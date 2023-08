"Toustes en colo" : une colonie de vacances inclusive pour des jeunes transgenres

Le jardin du gîte est protégé du regard extérieur, par des haies. C'est un refuge pour Sybile, jeune âgée de 15 ans, en transition. "Je me sens libre ici, nous ne sommes pas jugés par les jeunes, ni les 'animateurices'." Tous et toutes utilisent l'écriture inclusive, en féminisant les noms. "C'est une règle tacite, certains ne connaissent rien de la communauté Queer, mais ils apprennent très rapidement, ça se fait naturellement", affirme la jeune adolescente qui se genre au féminin. Cet été, 130 jeunes sont accueillis dans cette colonie installée dans le Jura. Ils sont LGBT+, transgenres, handicapés ou bénéficiaires des minimas sociaux et ont entre 9 et 17 ans.

Dans le gîte, les animateurs déjeunent ensemble avant de commencer une activité. © Radio France - Emma Dehoey

Des jeunes parfois harcelés chez eux

Sybile, jeune lycéenne de Beauche, en Eure-et-Loire a demandé à ses parents de prolonger ses vacances de deux semaines. Un séjour qui coûte entre 880 à 1050 euros, en fonction des ressources familiales. Cette colonie de vacances est le seul moment où Sybile, harcelée, menacée de mort dans la rue et à l'école, déscolarisée en quatrième peut enfin "respirer" pour "replonger en apnée durant toute l'année scolaire."

Publicité

À côté d'elle, son ami Neptune secoue les mains et claque des doigts comme signe d'applaudissement en réaction à ces propos. Cheveux teints en rouge, vêtu d'une salopette, Neptune (prénom qu'il s'est choisi pour sa nouvelle identité) est un garçon transgenre âgé de 17 ans. Son genre ne correspond pas au sexe qui lui a été assigné à sa naissance. Cela suscite en lui une grande "anxiété". Le garçon trans a des pensées suicidaires. Depuis chez lui, à Vincennes, c'est "Toustes en colo" qui l'aide à tenir : "Je me dis que la colo est dans deux mois, je ne peux pas tout arrêter."

Des toilettes mixtes

"Ici, sur les toilettes il n'y a pas de panneau fille-garçon. Ce sont des toilettes mixtes, comme à la maison", montre Neptune du doigt fièrement. "Il n'y a pas d'anxiété lorsque je vais à "Toustes", je ne me sens pas épié, jugé, ni regardé. Au contraire, je suis à ma place, ce qui n'était pas le cas des autres colo." À 13 ans, il prend conscience de sa non-binarité, Neptune a des souvenirs "traumatiques" de sa première colo. "La première phrase que me dit un anim', il y a un étage réservé aux garçons et un pour les filles. J'ai l'impression de me prendre un claque, en tant que non-binaire, je ne suis pas le bienvenu dans cette colo, et même dans la société." À "Toustes en colo", sur chaque porte de chambre, une pancarte est accrochée sur laquelle est inscrite le prénom et le pronom. "Cela permet aux personnes de vérifier s'ils ont un doute sur le pronom et éviter de blesser la personne."

Pas de réveil ni d'heure de coucher imposés

Il est près de midi, Mael prépare son petit déjeuner, en étalant du beurre de cacahuètes sur sa tartine. "J'ai besoin de forces, pour débuter la journée. Il est tard, mais on peut se lever à notre heure." Cette colo inclusive casse les codes, pas de réveil, ni d'heure de coucher imposés. "On est en vacances. Le sommeil est un droit ici. Cela peut parfois être culpabilisant d'avoir un adulte qui nous engueule pour avoir dormi trop tard. Si je dors, c'est que j'en ai besoin", explique Evan, garçon transgenre de 17 ans, qui s'est levé à 10h20 ce matin.

"Les parents se reposent quand ils sont en vacances, cela devrait être de même pour les enfants, qui sont soumis à un rythme éreintant à l'école", lance Mélina Raveleau, qui fonde en 2020 "Toustes en colo". Ancienne animatrice dans des colos "traditionnelles" pendant près de 15 ans, elle réfléchit à de nouvelles pratiques pédagogiques pour inclure tous les jeunes. "On s'est aperçu que les grosses colo laissaient à la marge certains jeunes. Durant ces dernières années, certains sont venus m'expliquer leurs besoins. J'ai voulu créer un cadre pour permettre aux jeunes de co-construire leur séjour, en fonction de leur besoin." Tous les jours, des temps appelés "Assemblée générale" ont lieu, durant lesquels les jeunes évoquent leurs interrogations et planifient les activités du lendemain. La prochaine colo sera organisée en octobre.