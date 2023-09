Trois applications françaises, dont la Fnac et SeLoger, accusées d'usage illégal des données personnelles

Une association autrichienne militant pour la protection de la vie privée porte plainte jeudi en France contre trois applications mobiles. Celles-ci sont accusées d'usage illégal des données personnelles des internautes. Il s’agit de la Fnac, de l'application immobilière SeLoger et de MyFitnessPal, une filiale de l’équipementier américain Under Armour.

Objectif : augmenter les revenus publicitaires

Au moment de les ouvrir, ces applications commencent "à collecter et à partager avec des tiers des données à caractère personnel", explique l’ONG dans un communiqué. "Les utilisateurs n'ont même pas le choix de consentir ou d'empêcher le partage de leurs données. Cette approche est illégale", affirme l’association.

L'ONG Noyb (pour "None of your business", signifiant "Ce ne sont pas vos affaires"), précise que "l'identifiant publicitaire unique de Google (AdID), le modèle et la marque de l'appareil et l'adresse IP locale", sont collectés. L’objectif, poursuit l’association, est d'établir le profil de chaque utilisateur à des fins commerciales, pour cibler leurs publicités et des campagnes de marketing personnalisées. En clair, récupérer toutes ces données sans le consentement de l’internaute permet d’augmenter "les revenus des entreprises", écrit Noyb.

Noyb réclame une amende pour les applis mises en cause

Deux des trois applications ciblées "n'affichaient pas de bannière de consentement au lancement de l'application". Pour la troisième, dont le nom n’est pas précisé, si une bannière s’affiche, la collecte des données personnelles des utilisateurs "a commencé sans aucune interaction de leur part - et avant même qu'ils aient eu l'occasion de penser au consentement", assure l’ONG.

L'association viennoise demande à la Cnil, gardienne des données personnelles des Français, d'ordonner "la suppression de l'ensemble des données illégalement traitées". "Au vu de la gravité des allégations et du grand nombre de personnes potentiellement affectées", Noyb appelle aussi à infliger une amende aux trois entreprises.

"Toute application doit demander votre accord pour suivre vos traces", insiste Ala Krinickyté, avocate de l'association, évoquant "un problème répandu dans l'environnement des applications mobiles". L’association prévient : "Ces plaintes ne sont qu'un début". Elle compte déposer d'autres plaintes contre des sociétés d'applications mobiles à l'avenir afin de mettre un terme au partage illégal des données des utilisateurs.

Une consultation publique lancée par la Cnil

Le fondateur de Noyb s’appelle Max Schrems. Ce juriste et activiste est devenu ces dernières années une figure du monde de la tech, défenseur acharné pour la protection des données privées. Ce sujet est d'ailleurs une des priorités de la Cnil qui a lancé en juillet une consultation publique, notant que "l'utilisation de ces applications permet le traitement de grandes quantités de données personnelles qui n'existent pas ou peu sur les terminaux fixes (géolocalisation, accès à un carnet de contacts...)".