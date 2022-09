Tout ce que vous devez savoir pour devenir détective privé

On ne s'improvise pas détective privé

Commencez par vous détacher de la vision fantasmée du métier qui est très loin de l’imagination alimentée par la culture populaire. En premier lieu, devenir détective privé, c'est une profession réglementée, qui requiert un apprentissage spécifique, un code de conduite exemplaire et une bonne condition physique dans la vie en général.

Un code moral exemplaire

Comme pour accéder à certains métiers de la sécurité en général, notamment de la fonction publique, il est impératif, pour devenir détective privé d'avoir un casier judiciaire vierge : "Il ne faut pas avoir fait de bêtises pour pouvoir exercer la profession. Certes, ça pourrait être instructif d'être passé par un passé tumultueux, mais on s'inscrit vraiment dans un cadre où on essaie de moraliser la profession par rapport à ce qui pouvait se faire il y a plusieurs dizaines d'années en arrière. Aujourd'hui, on se présente vraiment comme étant presque les auxiliaires de justice, en tout cas des maillons de la chaîne du Droit dédiés au recueil de la preuve".

Apprentissage et disciplines : Du droit et de la filature !

On ne s'improvise pas détective privé. Comme l'explique Guillaume Réty, il y a des formations qui existent, des diplômes à obtenir pour cultiver le goût de la rédaction dans le cadre des comptes-rendus, la communication pour ce qui concerne la prise de contact, le sens de la recherche : "Actuellement, en France, il y a quatre formations qui permettent de devenir détective privé. Deux formations universitaires et deux écoles privées. Ça va de six mois pour être uniquement salarié au sein d'une agence de détectives privés, à deux ans pour diriger une agence".

L'apprentissage soumet le futur enquêteur à un enseignement essentiellement orienté vers du droit global puisque vous êtes susceptible d'enquêter à la fois pour des entreprises, du renseignement commercial, des enquêtes familiales, civiles, et même financière. Guillaume, lui, a suivi la formation proposée par Paris II Panthéon-Assas, qui est une antenne qui forme les détectives privés. Il raconte combien "le droit est crucial puisque c'est le cœur de notre métier. On ne fait pas n'importe quoi, notamment sur tout ce qui va toucher à l'atteinte à la vie privée. Et puis on a un devoir de conseil vis à vis de nos clients. Au-delà des missions qu'on va être en mesure de réaliser, il faut qu'on puisse l'orienter sur les meilleures manières d'obtenir les preuves et de les utiliser en justice".

Si on s'initie au droit de manière générale, il admet aussi que c'est un poil plus spécialisé puisque "en tant que détectives privés, on va travailler sur du civil et du commercial, du droit de la famille, du droit du commerce… Après, c'est plus souple puisqu'on a aussi d'autres cours, notamment des cours de filature à pied, en voiture, quelques cours de psychologie. L'objectif étant, quand on sort de cette formation, d'être en mesure d'effectuer des surveillances, des filatures, mais aussi d'avoir ce rôle de conseil".

Les qualités naturelles nécessaires pour le devenir

L'expérience et le vécu personnel tiennent les 50 % supplémentaires requis pour devenir un bon enquêteur. Votre personnalité, votre tempérament restent des éléments déterminants afin d'être plus scrupuleux dans un métier soucieux de rigueur.

La qualité principale, selon le spécialiste, "c'est l'adaptabilité. En toutes circonstances, il faut être capable de réagir, d'improviser, de pouvoir s'ancrer dans une situation. Quand on est en surveillance dans une cité, ça ne sera pas la même chose que quand on est en surveillance dans un village rural. Il faut avoir la capacité de se fondre dans le décor et avoir toujours une carte à jouer pour se dégager d'une situation ou pour favoriser l'enquête.

Cette amplitude comportementale induit aussi une facilité à se désilhouetter, donc à se dissimuler, à changer de vêtements, de coupe de cheveux, à pouvoir rajouter des accessoires, s'accessoiriser de façon à passer toujours inaperçu".

Quand les stéréotypes sexistes renforcent la couverture d'une détective privée

C'est un domaine d'activité où les stéréotypes sexistes cantonnent encore très souvent l'enquête privée à un métier d'homme. Paradoxalement, ceux-ci permettent d'un autre côté de renforcer la couverture des femmes détectives privées qui passent du coup plus inaperçues que les hommes. Un des rares cas où les injonctions ont un côté avantageux : "Traditionnellement, on imagine le métier comme étant très masculin. Heureusement, ça change en bien puisqu'il y a de plus en plus de femmes qui rejoignent les formations et qui s'installent en tant que détectives privés. Ce sont sans doute les plus efficaces sur le terrain, tout simplement parce qu'on suspecte beaucoup moins une femme qu'un homme".

