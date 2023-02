"Trois femmes disparaissent" : Hélène Frappat signe "un roman d'enquête vertigineux"

Le livre présenté par Jérôme Garcin

C'est un roman enquête, autour de trois femmes qui disparaissent, des actrices Tippi Hedren, qui a tourné dans "Les Oiseaux" et "Pas de printemps pour Marnie" d'Hitchcock ; Mélanie Griffith qui a tourné dans "Lolita" et "Le Bûcher des vanités", et Dakota Johnson dans "Cinquante nuances de Grey".

La troisième est la fille de la deuxième, qui est la fille de la première. Point commun entre les trois : elles ont pris la fuite. Une lignée de fugueuses qui veulent échapper à la caméra, à des tournages parfois infernaux, au système hollywoodien, à la misogynie, à la perversité de ce milieu.

Hélène Frappat, détective qui écrit des romans, part à leur recherche dans ce livre qui est très documenté et où elle pose cette question : une actrice doit-elle fuir pour ne pas choisir, pour ne pas mourir ?

Arnaud Viviant reconnaît que c'est "un petit objet pop"

Pour le critique de la revue Transfuge, le livre est à la limite de la littérature : "On n'est pas loin de l'article de front pour Télé 7 Jours quand même. Elle invente ce personnage purement dialectique de détective, certes, mais même si on apprend certaines choses, c'est un peu comme si on était en train de lire Fantômette enquête sur la sexualité anti me Too d'Alfred Hitchcock, mais bon ça reste un petit objet pop".

Élisabeth Philippe adoré !

La journaliste littéraire de L'Obs a été conquise par ce qui lui apparaît comme une tragédie antique, mais transposée à Hollywood : "C'est formidable cette lignée de femmes maudites qui sont toutes des proies. Par exemple, Helen Frappat et sa détective se basent énormément sur les mémoires de Tippi Hedren, qui ont paru il y a quelques années et dans lesquels elle raconte des scènes hallucinantes avec Hitchcock, notamment dans "Les Oiseaux" avec la scène d'attaque dans le grenier.

Ce que j'aime beaucoup, ce sont tous les motifs qu'elle reprend pour construire cette tragédie. Ensuite, Mélanie Griffith, elle, va être la proie de fauves, de lions. Elle sème plein d'indices intéressants pour comprend comment on peut à chaque fois recomposer cette malédiction. Chaque lecteur peut recomposer son propre livre, sa propre lecture et lister les différents thèmes abordés, comme par exemple, l'enfermement dans lequel est maintenu Tippi Hedren par Hitchcock : c'est très impressionnant, que ce soit dans une limousine, dans une loge, jusqu'à cette petite boîte qui ressemble à un cercueil dans lequel il y a une poupée à son effigie qu'a fait fabriquer Hitchcock et qu'il offre à Mélanie Griffith.

Tout ça est complètement fou. Elle tisse des liens extrêmement intéressants sans que ce soit trop appuyé".

Jean-Claude Raspiengeas très impressionné par la qualité du livre

Une histoire de proies et de prédateurs d'une grande intelligence selon le critique de La Croix : "Le côté prédateur de Hitchcock est très bien décrit et détaillé. Il y a plusieurs livres dans le livre, la proie et le prédateur et qui interroge ce que peuvent faire les actrices face à la fascination qu'exerce le grand écran, cet aimant à fantasmes qui les broie. L'auteure illustre très bien aussi comment une actrice doit trouver son chemin dans un dédale de doubles et de reflets, quitte à se perdre totalement elle-même. Je suis assez impressionné par la qualité du livre, par le côté étrange de sa construction qui m'a beaucoup séduit, en plus de son rythme, de sa respiration, de ce qu'elle fait lever au cours de son enquête".

C'est un des livres les plus intéressants qu'ait lue Nelly Kapriélan cette année

Bien qu'elle déplore un procédé littéraire un peu faible dans la façon de jouer ce travail d'enquête, la critique des Inrocks a trouvé le livre fascinant : "Les histoires d'actrices qui disparaissent m'intéressent tout particulièrement dans ce livre, puisqu'il s'agit d'une disparition multiple. Et même si souvent, l'auteure nous perd dans une multitude de pistes, d'indices, de procédés d'enquête qui ne semblent parler qu'à elle-même, c'est un livre fascinant et brillant dans sa construction à l'encre sympathique.

La partie Mélanie Griffith ne m'a pas tellement intéressée. J'ai adoré la partie Tippi Hedren même s'il y a beaucoup de répétitions. Quant à Dakota Johnson, je trouve que c'est le moment où le livre prend soudainement une puissance magnifique dans cette façon de montrer combien chacune de ces femmes est le remake de la précédente.

Si on ne sait pas trop ce qu'elle fait de cet assemblage vertigineux, c'est un des livres les plus intéressants de la rentrée".

Le livre

