Très recherchée aux États-Unis, la liqueur de Chartreuse assume sa rareté

La croissance à une limite, en tout cas pour les pères Chartreux. Les moines, qui sont derrière la fabrication de la célèbre liqueur de Chartreuse, produite près de Voiron en Isère, ont choisi de ne pas répondre à l'explosion de la demande, en particulier outre-Atlantique. Comme le rapportait mi-avril le New York Times , la consommation du marché américain a augmenté de façon "exponentielle" ces dernières années.

La Chartreuse, popularisée par Quentin Tarantino dans "Boulevard de la mort" , atypique tant par son goût, sa couleur ou son histoire, est même devenue l'un des alcool favori des barmans pour leurs cartes de cocktails. Le mois dernier, une vente aux enchères à Genève a même vu partir un lot de deux bouteilles rares à plus de 34.000 euros .

Se consacrer "à la solitude et à la prière"

Mais pour ses producteurs, donc, pas question pourtant d'en augmenter la production : il faudra plus que jamais batailler pour s'en procurer. Dans une lettre adressée en mars à un distributeur, relayée sur les réseaux sociaux, l'entreprise "Chartreuse Diffusion", qui commercialise la liqueur, explique que les moines, qui détiennent encore pour eux seuls le secret de fabrication de cet alcool, "limitent la production pour se concentrer sur leur objectif premier" à savoir "protéger leur vie monastique et consacrer leur temps à la solitude et à la prière".

Difficile à comprendre, sans doute, au pays du capitalisme... Mais il n'est pas question de ruiner l'équilibre monastique pour produire et (a fortiori) gagner plus, explique à nos confrères de France 3 Alpes Philippe Rochez, le directeur commercial de Chartreuse Diffusion. Il confirme une demande en forte augmentation ces dernières années, accélérée par la pandémie et c'est bien parce que "la production a progressé de 20 % depuis 2019" et qu'on n'a "jamais vendu autant de liqueur depuis le XIXe siècle", que les moines ont pris cette décision.

Ces derniers, dans le courrier évoqué ci-avant, expliquent vouloir depuis quelques années faire "moins, mais mieux et plus longtemps". Et se concentrer sur leurs marchés historiques (États-Unis, Japon, Australie, Europe). Tous, y compris le marché français qui représente la moitié des ventes, seront désormais sous allocation limitée de bouteilles, autrement dit des quotas mis en place progressivement ces derniers mois.

Une marque qui appartient aux moines

Philippe Rochez assure également auprès de nos confrères de France 3 que les religieux, qui prélèvent plus de 40 tonnes de plantes à l'année pour fabriquer la liqueur, souhaitent "penser à la biodiversité en limitant le prélèvement des plantes indispensables à la recette de la liqueur" et "dont certaines sons rares", explique-t-il, rappelant par ailleurs qu'ils souhaitent également développer une activité d'herboristerie .

Cette volonté d'une croissance raisonnée s'explique en réalité par la structure même de "Chartreuse Diffusion", 80 salariés, qui permet de financer l'ordre des Chartreux et d'organiser la production de 1,6 million de bouteilles ; elle mobilise trois moines, détenteurs de la recette, et ne doit pas en mobiliser plus. Stratégie de la rareté... Qui a déjà contraint des cavistes à limiter les achats de leurs clients, comme le raconte le New York Times, ou bien à revoir les menus, dans les établissements qui utilisent cet alcool. Aux amateurs aussi, désormais, de consommer "moins, mais mieux".