Toussaint 2022 : Quelles sont les 10 bandes dessinées à ne pas rater ?

Sélection d’une dizaine de BD à lire ou à offrir.

« La dernière reine » de Jean-Marc Rochette : l’une des meilleures BD de l’année

Un magnifique hommage à la nature et à la montagne, qui se double d’un propos historique, amoureux et humain très fort. L’auteur est à son sommet !

📖 LIRE | Bande dessinée deux excellentes raisons de lire La dernière reine de Jean-Marc Rochette

La Dernière reine de Jean-Marc Rochette est paru chez Casterman

« Adèle Blanc-Sec : Le Bébé des Buttes-Chaumont » de Jacques Tardi : un final en apothéose

Une fin de série en forme de feu d’artifice ! A l’occasion de cet ultime opus, Jacques Tardi a convoqué les personnages emblématiques des albums précédents : La momie, Laumanne... sont les acteurs d’une nouvelle aventure de l’héroïne anarchiste créée en 1976. Une époque où les femmes dans les BD n’étaient encore que des objets érotiques.

Dans Le Bébé des Buttes-Chaumont, écrit 15 ans après le tome précédent, il est question d’une épidémie qui transforme les gens en vache, de son antidote… Mais il s’agit aussi d’une critique en règle de la capitale, de la guerre, et de l’Académie française, où se réunit un congrès de momies pour écrire un dictionnaire … Pour Adèle Blanc-Sec, la boucle est bouclée puisque l’aventure s’achève là où elle a commencé : au Jardin des plantes, dans la Ménagerie. On quitte notre héroïne ronchonne avec regret, mais on se console avec la perspective joyeuse de pouvoir relire la série complète d'une traite. Indispensable.

🎧 ECOUTER | Jacques Tardi, invité de La librairie francophone et du 13/14 avec Bruno Duvic

📖 LIRE | Bande dessinée - Jacques Tardi : "Adèle Blanc-Sec, c'est fini, elle a fait son temps"

Adèle Blanc-sec : Le Bébé des Buttes-Chaumont de Jacques Tardi

« La Synagogue » de Joann Sfar : une enfance à Nice

Un récit à la bonne distance pour appeler à la tolérance. Enfant, Joann Sfar n’aimait pas trop la synagogue. Une aversion difficile à avouer à un père très pratiquant. Alors le futur dessinateur s’est proposé de faire partie du service d’ordre du lieu de culte. De là, il fait plus ample connaissance avec l’antisémitisme… Rien n’est manichéen dans la jeunesse niçoise de l’auteur du Chat du rabbin. Son père, un avocat charmeur, met les neo-nazis en prison, et a créé un centre pour les femmes victimes de violences conjugales.... Mais il file un coup de main quand il le faut à Jacques Médecin, le maire louche de Nice. Joann Sfar est juif, mais aime parler avec les jeunes fachos de sa ville natale… Le dessinateur a entamé l’écriture de ce livre alors qu’il était hospitalisé pour cause de Covid-19. Une expérience angoissante qui transparait dans l’urgence à raconter cette autobiographie… Le trait s’est éclairci, et cet appel à la tolérance est passionnant.

La synagogue de Joann Sfar est paru chez Dargaud

🎧 ECOUTER | Joann Sfar, invité de la Bande originale

Lire aussi : On s’en fout quand on est mort chez Gallimard BD : l'envers du décor de la BD La synagogue… C'est bavard, foisonnant, drôle, instructif, touchant… On y apprend que Joann Sfar est passé à la tablette cintiq. XX

« Une romance anglaise » de Miles Hyman et Jean-Luc Fromental : scandale des sixties

Dans les années 1960, l’osthéopathe Stephen Ward ne manipule pas que les corps, mais aussi une jolie jeune femme, Christine. Il va la mettre dans les pattes de ses amis, et, en particulier, de John Profumo, le ministre de la Guerre anglaise. Après Le coup de Prague , le duo Hyman-Fromental récidive. Il nous replonge avec brio dans le passé pour dérouler une incroyable histoire d’espionnage. Le dessin de Miles Hyman rend à la perfection l’ambiance corsetée de cette époque où les femmes pouvaient n’être que des objets manipulables.

📖 Une romance anglaise de Miles Hyman et Jean-Luc Fromental est paru chez Dupuis dans la collection Aire libre

« Nénés chéris » par Jennifer Hayden et « La vie gourmande » d’Aurélia Aurita deux façons de raconter son cancer du sein

Deux bandes dessinées signées Aurélia Aurita et Jennifer Heyden relatent l'aventure intime et douloureuse de la maladie. Deux façons de se raconter, et de partager.

📖 LIRE | Octobre rose en BD : « Nénés chéris » par Jennifer Hayden et « La vie gourmande » d’Aurélia Aurita deux façons de raconter son cancer du sein

Nénés chéris de Jennifer Hayden publié à La cité graphique et La vie gourmande d'Aurélia Aurita chez Casterman

« Nachave » de Lucas Harari : simple nouvelle en noir et blanc

Un récit muet en noir et blanc d’une efficacité folle. Dans une banlieue, un jeune homme tombe amoureux d’une fille visiblement déjà prise… Dans ses dessins pleines pages très évocateurs, Lucas Harari (L’aimant, et La dernière rose de l’été) prouve une fois encore qu’il sait raconter des histoires et jouer avec les codes du 9e art à la perfection.

📖 Nachave de Lucas Harari paru chez Martin de Halleux

« Matteo » sixième période de Gibrat : une fin filiale

Après avoir combattu pendant la Première Guerre mondiale, et pendant la guerre d’Espagne, Mattéo est de retour à Collioure. Réfugié chez un ami, le héros renoue un temps avec Juliette, obsédée par son fils… qui est aussi celui de Mattéo. Le trait exceptionnel de Jean-Pierre Gibrat sait nous emmener sur les chemins de la débâcle. Fin de cette splendide saga historique qui couvre le début du XXe siècle et nous fait assister à la désillusion du communisme. Les personnages sont aussi attachants que bien menés. Leurs relations sont vivantes et réalistes. Le trait à la peinture à l'huile de Gibrat s'est fait plus clair, plus nerveux, et est allé à l'essentiel. C'est superbe et passionnant.

Mattéo sixième période (2 septembre 1939, 3 juin 1940) de Gibrat est paru chez Futuroplis. Lire aussi : Matteo, premier et second cycle.

« Vernon Subutex » seconde partie par Luz et Virginie Despentes : explosion finale

Deuxième volume des aventures de Vernon. Cet opus condense les tomes 2 et 3 des romans de Virginie Despentes, et s'en éloigne un peu. Mais reste l'essentiel : l'apparition des convergences. Des moments un peu énigmatiques, musicaux et extatiques suscités par un Vernon DJ-gourou. Le dessin de Luz se fait plus explosif… Un très bon moment.

🎧 ECOUTER | Luz et Virginie Despentes dans C'est encore nous

📖 LIRE | Sur le premier tome, Vernon subutex, l'adaptation modèle de Luz

📖 Vernon Subutex par Luz et Virginie Despentes est paru chez Albin Michel - exposition des planches à la galerie Hubert Breyne jusqu'au 21 novembre

« Le cœur des zobs de Bobika » : déplacement de la charge mentale

Alors qu'il est de plus en plus question de contraception masculine, Bobika se lance dans l'aventure… Et nous embarque avec lui. Il nous propose un petit panorama des méthodes contraceptive existantes, et les évalue. Le ton et le dessin sont humoristiques. Mais le propos est sérieux et dédramatise la chose !

📖 Le cœur des zobs de Bobika paru chez Mâtin

« Deep me » de Marc-Antoine Mathieu » : parti pris expérimental radical

Une BD presque toute faite que de cases noires… Mais elle raconte une histoire très intrigante impossible à lâcher. L’homme semble être dans le coma. Il s’appelle visiblement Adam. Il ne reconnait pas les personnes qui s’adressent à lui… Il y a du suspens, et la chute est inattendue… Une bande dessinée qui démontre que malgré une idée reçue, en BD, le dessin n’est qu’accessoire.

Deep me de Marc-Antoine Mathieu chez Delcourt

Et aussi

Kiss the sky (Glénat) de Mezzo et JM Dupont : l’incroyable bio dessinée de Jimi Hendrix (1942-1970), une trajectoire en noir et blanc magnifiquement rendue, à faire lire à tous les fans du guitariste... et aux autres. Car on en apprend beaucoup sur la jeunesse chaotique du musicien.

Vega de Yann Legendre et Serge Lehman (Albin Michel) : une BD SF traversée par nos préoccupations environnementales très contemporaine : l’appauvrissement de la biodiversité. En 2060, une équipe de scientifiques part sur les traces du dernier orang-outang. Mais une fois trouvée, l’une des scientifiques se trouve menacée par un commando animaliste. Le dessin est assez chaleureux pour nous emmener dans ce futur implacable pour l’espèce humaine.

L'ombre des pins (Virages graphiques) de Cécile Dupuis et Valérian Guillaume : cela démarre par des révisions ennuyeuses dans la maison de vacances familiale. Pablo est là pour travailler. Mais petit à petit, il va s'ouvrir à la photographie… Ce récit empreint de nostalgie rend hommage avec délicatesse à la simplicité des éphémères relations de jeunesse de vacances…

Très chers élus, enquête sur 40 ans de financement politique (La Revue dessiné/Delcourt) d'Elodie Gueguen, Sylvain Tronchet, et Erwann Terrier. Avant d'arriver au pouvoir tous les hommes politiques, jurent la main sur le cœur que cette fois-ci, c'est terminé : ils rendront, la politique saine. La loi sur le financement de la vie politique française est stricte, mais les moyens plus ou moins légaux de la contourner sont nombreux. Les journalistes de la cellule investigation de Radio France mènent l'enquête, et c'est édifiant.

Pocahontas : la véritable histoire de l’Indienne Pocahontas par F. Prugne (Daniel Maghen). Comme toujours chez cet auteur, c'est splendide. On admire l'aquarelle poétique utilisée pour raconter un destin qui l'est beaucoup moins. Une exposition des planches a lieu jusqu’au 5 novembre à la Galerie Maghen.

A venir en novembre

Cache-cache bâton (Futuropolis), autobiographie sensible d'Emmanuel Lepage sur son enfance en communauté pensante, La mer à boire (2024) de Blutch, une histoire "ni autobiographique, ni auto-fictionnelle, ni fantastique mais tout à la fois, et qui raconte l’amour", 1629 (Glénat) de Xavier Dorison et Thimothée Montaigne une aventure à fond de cale, et le dernier tome de l'Arabe du futur' de Riad Sattouf