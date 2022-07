Train, bénévolat et trajets en métro : la nouvelle vie de Jean Castex

Un peu plus de deux mois après sa démission, Jean Castex refait parler de lui : ce mercredi, à 9h, l'ancien Premier ministre est auditionné par les sénateurs de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Une étape nécessaire pour être nommé à la tête de l'Agence de financement des infrastructures de transports.

Début juillet, Emmanuel Macron a proposé de nommer Jean Castex à ce poste, en remplacement de Christophe Béchu, devenu ministre. Depuis son départ de Matignon le 16 mai, l'ancien maire de Prades n'avait repris aucune activité. Mais pour lui, Matignon ne fut qu'une parenthèse de deux ans, la vraie passion de Jean Castex, c'est le train.

Un Premier ministre chef de bord, qui collectionne les numéros du magazine La Vie du Rail. En mai 2021, on le voyait passer une nuit en train couchette, pour inaugurer la nouvelle ligne Paris-Nice.

"Ce n'est pas un retour à la politique"

En prenant la tête de l'Agence de financement des infrastructures de transports (si le Parlement valide sa candidature), Jean Castex sera aux premières loges des futurs projets ferroviaires, portuaires ou routiers. "Mais n'y voyez pas un retour à la politique nationale", nous a-t-il confié.

"Je veux seulement continuer à servir l'intérêt général, et je ne dévie pas de ce que j'ai dit lors de ma passation de pouvoir", assure-t-il. C'était le 16 mai dernier : "Je ferai un pas de côté, en sortant de la vie politique nationale, dans laquelle je ne suis finalement entré qu'un peu par effraction, en juillet 2020", disait-il alors.

Bénévolat et fin des privilèges

L'intérêt général, il compte le servir aussi en devenant dès ce mercredi soir président du conseil d'administration de la Face, une fondation qui agit contre l'exclusion. Du bénévolat. Sa vie, il la gagnera en reprenant, le 1er septembre, sa place dans son corps d'origine : la Cour des comptes.

L'ex-Premier ministre est soucieux de ne pas gaspiller l'argent public : ni chauffeur, ni garde du corps. Jean Castex n'a gardé qu'un collaborateur à mi-temps pour les tâches administratives liées à son ancienne fonction. "Je prends le métro, je fais mes courses comme tout le monde, on m'arrête dans la rue... il faut dire que les Français ont tellement vu ma tête à la télé pendant le Covid !", rigole-t-il.

Parfois, quand des Français lui demandent "M. Castex, quand est-ce que vous revenez ?", il répond : "C'est parce que je suis parti et que je n'ai aucun plan de carrière qu'on dit que je suis populaire".

Une carte pour 2027 ?

Au gouvernement, son nom reste une référence. Le match pour la succession, entre Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et Édouard Philippe, commence trop fort et trop tôt, se lamentent certains conseillers. Et si Jean Castex, avec son image moins politicienne, était le recours pour 2027 ? "J'ai dit que j'étais parti, ce n'est pas pour revenir", dit-il pour clore la conversation.

Il a même fait une croix sur la ville de Prades, sa ville de coeur, où il continue à siéger comme simple conseiller municipal.