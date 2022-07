Tour du monde des conséquences de la décision de la Cour suprême américaine sur l'avortement

Il y a tout juste sept jours, la Cour suprême américaine révoquait le droit fédéral d'avorter aux États-Unis. Depuis, les femmes sont soumises à la loi de l’État dans lequel elles résident. Neuf d'entre eux ont déjà complètement interdit l'IVG, et la moitié du pays devrait faire de même à terme. Cette décision, véritable coup de tonnerre qui restreint le droit des femmes à disposer de leur corps, a fait réagir partout dans le monde . Après les manifestations du week-end dernier , plusieurs pays ont transposé le débat nationalement. De la France à Malte, tour d'horizon des conséquences de cette décision américaine.

Aux Etats-Unis, fermeture de cliniques, ruée sur les pilules du lendemain, ouverture de batailles juridiques…

Sept jours après la décision de la Cour suprême, l'avortement est interdit dans neuf États américains : le Dakota du Sud, l'Utah, le Wisconsin, l'Oklahoma, le Missouri, l'Arkansas, la Louisiane, le Kentucky et l'Alabama. Il devrait bientôt l'être dans sept autres, liste le New York Times : l'Idaho, le Wyoming, le Dakota du Nord, le Texas, le Tennessee, le Mississippi et la Virginie Occidentale, le temps que les lois "gachettes", votées en amont pour prendre effet dès le revirement de la Cour, n'entrent en vigueur. Selon le Guttmacher Institute , la moitié des États américains devrait prochainement interdire l'avortement.

Publicité

Ces décisions ont entrainé des réactions en chaîne. Dès ce vendredi, le prix de la pilule du lendemain a explosé sur Internet, du fait d'une forte demande, rapporte le Wall Street Journal , même s'il n'y a pas encore de pénurie chez les principaux distributeurs. Des cliniques ont immédiatement fermé, dans le Dakota du Sud et le Missouri notamment. Dans plusieurs États, les femmes risquent désormais des peines de prison si elles avortent, jusqu'à 15 ans dans le Missouri, dix ans en Louisiane, dans l'Arkansas ou dans l'Oklahoma, de même que les professionnels de santé qui pratiqueraient l'avortement. Au Texas, la délation est même encouragée, avec une prime de 10.000 dollars pour les citoyens qui poursuivraient en justice des femmes ou des professionnels pratiquant l'IVG, et qui gagneraient leur procès.

Toutefois, depuis quelques jours, une vaste bataille juridique a démarré sur le territoire. En Louisiane et dans l'Utah notamment, des juges locaux ont bloqué l'application des nouvelles lois anti-IVG, pour des problèmes de rédaction, après des plaintes déposées par des militants pro-avortement, dont le planning familial américain. Dans plusieurs États pro-choix, de New York à la Californie, des dirigeants, des médecins et des citoyennes ont par ailleurs promis de se "battre" pour que leurs États démocrates soient des "sanctuaires " garantissant à des centaines de milliers de femmes chaque année le droit à un avortement légal et sûr. A ce jour, aucune loi américaine n'interdit aux femmes de changer d’État pour avorter.

Soulevant de nouvelles craintes, le juge conservateur Clarence Thomas a de son côté indiqué dans un argumentaire joint à l'arrêt, qu'il faudrait selon lui "revoir toutes les jurisprudences" relatives au respect de la vie privée, faisant craindre une remise en cause du mariage pour les personnes de même sexe et du droit à la contraception.

En France, des propositions de loi pour constitutionnaliser l'avortement

En France, au lendemain de la décision de la Cour suprême américaine, la député LREM Aurore Bergé a annoncé sur France Inter qu'elle s'apprêtait à déposer une proposition de loi constitutionnelle visant à inscrire "le respect de l'IVG" dans la Constitution française, pour éviter à l'avenir des "revirement" sur ce droit. Quelques heures plus tôt, la cheffe des députés insoumis Mathilde Panot, avait indiqué qu'elle comptait proposer à l'alliance de la Nupes de déposer un texte similaire. La gauche s'est félicitée du revirement de la majorité présidentielle, qui s'était opposée en 2018 et en 2019 à la discussion d'un texte à l'Assemblée visant à constitutionnaliser le droit à l'avortement.

Ce mardi, la Nupes a ouvert son texte aux signatures de tous les députés, "à l'exception de ceux du Rassemblement National", "parti qui a prouvé maintes fois qu'il était l'ennemi des droits des femmes", selon Mathilde Panot. Le Front National, devenu Rassemblement National, a durant longtemps été anti-avortement. En 2011, Marine Le Pen avait proposé de restreindre leur remboursement. Plusieurs nouveaux députés du RN sont des militants "pro-vie" revendiqués .

A Malte, un recours des médecins contre l'interdiction d'avorter

Quelque 135 médecins maltais ont déposé ce lundi un recours juridique contre l'interdiction de l'avortement sur cette petite île majoritairement catholique, dernier pays de l'Union Européenne à l'interdire complètement. Déposé, entre autres, contre le Premier ministre et le ministre de la Santé, le recours demande la suppression d'un article du Code pénal qui prévoit jusqu'à quatre ans de prison et l'interdiction à vie d'exercer pour les médecins pratiquant des avortements. Les soignants signataires estiment que cela les empêche de fournir des "soins immédiats et opportuns " aux femmes.

Les femmes qui se font avorter risquent, elles, jusqu'à trois ans de prison. Ce recours intervient un peu plus d'une semaine après qu'une touriste américaine se voit vue refuser le droit d'avorter dans un hôpital maltais, malgré le risque pour sa santé, et l'absence de chances de survie de son bébé. Elle a finalement été transportée en urgence en Espagne, où elle a pu être prise en charge.

En Israël, le Parlement approuve une réforme pour faciliter l'avortement

Trois jours après la décision américaine, le Parlement d'Israël, allié historique des États-Unis, a approuvé une réforme allant dans le sens inverse, pour faciliter l'accès des femmes à l'avortement. S'il est légal en dans ce pays, le recours à l'IVG doit être approuvé par un comité du ministère de la Santé, qui recevait jusque-là la femme de visu, comme le prévoyaient d'anciennes procédures mises en place dans les années 1970. Si le Parlement a maintenu ce lundi la nécessité d'un feu vert ministériel pour avorter, las femmes pourront désormais soumettre une demande en ligne et ne seront plus obligées de témoigner en personne, une exigence jugée possiblement "humiliante" et "non nécessaire" par le ministre de la Santé et chef de la formation de gauche, Nitzan Horowitz. Celui-ci a salué une réforme qui "va mettre en œuvre des règles plus simples, plus respectueuses et plus progressistes, et ainsi renforcer le droit des femmes à disposer de leur corps (...) car le choix de l'avortement appartient au femmes", a-t-il déclaré, avant de dénoncer la décision "répressive" de la Cour suprême américaine.

Le Chili, bientôt le premier pays à inscrire l'avortement dans la Constitution ?

A rebours des États-Unis, le Chili, pays considéré il y a encore quelques décennies comme l'un des plus conservateurs d'Amérique Latine, pourrait, dès le 4 septembre prochain, devenir l'un des premiers États au monde à inscrire le droit à l'IVG dans sa Constitution. Une Assemblée constituante composée de citoyens rédige actuellement la nouvelle Constitution du pays, qui, si elle est adoptée par référendum, remplacera l'actuelle héritée de la dictature de Pinochet.

L'article 16 du nouveau texte stipule que l’État garantit les droits sexuels et reproductifs sans discrimination, et assure ainsi "l'accès à l'information, à l'éducation, à la santé et aux services et prestations nécessaires à cet effet, en assurant à toutes les femmes et aux personnes capables de porter des enfants, les conditions pour une grossesse, une interruption volontaire de grossesse, un accouchement et une maternité libres et protégés".

Au sein de l'Assemblée constituante, totalement paritaire, certaines avaient d'abord douté de l'opportunité de mentionner explicitement l'IVG, craignant de braquer la droite sur l'ensemble du texte. Mais le mouvement féministe a donné l'élan décisif en recueillant les 15.000 signatures nécessaires pour inscrire la proposition à l'ordre du jour. Si l'avortement suscite toujours le débat dans ce pays catholique, une majorité de Chiliens sont désormais en faveur de l'IVG (73%), selon un sondage Ipsos de septembre 2021.