Travail en détention : à Melun, des détenus sont formés... au codage informatique

L'espace de travail a tout de celui d'une entreprise classique : murs blancs, ordinateurs soigneusement alignés, regards concentrés… Mais pour arriver jusque-là, il a fallu franchir l'immense porte du centre de détention de Melun (Seine-et-Marne), laisser son téléphone dans un casier, passer plusieurs sas de sécurité, longer les bâtiments du XIXe siècle. Et être frappé par le silence, qui détonne dans cet univers carcéral habituellement marqué par les éclats de voix des détenus et le bruit des portes et de la vie en cellule. Mais nous sommes en milieu de matinée, et, le matin, dans cette prison qui compte 300 hommes, la majorité des détenus est au travail ou en formation.

Avec un taux de travailleurs de 58 %, l'établissement est largement au-dessus de la moyenne actuelle, qui est de 30 %. Afin de faire remonter ce taux et convaincre les entrepreneurs de recourir aux personnes détenues, Eric Dupond-Moretti réunit, ce mardi, une soixantaine de chefs d'entreprise et d'associations à la prison de Bois-d'Arcy, dans les Yvelines. Pendant que le ministre de la Justice jouera les VRP du travail en détention, comme chaque matinée, les détenus de Melun seront, eux, occupés à l'imprimerie, aux tâches de la vie quotidiennes (le "service général"), à la formation "hygiène et propreté" ou "peintre en bâtiment". Et, donc, à l'informatique.

"Secteur en tension"

Chaque année, depuis 2019, l'association CodePhénix forme et emploie huit d'entre eux à l'écriture de lignes de code informatique, ces successions de lettres souvent incompréhensibles pour les profanes, mais qui sont la trame des sites Internet. Une activité unique en milieu carcéral, secteur où le travail manuel est privilégié. "Aujourd'hui, ce projet démontre qu'il est possible d'implanter une concession travaillant sur un secteur tertiaire à forte valeur ajoutée, où les détenus peuvent acquérir des compétences de très bon niveau, avec des perspectives de réinsertion professionnelle et sociale quasi-immédiates, puisque nous sommes sur un secteur en tension", se félicite Antonin Gayton, le directeur adjoint du centre de détention de Melun.

"Nous codons en Javascript, HTML, Wordpress", explique Frédéric, l'un des hommes détenus employé par l'association, montrant ainsi la technicité d'un domaine dont il précise qu'il était déjà auparavant "[sa] passion". Son co-détenu Clément s'est, lui, laissé gagner par l'intérêt au fil des semaines, jusqu'à décrire à son tour son activité comme "un métier-passion".

"Déjà, ça occupe, évidemment, mais en plus ça permet d'avoir un diplôme, un projet de sortie, on peut continuer à travailler à l'extérieur", ajoute Frédéric. Clément, lui, a déjà l'étape suivante en ligne de mire, sa libération étant "pour bientôt, dans à peu près un an et demi" : "Nous avons eu quelques réunions avec des personnes extérieures qui nous ont expliqué comment chercher un emploi dans ce domaine (…) J'ai donc commencé à envoyer des CV, attends quelques permissions pour rencontre des employeurs", précise celui qui a déjà "une proposition de stage".

Indemnisation des victimes

Sécurité oblige, ces employés n'ont pas directement accès à Internet : les lignes de code sont rédigées entre les murs de la prison, puis testées en ligne et soumises au client (association, entreprises, institutions comme le ministère de la Justice) à l'extérieur. "Nous sommes un peu moins chers que la concurrence, mais un peu plus longs aussi", admet Brieuc Le Bars, co-fondateur de Code Phénix. Les détenus signent un contrat avec l'administration pénitentiaire et l'association, afin de leur garantir l'accès aux droits et cotisations habituels des employés, et une rémunération. "Nous respectons le seuil minimum de revenus qui est à 45 % du SMIC par heure travaillée, et ils travaillent 20 h par semaine", détaille Brieuc Le Bars. Une partie de cette somme touchée par les détenus leur sert ensuite à indemniser leurs victimes.

Si le salaire peut sembler faible, les deux hommes rencontrés à Melun refusent de parler d'"exploitation" : "Nous n'avons pas de loyer, pas de charge, l'argent nous sert à payer les parties civiles et financier quelques bonus avec la nourriture", juge Clément, qui dit arriver également à verser une pension alimentaire. "Il faut attirer les entreprises pour qu'elles aient envie d'employer les détenus, et donc trouver un juste-milieu", estime, pour sa part, Frédéric.

L'objectif premier n'est, de toute façon, pas économique, insiste Brieuc Le Bars, le co-fondateur de l'association CodePhénix, mais de "travailler sur la réinsertion professionnelle afin, à long terme, d'éviter la récidive". "Un détenu qui travaille a la possibilité de structurer son temps de détention au quotidien, abonde Antonin Gayton, le directeur adjoint. Se réveiller à l'heure, se préparer, se rendre dans la zone de travail ou de formation… Et puis, surtout, l'activité de travail concourt à permettre à un détenu d'intégrer ou se rappeler tous les codes propres à l'entreprise, le savoir-être comme le savoir-faire".

Certains observateurs du monde carcéral déplorent cependant l'absence, en France, de personnel pénitentiaire suffisant pour accompagner et encadrer tous les détenus qui souhaiteraient travailler. Ne serait-ce que pour les conduire de la cellule vers l'espace dédié.

Ambiance en détention

Conscients que l'emploi et la formation ne font pas tout à la sortie, les fondateurs de CodePhenix ont noué un partenariat avec l'association L'îlot, en Seine-Saint-Denis, chargée de poursuivre la formation des personnes remises en liberté ou en semi-liberté.

S'il est beaucoup question de lutte contre la récidive (malgré l'absence de statistique sur le sujet) et de la sortie de détention dans les arguments en faveur du travail en prison, Brieuc Le Bars dit également constater "un esprit d'entraide" entre participants, qui se traduit par des sessions de révisions communes entre détenus, hors du temps de travail officiel. "Nous insistons insiste beaucoup avec eux là-dessus, pour que les plus avancés, les plus rapides d'entre eux prennent du temps pour aider les autres". De quoi apaiser, également, l'ambiance au sein-même du centre de détention.