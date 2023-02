Tout sauf la tiédeur : la stratégie de Jean-Luc Mélenchon pour pousser Emmanuel Macron à dissoudre

"Les leçons de bonnes manières sont l’arme des partisans de l’ordre établi pour rétablir leur préséance de classe en bestialisant leurs adversaires" : la phrase, sans concession, est signée Jean-Luc Mélenchon dans une note de blog publiée ce mardi. L’ex-candidat à l’élection présidentielle, qui officie à la tête de l’Institut La Boétie, n’a plus de mandat mais il continue de prescrire la stratégie de LFI à l’Assemblée Nationale et de peser sur celle de la Nupes.

La colère donne des ailes

Flashback sur une scène dans l'hémicycle vendredi dernier : alors que le député LFI Thomas Portes vient d'écoper d'une lourde sanction (deux semaines d'exclusion) pour son tweet le représentant un pied sur un ballon à l'effigie du ministre du travail, trois députés Insoumis sont à deux doigts d'en venir aux mains avec leurs collègues narquois de Renaissance. Il faudra l'intervention très ferme de Manuel Bompard, député LFI de Marseille et coordinateur de la France Insoumise, pour que l'incident ne vire pas à l'accident.

Jean-Luc Mélenchon, qui a passé cinq ans à l'Assemblée nationale, n'ignore rien de la difficulté de faire vivre un groupe de 75 personnes, dont une majorité de primo-députés qui, à la faveur de la colère qui se déploie dans le pays contre le projet gouvernemental de réformes des retraites, se voient pousser des ailes.

Le patron de la France Insoumise en est convaincu : la violence qui s’exprime dans l’hémicycle est celle que ressent le pays face à une réforme jugée majoritairement injuste et inutile. Manuel Bompard, son bras droit, l’assume : "Les gens entre eux parlent comme nous, pas comme la petite bourgeoisie qui s’effraie."

La stratégie est contestée au sein de la Nupes, surtout après le dérapage reconnu par le député insoumis Aurélien Saintoul (accessoirement agrégé de lettres classiques) qualifiant le ministre du Travail Olivier Dussopt d’"assassin". Mais sur le fond, les proches de Jean-Luc Mélenchon en sont persuadés : on leur saura gré d’avoir été des opposants farouches, là où le RN n’aura fait qu’accompagner la réforme par son silence.

Les alliés de la Nupes moins convaincus

Mieux encore : si le pays devient ingouvernable, ils sont certains qu'Emmanuel Macron (que l’Insoumis en chef ne cesse de qualifier d’"aventurier qui s’ennuie dans un mandat sans lendemain") n’aura d’autre choix que de dissoudre. Et LFI, qui se sera battue contre la réforme, recueillera alors les fruits de son opposition... Fut-elle qualifiée d’indécente ou d'outrancière.

Un bémol toutefois : celui que jouent écologistes et socialistes (voire communistes) peu enclins à se voir qualifiés par le gouvernement de "tartuffes" ou "bordélisateurs". Des voix se sont élevées dans leurs rangs pour condamner la stratégie du verbe haut et du coup d'éclat, inefficiente selon eux puisqu'elle va conduire à ce que le vote sur l'article phare du projet de loi, l'article 7, n'ait au final pas lieu à l'Assemblée nationale.

"Il faut un vote. Clair. Pour que la droite, le Rassemblement National et les députés de la majorité prennent leurs responsabilités et soient comptables de leurs votes", estime ainsi Christine Pirès Beaune, députée socialiste du Puy de Dôme.

À l'inverse un très proche de Jean-Luc Mélenchon avertit : "Le pays exige une opposition radicale. Si certains veulent faire sécession, qu'ils prennent le risque. Mais ils joueront solo et contre nous en cas de dissolution et là, on verra qui est Nupes ou pas." Jean-Luc Mélenchon en est sûr : pour empêcher Marine Le Pen de catalyser la colère, il ne faut pas être tiède.