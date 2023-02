"Tragédie", "massacre" : le naufrage d'un bateau de migrants fait 62 morts au large de l'Italie

Selon le dernier bilan des garde-côtes italiens, le naufrage, qui a eu lieu dimanche en pleine Méditerranée, a fait 62 morts. Les passagers étaient pourtant tout proches de leur destination, mais leur embarcation s'est brisée sur les rochers à quelques mètres de la côte. Elle s'est littéralement "désintégrée", selon le maire de Cutro, Antonio Ceraso, qui évoque "un spectacle que vous voudriez ne jamais avoir vu dans votre vie, une vision atroce".

Un responsable local de la Croix-Rouge évoque des survivants "presque tous adultes". "La majorité des enfants sont portés disparus ou ont été retrouvés morts sur la plage." La tragédie a fait la une des journaux italiens, le terme "massacre" revenant à plusieurs reprises, comme par exemple dans le quotidien turinois La Stampa, qui dénonce "le massacre des innocents".

"Douleur" et fermeté du gouvernement italien

De son côté, la cheffe du gouvernement d'extrême-droite, Giorgia Meloni, a exprimé publiquement sa "profonde douleur", rejetant la faute entièrement sur les passeurs et estimant "criminel de mettre en mer une embarcation de 20 mètres à peine avec 200 personnes à bord et une mauvaise prévision météo". Son ministre de l'Intérieur déplore lui "une immense tragédie qui montre l'absolue nécessité d'agir fermement contre les canaux d'immigration illégale". Trois passeurs clandestins ont déjà été arrêtés, d'après les médias italiens. L'embarcation était partie d'Izmir, en Turquie, et transportait notamment des réfugiés fuyant l'Afghanistan, le Pakistan, la Somalie ou la Syrie.

Depuis l'élection de Giorgia Meloni en octobre dernier, l'Italie a non seulement renforcé sa politique pour tenter d'empêcher les départs de navires de migrants, mais a aussi choisi d'entraver autant que possible l'action des ONG leur portant secours en Méditerranée. Ces dernières estiment pourtant que les migrants partiront quelle que soit la politique italienne en la matière, et que "stopper, bloquer et entraver le travail des ONG n'aura qu'une conséquence : la mort de personnes vulnérables privées d'aide".

De son côté, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a qualifié le naufrage de "tragédie", pressant les États européens d'avancer sur la réforme du droit d'asile dans l'Union européenne, en "redoublant d'efforts concernant le Pacte sur les migrations et le droit d'asile, et sur le Plan d'action pour la Méditerranée centrale".

Selon l'Organisation internationale pour les migrations, ce sont plus de 20.000 personnes qui sont mortes ou portées disparues depuis 2014 après avoir tenté la traversée vers l'Europe en Méditerranée centrale.