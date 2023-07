Transports : 2022 a été calamiteuse pour les trains et les avions en matière de ponctualité, selon un rapport

2022 restera comme une mauvaise année pour les usagers des transports de France. En termes de retard, c'est l'une des pires de ces 10 dernières années, révèle l'Autorité de la qualité de service dans les transports (ASQT), dans son bilan annuel publié mardi. En cause : le retour massif des voyageurs dans les gares et aéroports après la crise du Covid, la chaleur qui a causé de nombreux incendies en 2022, et les mouvements sociaux, notamment au niveau national, avec les grèves de décembre.

"Avec le retour de la grande majorité des voyageurs, l’embellie de la ponctualité qu’avaient connue ces deux secteurs en 2020 et au début de 2021 pendant la crise sanitaire, notamment du fait du moindre encombrement des réseaux, est donc malheureusement largement terminée", développe l'ASQT dans son rapport.

Des trains moins souvent annulés, mais plus souvent en retard

Dans un premier temps, le rapport note que les trains ont connu moins d'annulations l'an dernier, en particulier les TGV : 1,55 % ont été supprimés, contre 2,66 % en 2019. Mauvaise nouvelle toutefois : la ponctualité a reculé. Pour les TGV, 14 % d'entre eux ne sont pas partis à l'heure en 2022 (au moins 5 min de retard), contre 11 % en 2021. L'axe Sud-est a été parmi ceux les plus touchés par les retards, notamment à cause de la chaleur et de la sécheresse qui ont provoqué de nombreux incendies.

Concernant les liaisons internationales, le taux de retard atteignait 16,2 % en 2022, soit presque deux points de plus qu'en 2019. Pour les Intercités, même évolution négative : de 13 % en 2019 on passe à 16 % en 2022. Enfin, les TER sont relativement moins touchés par le phénomène. Le taux de retard est de 8 % en 2022 contre 7,8 % en 2019. A noter que ces retards varient d'une région à une autre : la région Bretagne a les trains les plus ponctuels, avec 4,4% de TER retardés alors que la région Occitanie affiche les taux de retard les plus élevés (11%).

Un vol intérieur sur cinq en retard en 2022

Pour le domaine aérien, il ressort du bilan de l'ASQT que l'an dernier, un vol intérieur sur cinq a été en retard (+15 minutes par rapport à l'horaire fixé). En comparant aussi bien aux "années exceptionnelles que furent 2020 et 2021" en raison de la crise du Covid, mais aussi à 2019, le taux de retard de ces vols était de 19,4 % en 2022 contre 15,6 % en 2019. Les liaisons Nice-Strasbourg, Paris Charles de Gaulle-Lyon et Paris CDG-Montpellier ont été les plus touchées.

Les vols moyen-courrier sont aussi concernés par cette hausse : le taux de retard était de 28,1 % en 2022 contre 22,6 % en 2019. Tel Aviv-Paris Olrly, Tunis-Marseille et Lisbonne-Lyon sont les liaisons qui accusaient le plus de délais. Enfin, ce taux passe de 23,6 % en 2019 à 28,4 % en 2022 pour les vols long-courrier, particulièrement pour New-York-Paris, Toronto-Paris Charles de Gaulle et Bangkok-Paris CDG.

Un retour à la normale douloureux pour les compagnies

Comment expliquer ces mauvais chiffres ? Selon l'Autorité, "l'augmentation importante de la demande s'est traduite par une forte augmentation du trafic ferroviaire, ce qui signifie qu'en cas d'incident, le nombre de circulations affectées est souvent plus important du fait des plus grandes difficultés à rattraper la situation".

Les mouvements sociaux aussi bien régionaux (PACA en avril 2022 lors du week-end de Pâques, Hauts-de-France en octobre 2022 avec une grève des aiguilleurs par exemple) que nationaux (week-end du 24-25 décembre) ont pesé dans la balance. Les incendies liés à la sécheresse également. L'autorité affirme par ailleurs que "les nombreux phénomènes météorologiques de cette année ont eu des conséquences sur le trafic ferroviaire". Le bilan relève, parmi eux, les trois tempêtes en février dans le Nord de la France (Dudley, Eunice et Franklin).