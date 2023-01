Tours : l'octogénaire jugé pour avoir tué son épouse malade condamné à huit ans d'emprisonnement

"La cour a entendu rappeler l'interdit fondamental d'ôter la vie à qui que ce soit", explique la présidente de la cour d'assises d'Indre-et-Loire, ce mercredi en fin d'après-midi, à l'accusé de 88 ans dans le box de cette grande salle du palais de justice de Tours. Car l'homme a tué . "Par amour", disent ses avocats. Mais tué quand même. Pierre O. a reconnu avoir assassiné son épouse malade, en mai 2020. A l'énoncé du verdict, il ne réagit pas. "Nonobstant, vous êtes recevable à présenter une demande de libération conditionnelle, car vous avez plus de 70 ans", précise Anne Cristau. Dans ce dossier sans parties civiles, les proches de l'accusé comme de la victime vont, un à un, le saluer à travers le box. "Bon courage, Pierrot", lance l'un d'eux, larmes aux yeux.

Une peine symbolique

Dans la matinée, l'avocat général avait, lui, requis dix ans de réclusion à l'encontre de l'octogénaire. S'il dit avoir vu dans cette affaire "un puits sans fond de tristesse", Pierre Gérard a cependant tenu à nuancer la vision d'"acte d'amour" soutenue par la défense : "En prononçant une peine symbolique, vous signifieriez au nom du peuple français que, quand on a 88 ans, on a le droit d'ouvrir le crâne de sa femme au motif qu'elle se dégrade", dit-il aux jurés.

Le représentant du ministère public requiert à côté d'un banc de parties civiles resté vide tout le long du procès : "Personne n'est ici pour parler au nom de Marcelle O., déplore l'avocat général*. Je dois vous avouer qu'aujourd'hui, je ressens un vide profond (…). Une chose est sûre : elle n'a pas demandé à mourir. Encore moins comme ça*".

"Tunnel de la mort"

Pierre O. a expliqué aux enquêteurs avoir d'abord tenté de mourir avec son épouse en s'asphyxiant avec un réchaud, puis en ouvrant le gaz, ce qu'ont confirmé les bonbonnes retrouvées dans la chambre à coucher du couple et l'odeur toxique dans la maison. Avant de se réveiller et tuer Marcelle à coups de crosse de carabine. "On va passer d'une mort douce à une mort effroyable", constate Pierre Gérard, qui ne croit pas à une "dissociation" de l'accusé, mais admet qu'il peut être terrifiant de mettre des mots sur un tel geste.

Le représentant du ministère public note que l'accusé a fait dès le 16 mai des recherches sur la façon de mourir sans souffrir, soit au moment où son épouse est encore hospitalisée. A ce moment-là, estime-t-il, "on est déjà dans le tunnel de la mort". L'accusé perd le contrôle des choses, et ça, "j'en suis certain et largement convaincu, va largement contribuer" au passage à l'acte. Autre facteur : l'état sanitaire de la France au moment des faits. La santé de la victime se dégrade soudainement en février 2020, juste avant le confinement. "Il est certain que ça a nui à la prise en charge médicale", juge l'avocat général, qui se demande cependant si l'état de la victime n'aurait pas pu s'améliorer. "Toutes ses chances, c'est monsieur qui les a brisées", estime Pierre Gérard. Dans son box, l'accusé fond en larmes.

"Un homme aimant, épuisé, déprimé"

"L'homme que vous allez devoir jugé est un homme aimant, épuisé, déprimé, qui a tenté d'abréger les souffrances – de la pire des manières, nous sommes d'accord – d'une épouse qui n'était pas en fin de vie mais qui, déjà, n'était plus là" plaide, pour sa part, l'avocate de la défense Audrey Chefneux. C'est un couple qui s'aime, qui fait tout ensemble". Un amour intense. Mais un amour qui semble avoir isolé le couple : "Pierre O. est le monde de Marcelle, et Marcelle est le monde de Pierre O."

Un couple jamais séparé plus d'une nuit, sauf quand Marcelle fait un séjour à l'hôpital après un accident en montagne, dans les années 2000. A cette époque, Pierre va la voir tous les jours. Mais, quand son épouse est hospitalisée en mai 2020, avec le Covid, "il la dépose devant l'hôpital et la regarde partir les bras ballants", raconte Me Chefneux. Et lorsqu'il l'appelle le 13 mai, pour lui souhaiter un bon anniversaire de mariage, elle ne le reconnaît pas. "Sa Marcelle n'existe plus". Alors, la mort plutôt que l'Ehpad…"Je suis peut être audacieuse en disant que c'est ce que souhaitait Marcelle, mais je crois que mon audace est nourrie par les témoignages", plaide Audrey Chefneux, qui cite un courrier de la sœur de la victime : "C'est ce que Marcelle aurait voulu". "Cet homme-là, pardon, mais il a commis le plus bel acte d'amour. Il a voulu partir avec elle. Marcelle, à cette date-là, elle n'est plus digne, elle n'est plus debout, elle ne vit plus", continue l'avocate.

Sollicitations médicales

L'avocat général a insisté sur le fait que l'accusé n'a pas demandé d'aide à la sortie de l'hôpital de son épouse. "J'ai calculé que, sur 80 jours, Pierre O. a fait une sollicitation médicale en moyenne tous les quatre jours. La volonté de trouver une solution médicale, elle est absolue", répond Me Guillaume Bardon, l'autre avocat de Pierre O. "A chaque fois qu'il a demandé de l'aide, on l'a renvoyé chez lui. A partir du moment où le corps médical n'est pas capable d'apporter de l'aide, pourquoi l'ami ? Pourquoi le voisin ?"

Avant la clôture des débats, l'accusé a eu, comme le veut la règle, les derniers mots. "Ce que je souhaite le plus, c'est revenir le plus rapidement possible dans ma maison de Francueil, cette maison que ma femme aimait tant, et où nous avons tant de souvenirs, et il me reste tant de choses à faire dans cette maison pour la maintenir en état". Pierre O. dit penser chaque jour à ce drame "dû entièrement à [mon] échec de ne pas réussir notre départ ensemble". "C'est bien malheureux qu'une si belle vie se termine de cette façon", regrette Pierre O. Quant à la peine, avant que les jurés aillent délibérer : "Pour ma part, je me suis condamné à perpétuité depuis mai 2020".