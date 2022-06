"Tout comme toi" de Nick Hornby : "un livre qui a de quoi réconcilier les boomers et les wokes"

Le livre résumé par Jérôme Garcin

Un roman de 430 pages, traduit par Christine Barbaste. L'auteur de "Haute fidélité" et de "Un mariage en dix actes" propose cette fois un divorce en dix actes. Lucie, professeure de lettres, 42 ans, est séparée de son mari alcoolique, Paul qui la traitait de garce et de sale conne. Elle a deux fils de 10 et 8 ans à charge et elle cherche désormais un compagnon. Après plusieurs essais infructueux, dont un écrivain à succès, elle en trouve un sur le pas de la porte de la boucherie de son quartier où travaille Joseph, 22 ans, qui est noir, qui habite chez sa mère et qui fait le DJ et le baby sitter à ses heures creuses. Seulement voilà, contrairement à elle, Joseph veut voter pour le Brexit. Le roman commence en 2016 à la veille du référendum, et va courir jusqu'en 2019.

Elisabeth Philippe salue un livre "plutôt bien réussi"

C'est, d'après la critique de L'Obs, un roman subtilement bien construit, qui relève typiquement de la comédie romantique britannique, et qui a le pouvoir d'émouvoir tout autant les boomers que la génération woke : "C'est vraiment une bonne comédie romantique à l'anglaise si vous aimez "Coup de foudre à Notting Hill" ou "Love Actually", c'est vraiment dans cet esprit-là, avec un petit supplément d'âme politique avec le Brexit en toile de fond. Un schéma très classique, avec deux personnages que tout oppose. Nick Hornby aborde la question d'identité de façon assez légère et plutôt subtile. C'est plutôt bien réussi. Tout ça est mené assez subtilement par Nick Hornby.

Publicité

C'est un livre qui peut réconcilier les boomers et les woke parce qu'il aborde assez sereinement toutes ces questions généralement électriques et très controversées. Il le fait de façon très apaisée".

Lassé par le sujet du Brexit, Frédéric Beigbeder applaudit quand même "un excellent roman"

Au Figaro, on a préféré la comédie romantique plutôt que son arrière-fond politique (thématique du Brexit dont Frédéric se lasse de plus en plus…). Une occasion pour le journaliste de manifester l'ennui qu'il a ressenti en lisant le tout dernier livre d'Annie Ernaux ("Le jeune homme") :

FB : "Nick Hornby est tellement génial qu'il vient d'obtenir le prix Scott Fitzgerald 2022. C'est un excellent roman, même si je préfère le versant comédie romantique du livre que l'arrière-fond politique contre le racisme, le Brexit… D'autant que le Brexit a déjà été traité par presque tous les romanciers britanniques…

Sur le sujet de la bourgeoise blanche qui se tape un jeune homme plus pauvre, c'est beaucoup plus marrant que le dernier Annie Ernaux. Là, il y a vraiment l'idée de développer les personnages".

Arnaud Viviant y salue la force littéraire induite par le contexte du Brexit

Arnaud a été séduit par le récit, constamment hanté par les effets incertains du Brexit, alors en pleine tractations dans le contexte dans lequel s'inscrit ici l'histoire du roman : "Voici une formidable sociologie dressée sur celles et ceux qui ont voté pour ou contre le Brexit. La beauté du livre repose sur le fait que son récit se passe durant les trois années où il n'y a aucun effet du Brexit sur la vie concrète des Anglais. Ils sont dans l'attente des effets concrets du Brexit sur leur vie".

"Un livre réjouissant" selon Patricia Martin

Socialement, le livre fait écho à toutes les difficultés que chacun peut vivre dans son quotidien. Un récit qui se veut tout simplement universel où chacun peut malgré tout se reconnaître selon la critique de France Inter : "On a toujours peur de quelque chose qui arrivera ou n'arrivera pas. L'auteur utilise des phrases sur le plan social qui sont sensationnelles. C'est un livre réjouissant et revigorant, car c'est aussi un livre sur le bonheur, sur la difficulté du quotidien.

La morale du roman se réduit à cela : il faudrait ne pas vivre tous les jours, puisqu'il y a des moments où c'est franchement casse pieds de vivre".

Le livre

Écoutez l'intégralité des critiques échangées sur le livre :

"Tout comme toi" de Nick Hornby 7 min France Inter

📖 LIRE - "Tout comme toi" de Nick Hornby (Stock)

🎧 Chaque dimanche à 20h, retrouvez les critiques du Masque et la Plume , réunis autour de Jérôme Garcin, pour parler cinéma , littérature ou théâtre.