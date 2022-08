Tout le monde aime Jeanne de Céline Devaux, sortie en salles le 7 septembre 2022

Résumé : Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant.

Céline Devaux se confie :

« Nous sommes dans un monde où l’information est omniprésente, dans un état de vigilance permanent. Le pire c’est qu’on s’habitue presque à ça. En fait, si on analyse la situation, c’est quasiment la définition clinique de la dépression : se lever, savoir que tout est merdique et n’avoir aucune possibilité d’agir. »

Son héroïne, Jeanne interprétée par Blanche Gardin, sombre :

« La seule solution à ses problèmes est d’aller à Lisbonne pour vendre l’appartement de sa mère, morte il y a un an. Une ville qu’elle a connue adolescente, mais qui entre-temps a été dévorée par la crise puis le tourisme de masse. En même temps c’est une ville magnifique dont Jeanne n’arrive pas à profiter. L’angoisse a un effet particulièrement diabolique : elle nous prive de nos sens. On ne voit plus le beau, on ne sent plus la joie. C’est un système de vide, de glissement de la réalité. Et la splendeur extérieure d’un lieu, si on ne la ressent pas, ne fait que confirmer ce vide intérieur. On en viendrait presque à souhaiter être dans un endroit laid, qui serait à l’image de notre esprit. »

La réalisatrice enchaine sur le rôle de Jean :

« Laurent Lafitte dans le rôle d’un mec à la Lebowski, c’était très intéressant ! La complicité avec Blanche a été tout de suite palpable, leur union est naturelle à l’écran. Laurent a un spectre de jeu humoristique énorme, ça passe aussi par le corps, par les pauses, par les temps, les silences. Il ne fallait pas tomber dans le grotesque. Jean a tout de même une allure outrée : sa chemise à manches courtes, sa ceinture mal bouclée, ses lunettes de pin-up. Avec tout ça sur le dos, il fallait être très sobre pour que ça marche ! Jean est un peu la personne que j’aimerais être moi-même. Il est libre, il admet sans détours que la vie c’est difficile, que travailler c’est pas son truc, il parle de ses problèmes mentaux sans aucun complexe ni aucune honte. Il n’a pas peur, contrairement à Jeanne qui a peur de tout… »

Céline Devaux voulait faire une comédie sur la dépression et « parler de toutes les pensées toxiques qui nous traversent quand on va mal. Il fallait trouver un moyen de les incarner joyeusement. ».

Elle a donc imaginer un personnage, un petit personnage, « une créature chevelue, ni homme ni femme, qui harcèle Jeanne toute la journée. Une sorte de représentation de la honte. C’est aussi la mémoire de toutes les voix entendues qui s’accumulent dans le cerveau de Jeanne. Les longs cheveux, ça me faisait d’abord rire, mais ça me permettait surtout de transformer ce petit fantôme, de jouer avec son apparence. J’avais envie de raconter ce qui se passe dans la tête de cette femme qui perd complètement pied. C’est aussi un ressort comique énorme, parce qu’on peut jongler entre ce qu’elle dit et ce qu’elle pense vraiment. »

►►► Distribution

Scénario, réalisation et dessins Céline Devaux

JEANNE Blanche Gardin // JEAN Laurent Lafitte, de la Comédie-Française // SIMON, FRÈRE DE JEANNE Maxence Tual // VITOR Nuno Lopes // CLAUDIA, MÈRE DE JEANNE Marthe Keller