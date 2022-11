Toutes les fois où Cyril Hanouna et TPMP ont été rappelés à l'ordre par l'ARCOM

C8, Cyril Hanouna et TPMP ont leurs ronds de serviettes à l'ARCOM (anciennement CSA). Diffusée depuis 2012 sur C8, l'émission "Touche pas à mon poste" a été le théâtre d'une dizaine d'incidents, menant à des mises en demeure ou à des sanctions financières prononcées l'instance chargée de réguler les médias. Retour sur quelques uns de ces faits, depuis 2015.

Mise en demeure vendredi pour des propos sur l'affaire Lola

Ce vendredi, la chaine du groupe Canal+ a reçu une nouvelle mise en demeure de l'ARCOM, en raison des propos de son animateur et producteur numéro 1 sur l'affaire Lola. Dans l'émission "Touche pas à mon poste" du 18 octobre, Cyril Hanouna avait notamment appelé à plusieurs reprises à des procès expéditifs dans les affaires de meurtres d'enfants. L'Arcom considère que "ces séquences, par leur caractère répétitif, traduisent un manquement de l'éditeur à l'obligation de traiter avec mesure une affaire judiciaire en cours".

L'ARCOM a également saisi le rapporteur indépendant concernant la vive altercation qui a opposé Cyril Hanouna à Louis Boyard, début novembre. L'animateur avait insulté à de nombreuses reprises le député LFI en direct dans "TPMP". C8 a déjà été condamnée et rappelée à l'ordre à de multiples reprises pour différents manquements, toujours liés à Cyril Hanouna et ses émissions.

Mise en demeure pour publicité clandestine

L'émission a fait l'objet d'une autre mise en demeure pour des faits d'un autre genre au début de cette année 2022 : de la "publicité clandestine". Cette fois en raison d'une promotion trop appuyée pour des vêtements, lors d'une émission diffusée le 4 mars 2021, en présence du rappeur Booba : "Le principal invité (...) portait des chaussures et des vêtements dont la marque a été visualisée de manière répétée et mentionnée à deux reprises par l'intéressé", écrit alors l'ARCOM, indiquant également que Cyril Hanouna a lui-même tenu "des propos laudatifs" au sujet des vêtements de l'invité.

Ce n'est pas la première fois que C8 est rappelée à l'ordre pour des faits de cette nature. En septembre 2019, Cyril cite de nombreuses fois à l'antenne la compagnie aérienne plutôt douteuse Skyline Airways, la remerciant chaleureusement, mentionnant à plusieurs reprises le site internet. La chaine est alors mise en demeure pour publicité clandestine. La chaine s'en était défendu expliquant qu'il s'agissait d'un parrainage, pratique autorisée, le CSA avait alors répondu que la chaine devait identifier plus clairement ces parrainages.

Une amende de 3 millions pour un canular jugé homophobe

Le 18 mai 2017, Cyril Hanouna anime une variante de son émission, "TPMP Radio Baba", dans laquelle il se livre avec ces chroniqueurs à des canulars téléphoniques. Dans l'un d'entre eux, il piège des hommes homosexuels en postant une fausse petite annonce sur un site de rencontre. En appelant, les piégés se retrouvent en direct dans l'émission sans le savoir et discutent avec un Cyril Hanouna usant des pires clichés sur les homosexuels. La séquence avait entrainé près de 50.000 signalements de téléspectateurs auprès du CSA. Ce canular jugé homophobe coûtera quelques mois plus tard 3 millions d'euros à C8, l'une des plus lourdes sanctions prononcées à l'époque par le CSA à l'encontre d'une chaine. "La société C8 a gravement méconnu le principe de respect de la vie privée ainsi que son obligation de lutter contre les discriminations", s'était alors justifié l'instance.

Des sanctions pour agressions sexuelles

Par deux fois "Touche pas à mon poste" a été rappelé à l'ordre ou condamné par le CSA en raison de faits relevant d'agressions sexuelles. À l'automne 2016, Jean-Michel Maire, chroniqueur de Cyril Hanouna embrasse une jeune femme sur le sein, sans son consentement, en direct sur le plateau sous les rires des autres chroniqueurs et les applaudissements du public. Le CSA à l'époque directement saisi par la ministre des Droits des Femmes Laurence Rossignol, avait alors mis en demeure C8.

Autre fait de nature sexuelle quelques mois plus tard seulement, en décembre 2016. Dans une séquence hors antenne mais diffusée lors de la chronique que tenait alors l'humoriste Jean-Luc Lemoine dans l'émission, on voit Cyril Hanouna se prêtait à un "jeu" du plus mauvais goût avec Capucine Anav, une de ses chroniqueuses de l'époque. La jeune femme a les yeux bandés et l'animateur lui fait toucher des parties de son corps pour qu'elle devine ce que c'est. Jusqu'à lui faire poser la main sur son entrejambe. C8 avait alors été condamnée à suspendre la publicité pendant deux semaines, privant la chaine d'une partie de ses revenus.