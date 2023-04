Tracts et salaires mirobolants : l'armée russe veut séduire dans la rue des candidats au départ en Ukraine

Ces derniers jours, des habitants de la grande région de Saint-Petersbourg ont reçu leurs factures d’électricité dans des enveloppes imprimées aux couleurs d’une publicité de l’armée russe. Elle met en avant les sommes auxquelles peuvent prétendre les signataires d’un contrat militaire et le numéro de téléphone du bureau de recrutement le plus proche. Le slogan est direct : "Un vrai travail pour de vrais hommes".

Depuis le début du mois d’avril, une campagne de recrutement semble avoir été lancée à travers toute la Russie. Si elle n’a pas été officiellement annoncée par les autorités militaires et gouvernementales, les affiches et les stands qui fleurissent un peu partout dans les grandes villes et dont les images remontent sur les réseaux sociaux ne laissent guère de doute quant au côté massif de l’opération. À Moscou, il suffit de se promener aux abords des stations de métro ou des grands centres commerciaux pour en trouver inévitablement.

Jusqu’à 6 fois le salaire moyen russe pour les volontaires

Juste avant le grand rush des sorties de bureau, un jeune homme et une jeune femme arrivent ainsi avec tout leur matériel aux abords d’une grande gare moscovite, ce mardi. En quelques minutes, le stand est monté et la distribution de prospectus commence. En discutant avec eux, nous apprenons qu’ils ont été embauchés il y a quelques jours. Ils admettent ne pas savoir grand-chose des contrats dont ils font la promotion.

Quelques hommes font le détour, s’arrêtent pour prendre un prospectus et repartent rapidement sans répondre à nos questions. L’un d’entre eux maugrée sur les niveaux de salaire, trop faibles à son sens pour aller risquer sa vie. C’est pourtant le principal argument de cette campagne.

"Notre profession : défendre la patrie" : ce prospectus distribué dans les rues de Moscou détaille les avantages matériels promis aux volontaires © Radio France

Si les prospectus diffusés un peu partout en Russie comportent quelques slogans aux accents patriotiques ("La Russie a besoin de vous"), l’essentiel de leur contenu insiste sur les avantages matériels et financiers réservés à ceux qui s’engageront. À Moscou, le document explique que les militaires sous contrat partant en Ukraine toucheront entre 210 000 et 340 000 roubles par mois (environ 2300 à 3700 euros). À Nijni Novgorod (400 km au nord-est de Moscou), les publicités promettent "pas moins de 170 000 roubles par mois" (1900 euros environ). La différence s’explique par le fait que les régions ont été appelées par l’État à participer aux soldes des soldats de "l’opération spéciale militaire", et toutes n’ont pas la même politique salariale.

Des niveaux de salaire très élevés dans un pays où le revenu mensuel médian avoisine les 50 000 roubles mensuels (environ 550 euros) avec des écarts très importants selon les régions : de 128 000 roubles à Moscou à moins de 40 000 dans les régions les plus pauvres du pays, notamment en bordure du Caucase.

À ces salaires s’ajoutent, selon les documents, des avantages tels que l’inscription gratuite dans les jardins d’enfants ou la prise en charge des parents âgés via des aides à domicile. Des arguments censés convaincre les candidats au départ vers l’Ukraine, dans un pays où la solidarité intergénérationnelle reste importante en raison de la faiblesse des retraites.

Wagner a aussi ses postes de recrutement mobiles

L’armée n’est d’ailleurs pas la seule à recruter dans la rue actuellement en Russie. La compagnie militaire privée Wagner a également ses postes de recrutement mobiles, repérés sous la forme de voitures stationnées sur les parkings des centres commerciaux de la région de Iekaterinbourg notamment.

Sur place, un "consultant" de Wagner renseigne ceux qui souhaitent s’engager sous les couleurs du groupe de mercenaires. Le patron de Wagner, Evgueni Prigojine a confirmé sur son canal Telegram que sa compagnie recrutait actuellement dans plusieurs villes russes et que ces unités mobiles "se rendent également dans les petits villages". Dans la région de Tomsk, des prospectus aux couleurs de Wagner ont également été distribués dans les boîtes à lettres. De son propre aveu, Prigojine n’a plus le droit aujourd’hui de recruter dans les prisons, qui avaient constitué son principal vivier il y a quelques mois.

Impossible de savoir en l’état quel succès rencontreront ces différentes campagnes de recrutement. Certaines régions ont affiché leurs objectifs. À Moscou, les autorités affirment rechercher 27000 volontaires. Le Kremlin nie toute volonté de lancer une seconde vague de mobilisation après celle de septembre 2022 qui avait permis d’envoyer 300 000 hommes supplémentaires sur le front. L’armée semble avoir malgré tout besoin de toujours plus de renforts. Et de résultats. À Nijni Novgorod, les prospectus annoncent des primes de 50 000 à 80 000 roubles (550 à 900 euros) par kilomètre gagné en opérations de combat. Ils prévoient également des indemnités (jusqu’à 3 millions de roubles – 33 000 euros) en cas de blessure. Rien n’est indiqué en revanche en cas de décès.