Tout savoir (ou presque) sur la Coupe du monde féminine de foot qui s'ouvre en Australie et Nouvelle-Zélande

Du 20 juillet au 20 août, un grand évènement va animer la planète football : la Coupe du monde féminine. Organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande, cette neuvième édition rassemble 32 équipes, une première. L'équipe de France, coachée par Hervé Renard, est déjà sur place et peaufine sa préparation.

Avant le match d'ouverture qui oppose la Nouvelle-Zélande à la Norvège ce jeudi, mais surtout l'entrée en lice des Bleues dimanche 23 juillet contre la Jamaïque, on fait le point sur ce qu'il faut savoir de ce neuvième Mondial féminin.

C'est la première fois qu'un Mondial féminin se déroule en Océanie

L'Europe (Suède en 1995, Allemagne en 2011 et France en 2019), l'Asie (Chine en 1991 et 2007), l'Amérique (États-Unis en 1999 et 2003, Canada en 2015)... Auparavant, seuls trois continents avaient eu droit à leur Coupe du monde. Dorénavant, ils seront quatre avec l'Océanie. L'Australie et la Nouvelle-Zélande coorganisent l'événement pour la première fois. Au total, 10 stades accueilleront les 64 rencontres, dont l'Eden Park d'Auckland. Enceinte mythique du rugby, sa pelouse sera foulée lors de neuf rencontres, dont trois en phase à élimination directe.

Une organisation à l'autre bout du monde (de notre point de vue) qui suppose un fort décalage horaire pour la diffusion des rencontres. Globalement, les matchs de poules se dérouleront très tôt le matin et jusqu'en début d'après-midi, à 13h, heure française. Réjouissance du calendrier, les Bleues disputeront leurs trois matchs de groupe à 12h. Ce sera le 23 juillet contre la Jamaïque, le 29 juillet contre le Brésil et le 2 août contre le Panama.

C'est la première fois que 32 équipes participent à une Coupe du monde féminine

De la première édition de la Coupe du monde en Chine en 1991 avec 12 équipes, en passant par les Etats-Unis en 1999 avec 16 nations jusqu'à 32 en 2023, le contingent d'équipes qualifiées pour la phase finale n'a cessé de croître. Et le nombre de matchs avec. Il sera de 64 pour ce neuvième Mondial. Principal effet de ce passage à 32 sélections en compétition : huit équipes vont disputer leur première Coupe du monde (Panama, Haïti, Maroc, Philippines, Zambie, Vietnam, République d'Irlande et Portugal).

Deux d'entre elles, le Portugal et le Vietnam, sont dans le groupe des États-Unis, première nation mondiale au classement Fifa (Fédération internationale de Football Association) . Les Stars and Stripes sont les favorites de la compétition, quadruples gagnantes du tournoi et doubles tenantes du titre. Les coéquipières des stars Alex Morgan et Megan Rapinoe tenteront le triplé, ce qui serait une première dans l'histoire du football féminin.

France TV et M6 finalement diffuseurs en France

Un mois avant le début de la Coupe du monde féminine, les droits de diffusion n'avaient toujours pas trouvé preneur en France. Les raisons ? Les dates de la compétition, en plein été, et le décalage horaire qui programme les rencontres au milieu de la journée, heure française. Finalement, France Télévisions et le groupe M6 ont trouvé un accord avec la Fifa pour se partager la diffusion des matchs.

Dans le détail, France Télévisons diffusera 32 matchs dont deux rencontres des Bleues en phase de groupe (contre le Brésil et la Panama), leur huitième et demi-finale en cas de qualification et la finale. M6 retransmettra les 32 autres matchs dont le troisième de l'équipe de France en poule (contre la Jamaïque) et leur quart de finale si qualification.

Les décisions de la VAR seront retransmises à la fois dans les stades et à la télévision

Vous rependrez bien un petit peu de VAR ? Pour la première fois lors d'un tournoi majeur, les explications des décisions de l'arbitrage vidéo seront retransmises à la télévision et dans les stades. Concrètement, les arbitres pourront consulter un écran sur le bord du terrain (comme c'est déjà le cas) avant d'expliquer leur décision, la raison de celle-ci, les joueurs impliqués et faire une brève description de la situation au public grâce à un micro placé sur leur maillot.

Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la Fifa, a justifié ce choix par un souci de rendre le processus "plus transparent" et de donner "une meilleure compréhension des décisions arbitrales".** Le dispositif avait été testé lors de la Coupe du monde des clubs au Maroc cette année et pendant le Mondial U20 en Argentine le mois dernier. Ces essais se sont montrés concluants, d'après Pierluigi Collina.

C'est la première fois que les joueuses toucheront directement leurs primes

Auparavant, les fédérations recevaient une somme en fonction de la performance de leur sélection et étaient libres de la diviser et de la redistribuer comme bon leur semblait. Un fonctionnement qui avait créé des tensions aux Etats-Unis, avec un procès intenté par les joueuses à US Soccer en 2019.

Avec la Coupe du monde 2023, ce système change. La Fifa a annoncé en juin qu'une partie de l'argent touché par les équipes sera réservée aux joueuses. Par exemple, elles recevront au minimum 30.000 euros, la somme octroyée aux équipes qui ne passeront pas la phase de poules. Le nouveau tableau des primes garantit une compensation équitable entre les 736 footballeuses du Mondial et proportionnelle à leur performance.

L'Australie cartonne à la billetterie, la Nouvelle-Zélande moins

La Coupe du monde 2023 va-t-il devenir l'événement du sport féminin le plus fréquenté de l'histoire ? En tout cas, les chiffres de vente des billets le laisse présager. Début juin, le président de la Fifa, Gianni Infantino, a déclaré que 1.032.884 billets avaient déjà été vendus, le passage de 16 équipes à 32 en phase finale aidant. Ce chiffre permet de dépasser le précédent Mondial en France en 2019 en nombre de tickets écoulés. Une telle demande du public a contraint la Fifa à délocaliser le match d'ouverture (Australie-Irlande) au Stadium Australia à Sydney. D'une capacité de 83.500 places, c'est le plus grand stade de la compétition.

Un problème que ne risque pas de rencontrer l'autre pays organisateur, la Nouvelle-Zélande. À une semaine du coup d'envoi du Mondial, la Fifa a offert 20.000 billets pour les 29 matchs à Auckland, Hamilton, Wellington et Dunedin, les quatre villes hôtes. La directrice du football de la Fifa, Sarai Bareman, a expliqué qu'il était difficile d'attirer le public en Nouvelle-Zélande en raison de la faible visibilité du football dans le pays, et ce malgré le faible prix des places (entre 5 et 11 euros). En cinq participations à la Coupe du monde, les "Football Ferns", n'ont jamais remporté de match (3 nuls, 12 défaites).

C'est la première fois que l'enfant d'une joueuse des Bleues sera présent

Amel Majri, gauchère milieu de terrain, n'est pas arrivée seule en Australie. Première internationale française en activité à être devenue mère, elle a fait le voyage avec sa fille Maryam, âgée d'un an. C'est la première fois que la sélection française s'apprête à vivre une grande compétition avec un enfant dans son groupe. La FFF, via un protocole expérimental, a pris des mesures pour permettre cette cohabitation.

D'après le journal L 'Équipe (article payant), la FFF a pris en charge le billet d'avion de Maryam et de sa nounou jusqu'en Australie assumant également leurs frais d'hôtel. La nourrice loge avec l'enfant dans une chambre d'hôtel collée à celle de la joueuse de l'Olympique Lyonnais.

Une présence qui semble ravir les coéquipières d'Amel Majri comme l'illustre une photo postée sur son compte Twitter où on les voit tout sourire, en train de jouer avec Maryam.

Rappelons au passage que l'équipe de France féminine vise un premier titre mondial.

L'Espagne veut rebondir après l'affaire de "Las 15"

Outsider pour conquérir le titre mondial, la sélection ibérique n'arrive pas totalement sereine en Australie, embourbée dans un conflit entre certaines de ses joueuses et la Fédération. Depuis septembre 2022, 15 espagnoles ont refusé d'être appelées avec la Roja pour protester contre le management de leur sélectionneur Jorge Vilda, soutenue par sa Fédération à laquelle les dissidentes reprochent aussi le manque d'ambition et de moyens mis en place pour qu'elles puissent performer à un niveau professionnel.

"Las 15" (leur surnom en Espagne) comporte dans ses rangs certaines des meilleures joueuses du monde. Par exemple, Patri Guijaro, Mapi Leon et Claudia Pina, trois éléments majeurs de la Roja qui ont remporté la Ligue des champions avec le Barça début juin. Seules trois joueuses des 15 disputeront finalement la Coupe du monde : Aitana Bonmati (favorite pour le Ballon d'Or féminin 2023), One Batlle et Mariona Caldentey. Des renforts bienvenus. En deux participations au Mondial (2015 et 2019), l'Espagne n'a pas fait mieux qu'un quart de finale en 2019 en France et court toujours après un premier titre.