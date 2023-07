Toutânkhamon : pourquoi sa tombe n’a été découverte qu’en 1922 ?

« J'ai avancé et j'ai déverrouillé cette porte intérieure et elle s'est ouverte devant soi. Devant moi[…] une magnifique effigie en or de Toutânkhamon se trouvait à l'intérieur, et ce n'était que le couvercle d'une série de trois cercueils gigognes qui enfermaient les restes du jeune roi. » Ainsi, Howard Carter racontait sa découverte du tombeau en 1922.

Un tombeau préservé

Bénédicte Lhoyer raconte : "C’est assez rocambolesque. Toutânkhamon est mort à la 10ᵉ année de son règne. Il est mort assez jeune, mais avec un règne tout à fait convenable pour un roi.

La tombe choisie pour lui n'est pas la tombe qu'il s'était préparée, qui était beaucoup plus loin dans la Vallée des singes.

Donc on l’a mis dans cette sorte de cagibi qui contenait le trésor, des milliers d'objets. Cela a été fait à la va-vite. On le voit sur les murs recouverts de peintures, en particulier dans la chambre funéraire. Ils contiennent de multiples taches noires un peu bizarroïdes : lorsqu’ils ont fermé la tombe, la peinture n'était pas sèche. Elle a séché en atmosphère confinée. Ils ont terminé la peinture alors que les objets étaient déjà à l'intérieur. Ça été fait à toute vitesse. Puis la tombe a été fermée.

Elle a été pillée deux fois et les deux fois, elle a été refermée

Pourtant, le châtiment réservé aux pilleurs de tombes était le pal. C’était épouvantable. Vous êtes perché à plusieurs mètres de hauteur sur un pic. C'est une mort extrêmement lente et douloureuse. On voulait que cette mort soit spectaculaire pour dissuader.

Quelques années après la mort de Toutankhamon, l'un de ses glorieux successeurs, Ramsès V, décide de construire sa tombe juste à côté. On met alors les gravats sur la tombe de Toutankhamon. Ce qui a protégé le roi pendant des milliers d’années.

Un pharaon que l’on a voulu oublier

Non seulement la tombe de Toutânkhamon a été bien conservée, car elle était ensevelie, mais son nom a été effacé un peu partout. Le pharaon a été victime d'une "damnatio memoriae". On voulait effacer la mémoire. Mais à quelques petits endroits où, manifestement, l'artiste égyptien a mal fait son travail. Donc on savait qu'il y avait un Toutânkhamon, quelque part. Et c'était la grande quête de Howard Carter, son odyssée absolue qu'il a réussi à vivre jusqu'à la fin de ses jours."

