"Tout est à revoir de fond en comble" : un an après, le dispositif "Mon parcours psy" est un flop

Il y a an un jour pour jour, le dispositif "Mon Parcours Psy" était lancé, sur un souhait du président de la République lui-même. "La pandémie du Covid a révélé l’importance du sujet de la santé mentale", avait déclaré le chef de l’État, appelant à mettre plus de moyens dans ce secteur.

Depuis un an, à travers ce dispositif, le gouvernement offre la possibilité à toute personne qui présente des troubles légers à modérés (anxiété, déprime, angoisse, problème de consommation de tabac, alcool ou cannabis, trouble du comportement alimentaire) le remboursement par l’Assurance maladie de huit séances par an d'accompagnement psychologique de 30 minutes.

Trop peu de points positifs

Seuls 90.000 patients ont bénéficié du dispositif en un an avec en moyenne quatre consultation -de 30 minutes- par personne. Renaud Da exerce dans les Yvelines. Il fait partie des 17 psychologues sur 500 dans son département qui ont accepté de faire partie de "Mon Parcours Psy". Il lui reconnaît une qualité : "Le principe de décréter que la souffrance psychique devait être pris en charge pour tous les Français, ça c’est quelque chose qui est bon." Mais c'est le seul point positif, selon lui : "C’est un dispositif qui repose sur un postulat faux. Je dirais même mensonger d’un point de vue clinique, que l’on peut faire des psychothérapies en trente minutes."

Un large boycott des psychologues

93% des 70.000 psychologues ont choisi de boycotter ce dispositif. Rien d’étonnant pour Florent Simon, secrétaire général du syndicat des psychologues : "Toutes les modalités sont à revoir de fond en comble. La prescription, les critères d’éligibilité, le nombre de séances, la durée, la tarification."

Pour Camille Mohoric-Faedi, fondatrice du Collectif Manifeste Psy, l’argent dépensé pour ce dispositif aurait dû être alloué aux structures publiques, les centres médico-psychologiques : "Ces 50 millions d’euros de budget qui ont été mis cette année dans "Mon Parcours Psy" auraient pu être mis dans 200 postes de psychologue dans les institutions publiques, qui auraient permis de décroître ces listes d’attente dans les CMP, qui augmentent de plus en plus. Dans certaines structures, on peut arriver à trois ans d’attente pour les patients." Dernière critique, ce dispositif était censé toucher des publics précaires. Un an après, seul un patient sur dix rentrait dans cette cible.