombre de sa compatriote, la native de Pijnacker peut compter sur des compétences tout-terrain. Elle est à l'aise en montagne, au sprint et en contre-la-montre. Des forces que l'actuelle numéro un mondial a développé au sein de l'équipe SD Worx, meilleure équipe du monde rejoint il y a deux ans.

Son objectif : Seule coureuse en capacité d'inquiéter Annemiek Van Vleuten sur le Tour d'Espagne en mai, Demi Vollering peut raisonnablement espérer remporter le Tour de France et donc son premier grand tour. La Néerlandaise vole depuis le début de la saison. Comme l'année dernière, Demi Vollering a fait l'impasse sur le Tour d'Italie pour se concentrer pleinement sur le Tour. Elle aura donc la fraîcheur physique et l'envie d'en découdre avec Annemiek Van Vleuten qui l'avait battu lors de la dernière édition.

Lorena Wiebes (Team SD Worx) : la plus rapide ?

Lorena Wiebes est championne d'Europe en titre. © Maxppp - LEONHARD SIMON

Principales victoires : 3 étapes du Tour d'Italie, 2 étapes du Tour de France, Championne d'Europe sur route, Championne des Pays-Bas sur route.

Son histoire : La Néerlandaise de 24 ans est une coureuse qui a longtemps hésité entre le cyclo-cross et la gymnastique. Le vélo sur route ? Elle l'abhorrait par peur de "frotter" pour se faire une place au milieu du peloton. Paradoxal, quand on sait aujourd'hui que la jeune cycliste est une véritable funambule sur le vélo à l'approche de la ligne d'arrivée. Depuis son éclosion en 2019, celle qui pratique le kick-boxing est même perçue comme une casse-cou par ses paires.

Lorena Wiebes a aussi été marquée par la vie. Elle partage une relation fusionnelle avec son frère, Enrico, de six ans son ainé. ancien alcoolique, consommateur de cocaïne et sans-abris. Pour lui exprimer son amour, Lorena Wiebes s'est faite tatouée une phrase en arabe sur son avant-bras droit : « Pour toujours dans mon cœur. »

Son objectif : Enquiller le plus de victoires possible au sprint. Ou du moins faire aussi bien que l'an passé sur le Tour de France quand elle avait levé les bras à deux reprises avant d'abandonner lors de la septième étape. La coureuse néerlandaise est la plus rapide du monde en sprint pur et elle arrive à Clermont auréolée du titre de championne d'Europe sur route pour tenter de revêtir le maillot jaune dès la première étape.

Marta Cavalli (FDJ-Suez) : pour une renaissance ?

Sérieuse outsider frustrée par une chute l'année dernière, Marta Cavalli compte bien prendre sa revanche sur cette édition. © Maxppp - BENOIT DOPPAGNE

Principales victoires : Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne, Championne d'Italie sur route

Son histoire : " J'aimerais littéralement changer les souvenirs que j'ai du Tour de France" espère-t-elle dans une vidéo postée sur le compte YouTube du Tour de France Femmes . Des souvenirs dramatiques pour Marta Cavalli. Sur la deuxième étape de la Grande Boucle 2022, l'Italienne de 25 ans est violemment percutée par l'Australienne Nicole Frain, lancée à pleine vitesse dans un paquet de coureuses déjà à terre. Alors citée parmi les favorites pour remporter le Tour, elle abandonne avec une commotion cérébrale.

Mais sept mois après, les séquelles sont toujours présentes. La violente chute l'oblige à mettre sa carrière entre parenthèse début mars. Depuis, Marta Cavalli a pris son temps son temps pour se reconstruire. Au départ de Clermont, elle espère chasser les cauchemars de la précédente Grande Boucle.

Son objectif : Retrouver le top 10 sur un grand tour. En reconstruction physique et psychologique après sa grave chute sur le dernier Tour de France qui l'avait fait abandonner dès la deuxième étape, Marta Cavalli n'a plus performé à ce niveau depuis l'année dernière. La Lombarde, grimpeuse hors pair, pourra en tout cas compter sur l'expérience et le vivier de son équipe FDJ-Suez, pionnière en France dans le cyclisme féminin.