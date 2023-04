"Tous immortels" de Paul Pavlowitch : "un triptyque littéraire passionnant" ou "ennuyeux" ?

Un gros récit autobiographique. Paul Pavlowitch qui fut, il y a 40 ans, l'homme de paille à qui Romain Gary, qui ne voulait pas être démasqué, demanda d'incarner son double Émile Ajar, comédie littéraire qui s'est terminée par une tragédie, puisque Romain Gary a mis fin à ses jours le 2 décembre 1980. Pendant huit ans, Pavlovitch, petit cousin de Gary, a feint d'être l'auteur de "Gros câlin" de "La vie devant soi" ou encore de "L'angoisse du roi Salomon". Il a publié en 1981, un livre, "L'homme que l'on croyait", où il donne sa version de l'aventure. Aujourd'hui, il a 80 ans et il rassemble dans ce livre d'où le titre "Tous immortels" Gary, Jean Seberg, mais aussi la mère de l'auteur. C'est un livre pour prouver que lui aussi, Paul Pavlovitch, était un écrivain.

Arnaud Viviant n'a jamais été entousiasmé par Romain Gary

Le critique de la revue Transfuge a toujours eu du mal avec l'aura et le tempérament de Romain Gary, la sortie de ce livre ne change pas grand chose à son opinion et l'a moyennement intéressé : "Pavlowitch a totalement changé de ton. Il était totalement dans la rancune autrefois, quand il avait écrit son premier livre. C'est intéressant de voir qu'il n'est plus en colère. D'ailleurs, il en parle avec une grande facilité mémorielle, avec tous ses souvenirs en tête. Mais, sinon je ne suis pas beaucoup intéressé, en tant qu'écrivain et qu'individu à Romain Gary. J'ai toujours trouvé qu'il s'était mal comporté, y compris avec Jean Seberg et encore plus avec Pavlowitch. Puis j'ai toujours trouvé cette manière de vouloir obtenir deux fois le Prix Goncourt, totalement vaniteuse et ridicule".

Elisabeth Philippe éprouvée par "un ennui mortel"

Pourtant, l'histoire autour de cet écrivain l'intéresse beaucoup, mais sur le fond elle trouve que ce n'est pas très bien construit : "s'il y a des pages très belles sur Jean Seberg, pour le reste, tout est balancé pêle-mêle, il y a beaucoup de rancœur, d'amertume pas forcément à l'égard de Gary, mais à l'égard du monde de la critique, des journalistes. Ce qui laisse un goût doux-amer. Je n'ai vraiment pas été très séduite par ce livre".

Olivia de Lamberterie l'a dévoré !

La critique pour Elle a été fascinée par le portrait que Romain Gary dresse de lui-même, pourtant elle n'avait pas lu les livres précédents de Pavlovitch : "J'ai trouvé que c'était le processus de destruction de trois personnages, l'histoire de dépressions, celle de Jean Seberg, celle de Romain Gary et de Paul Pavlovitch. D'autant que Gary est son propre poison, c'est fascinant puisque c'est lui qu'il déteste, il n'est intéressé par personne d'autre que par lui-même. J'ai trouvé ce livre passionnant, je l'ai dévoré".

Jean-Claude Raspiengeas salue un très beau triptyque littéraire

Le journaliste pour La Croix a eu comme l'impression de lire plusieurs livres en un, saluant une très belle évocation de la cohabitation de Paul Pavlowitch, de Romain Gary et de Jean Seberg : "Je trouve que le portrait du désespoir abyssal de Romain Gary est passionnant, quand il explique ce canular métaphysique, ce pied de nez extraordinaire qui a mal tourné et signé sa fin. Quand Paul Pavlowitch, à 40 ans, sort son premier livre, il le fait juste avant que Romain Gary ne sorte son testament. D'ailleurs, ce dernier se tue de peur d'être démasqué. Le désespoir de Romain Gary, la fragilité extrême de Jean Seberg - détruite par le FBI - est formidablement retranscrite. Et puis surtout, la façon dont Pavlowitch est écrasé par son histoire de prête-nom avec Gary qui, d'un seul coup avec ce canular qui lui échappe, craint que sa créature ne le dépasse. Il y a quelque chose de tout à fait singulier dans la façon de revenir sur ces trois destins mêlés".

