"Tout le monde sembler trouver normal que l'on ne soit pas payés" : les interprètes judiciaires se mobilisent

Habituellement, ils veillent à rester discrets, n'être que des facilitateurs invisibles dont la voix couvre à peine celle des interlocuteurs. Mais, ce lundi 31 octobre, les interprètes judiciaires ont à nouveau haussé le ton, dans la grande salle des pas-perdus du tribunal judiciaire de Paris, après deux premiers rendez-vous mi-octobre. Tout au long de la journée, ils se sont relayés pour faire part de leurs revendications : "Alors que beaucoup demandent une hausse des salaires, nous, nous aimerions juste être payés !", explique l'une d'entre eux.

"12.000 à 13.000 euros d'attente de paiement"

Car, si le ministère de la Justice revendique une moyenne nationale de paiement à 45 jours après la mission, certains attendent leur dû depuis le mois de mai dernier. "Aujourd'hui, je suis à autour de 12.000 ou 13.000 euros en attente de paiement", détaille Henrique Gandra, interprète en anglais, portugais et espagnol. "Comme nous ne faisons que cela comme métier, il est très compliqué de vivre sans savoir si on va être payés dans deux mois, six mois, dix mois".

Une situation partagée par nombre de ses consœurs et confrères présents ce lundi dans le hall du tribunal, avec toutes les conséquences pratiques que cela implique : obligation de prendre des crédits ou d'emprunter à des proches, impossibilité de se projeter, restriction des dépenses au strict nécessaire… La situation n'est pas nouvelle, mais "d'habitude, c'est fin octobre ou en novembre qu'il n'y a plus de budget", constate Nabil Kandouci, interprète en arabe, déplorant "un problème d'anticipation".

Ces interprètes sont pourtant un rouage essentiel de la machine judiciaire. Ils peuvent être sollicités jour et nuit, y compris le week-end, pour intervenir lors des gardes à vue, des perquisitions, pendant les procès, pour traduire des écoutes téléphoniques, ou encore "quand un gardé à vue va voir le médecin", précise Henrique Gandra.

À la fin de chaque mission, ces auxiliaires de justice se voient remettre une attestation qu'ils doivent transmettre par voie électronique à un portail dédié, afin de se voir payer. "Il arrive de plus en plus souvent que ces attestations soient rejetées, si, par exemple, un tampon est mal apposé aux yeux de l'administration", notent des interprètes, qui soupçonnent une façon de retarder le paiement. Quant aux documents qui sont acceptés, mais ne donnent lieu à aucun paiement, ils sont simplement marqués comme "en attente". Faute d'interlocuteur dédié, impossible d'obtenir une explication ou un délai de versement du salaire.

18 millions d'euros débloqués

Outre leur situation financière, devenue extrêmement compliquée pour certains, ces interprètes disent déplorer l'absence de considération pour leur profession. "Je suis humiliée, je suis venue défende le métier, s'agace Clara-Eveline Negrescu, experte près la cour d'appel de Paris depuis douze ans, en langue italienne. "J'ai un bac +7 - je m'en fiche d'avoir bac +7, mais le fait est que l'on n'est pas respecté, ni par les études, ni par les acquis, il y a des gens qui ont vingt ans d'expérience !". Même sentiment chez Sara, qui traduit de l'arabe et l'anglais : "En France, heureusement, chaque mis en cause ou chaque victime a le droit d'avoir accès à un interprète aux frais de l'État, mais je pense que le rôle qu'on endosse n'est pas assez considéré par l'administration, sinon, nous serions écoutés".

Joint par France Inter, le ministère de la Justice précise avoir débloqué, mi-octobre, 18 millions d'euros pour pallier les retards de paiement, dont 4,5 millions pour Paris. Une autre enveloppe doit suivre en novembre, pour faire face à ces frais qui ont augmenté de 35% en deux ans, les missions, elles, ayant cru de 24% sur la même période.

Les interprètes mobilisés dans la capitale retourneront bientôt à leurs missions "par conscience du service public", disent-ils, décrivant tous un métier "passionnant", et prenant "Je continue à travailler parce que je suis très demandée, et j'ai beau expliquer aux gendarmes, aux juges, aux policiers que je ne suis pas payée, je ne sais pas pourquoi, tout le monde semble trouver normal que l'on ne soit pas payés", regrette cependant Clara-Evelina Negrescu.