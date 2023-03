Trains, écoles, raffineries : à quelle mobilisation faut-il s'attendre pour la journée du 7 mars ?

La France sera-t-elle "à l'arrêt" le 7 mars comme l'espère les syndicats ? Contre la réforme des retraites, de nombreux secteurs ont appelé à se mobiliser. Electriciens, gaziers, raffineurs, cheminots... Les perturbations s'annoncent importantes. Ces secteurs espèrent être rejoints dans les cortèges et dans la mobilisation par le privé. "On pense qu'il faut continuer après le 7 (mars)", a souligné Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Les électriciens et les gaziers ont commencé la grève plus tôt que prévu : dès ce vendredi.

Plus d'un million de personnes dans la rue, selon les renseignements

Les renseignements territoriaux s'attendent à la présence d'1,1 à 1,4 million de manifestants partout en France mardi 7 mars pour la sixième journée de mobilisation, selon France Info. Quelque 320 actions sont annoncées. Le ministre des Transports Clément Beaune a appelé tous les Français qui le peuvent à télétravailler.

Très peu de trains à la SNCF

"Attendez-vous à ce qu'il n'y ait pas de trains, et à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de choses à partir du 7", a lancé Laurent Brun, de la CGT-Cheminots. Tous les syndicats de la SNCF appellent à une grève reconductible à partir du 7 mars. Les quatre syndicats représentatifs du groupe public se sont mis d'accord pour durcir le mouvement. La CGT et SUD militaient pour dès février, mais l'Unsa et la CFDT avaient fait savoir qu'elles souhaitaient consulter leurs adhérents d'abord. La CFDT a dévoilé les résultats d'une consultation lancée auprès de ses adhérents. "Plus de 80% sont favorables à une grève reconductible", a-t-elle révélé lundi. L'ampleur des perturbations sera connue en début de semaine. "Nous allons tenter de forcer le gouvernement à entendre ce qu'il se dit dans le pays et à reculer. On est dans un rapport de force et on utilise les forces à notre disposition ", anticipe sur France Inter Laurent Brun.

Des "perturbations majeures" à la RATP

Île-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité chargée d'organiser les transports dans la région francilienne, a annoncé vendredi dans un communiqué des "perturbations majeures" dans les transports publics, appelant "tous les Franciliens qui le peuvent à télétravailler". Comme à la SNCF, l'ensemble des syndicats de la RATP souhaitent une grève reconductible à partir du 7 mars. Dans les transports publics parisiens, le mouvement s'annonce donc très suivi.

Comme le 19 janvier, le trafic pourrait être à l'arrêt sur la quasi-totalité des lignes de métro, RER et de bus. Les prévisions de trafic seront dévoilées dimanche pour l'ensemble du réseau. IDFM a également remis en place un dispositif de subvention au covoiturage , qui sera gratuit pour tous les passagers. Comme à la SNCF, les grévistes se prononceront mardi sur la poursuite du mouvement.

Entre 20 et 30% des vols annulés dans les aéroports parisiens

Dans les airs, les compagnies aériennes sont appelées à réduire leurs programmes de vols de 20% à Paris-Charles-de-Gaulle et de 30% à Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse. La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies de renoncer mardi 7 et mercredi 8 mars à une partie de leurs vols, en prévision de la grève des contrôleurs aériens.

Les syndicats d'enseignants du premier et second degrés mobilisés

Au lendemain du retour de vacances scolaires pour la zone C, les enseignants sont appelés à se mobiliser très largement. "Le 7 mars : on ferme les écoles", voilà le slogan du syndicat FSU-SNUipp, le premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires. Même appel pour le SNES FSU, syndicat majoritaire des collèges et lycées. "Mettons les collèges, lycées et CIO à l'arrêt pour gagner le retrait de ce projet de la réforme des retraites" , lance le syndicat. Le syndicat FSU-SNUipp appelle aussi à une grève le 8 mars, journée internationale des droits des femmes , "pour les retraites et les droits des femmes".

Une grève reconductible dans les raffineries dès lundi

La CGT a appelé à la grève reconductible dans les raffineries dès le lundi 6 mars. "Aussi bien dans la production de carburant, que dans la distribution, que dans l'importation, on vise à bloquer l'ensemble de l'économie, en particulier par la grève" ,assure Emmanuel Lépine, secrétaire de la fédération de la chimie. "La grève reconductible sera effective dans l'ensemble des raffineries françaises, sur l'ensemble des importations", a ainsi clamé Emmanuel Lépine. Il se dit prêt à "mettre à genoux l'économie française", afin d'obtenir gain de cause.

Emmanuel Lépine avertit le gouvernement : "Attention, je sais quand démarre une grève reconductible mais je ne sais pas sur quelles bases et quand elle va s'arrêter. Ce n'est pas évident, compte tenu du ras-le-bol qu'on entend sur le terrain, que les travailleurs et les travailleuses s'arrêtent simplement au retrait du projet de réforme."

"90% des dockers, 80% des portuaires" mobilisés

"90% des dockers, 80% des portuaires" seront à l'arrêt le 7 mars selon Tony Hautbois, de la CGT des ports et docks. Il annonce une journée "ports morts" le 8 mars pour empêcher toutes marchandises d'entrer ou de sortir.

Les électriciens et les gaziers en grève dès vendredi

Une grève reconductible a démarré chez les électriciens et les gaziers ce vendredi. Elle implique des baisses de production d'électricité dans plusieurs centrales nucléaires. Une grève décidée en raison "du débat qui s'ouvre au Sénat" sur l'article 1 concernant la suppression des régimes spéciaux de retraite, a annoncé la CGT. Dans ces conditions "les agents d'EDF des centrales nucléaires se mettent en grève et baissent dès cet après-midi la production d'électricité", a indiqué la CGT. Le site d'EDF répertoriait des baisses de charge dans plusieurs centrales nucléaires.

Le secrétaire général de la CGT des électriciens et gaziers, Sébastien Ménesplier a promis "une semaine noire dans l'énergie", avec coupures ciblées, blocages, occupations, et toujours "des opérations Robin des Bois" à destination de la population. "Il faudra s'attendre à ce que ce soit beaucoup plus fort que ce qu'on a fait jusqu'à présent dès lundi soir 21h", a-t-il assuré. Si le gouvernement "ne veut pas une France paralysée, une France à l'arrêt, il faut véritablement qu'il revienne à la raison et qu'il arrête le débat au Parlement et qu'il retire sa réforme", a martelé Sébastien Ménesplier. Il assure être prêt à faire grève "tant que la réforme ne sera pas retirée".

D'autres secteurs sont appelés à la grève reconductible, comme les éboueurs et l'ensemble de la collecte des déchets.

Dans le secteur privé, Thalès ou Stellantis mobilisés

ArcelorMittal, Airbus ou encore Renault... Plusieurs syndicats de grands groupes appellent à des actions mardis. La CGT Métallurgie veut mettre ces entreprises à l'arrêt. Même mot d'ordre chez Thalès, et c'est assez rare selon le coordinateur CGT Grégory Lewandovsky. "Ce n'est pas dans la culture de Thalès. Là, on appelle clairement tous les salariés de nos grands groupes à s'arrêter totalement le 7 mars et à discuter de la reconduction de la grève partout où c'est possible. C'est donc bien augmenter encore les actions et le blocage que nous essayons de mettre en place", explique-t-il à France Inter.

Une mobilisation qui va au-delà de la CGT. Chez Stellantis, la CFDT plaide même pour des actions coup de poing, assure Christine Virassamy, déléguée syndicale centrale. "Nous avons prévu d'appeler les salariés à ne pas venir travailler évidemment mais aussi, dans le même temps, des ralentissements de circulation autour des ronds-points, des blocages de ronds-points, là où transitent tous les camions qui permettent d'acheminer soit les pièces, soit d'acheminer les véhicules en sortie de sites. Au global, la production ne pourra pas se faire", détaille-t-elle à France Inter. En revanche pour la CFDT, pas question d'appeler dans l'immédiat à une grève reconductible. Seuls les salariés décideront, site par site, s'ils poursuivent le mouvement.

Parmi les autres entreprises qui prévoient de se mobiliser, "on recense aussi des entreprises privées, notamment dans l'agroalimentaire", a précisé Philippe Martinez. Les salariés prévoient "une à deux heures de grève tous les jours" ou encore "des rassemblements" devant leurs bâtiments.

La CGT a lancé jeudi un appel à tous les Français : "Vous n'êtes pas seuls, arrêtons d'avoir peur et descendez dans la rue".