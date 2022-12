Trois infographies sur la baisse de la consommation d'électricité qui se poursuit en France

Une consommation d'électricité qui continue de baisser, assez pour éviter les risques de coupure pendant encore quelques jours. Invitée de France Inter, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a assuré ce mercredi qu'il n'y avait aucun risque de délestage d'électricité (coupures temporaires pour éviter la saturation du réseau) avant la mi-janvier, l'appel à la sobriété ayant été "vraiment entendu par les Français", assez pour éviter les délestages jusqu'à la mi-janvier.

Aucun risque de coupure avant mi-janvier

Ces quatre derniers mois, en France, la consommation totale d'électricité a baissé de 9 %, selon Emmanuelle Wargon. Un effort global : "C'est vrai pour les entreprises, y compris les industriels, et c'est vrai pour les ménages" a-t-elle précisé. "Jusqu'au 15 janvier, on sait qu'on n'aura pas de difficulté" pour couvrir les besoins de la population et des entreprises en électricité, et ce grâce à plusieurs facteurs, a poursuivi Emmanuelle Wargon, évoquant les températures prévues, les efforts de entreprises et des ménages, et mais aussi le redémarrage progressif de plusieurs réacteurs nucléaires d'EDF.

La consommation d'électricité des ménages et des entreprises, déjà en baisse à l'automne par rapport aux années précédentes, s'est confirmée entre les 12 et 25 décembre. Des jours surveillés de près par la Commission de régulation de l'énergie et RTE, qui craignaient de une grosse vague de froid, faisant saturer le réseau. ça ne s'est pas produit, avec, par exemple le 19 décembre, une baisse de 8.5 % consommation d'électricité entre 2021 et 2022. La présidente de la CRE a quand même averti : "S'il y a une vague de froid, la situation sera forcément plus tendue."

Une baisse de la consommation constante qui se vérifie notamment dans le secteur de l'industrie, puisque "contrairement à la consommation des ménages ou du secteur tertiaire, celle de l’industrie est peu sensible à la température", explique le gestionnaire du réseau RTE. Un secteur fortement consommateurs d’électricité, et qui a réduit, ces 30 derniers jours, sa consommation d'électricité de 680 GWh par rapport à 2021.

Du côté du transport ferroviaire, qui n'est pas comptabilisé dans l'industrie par RTE, la baisse est également constatée, bien qu'un peu moins importante (633 GWh en 2021, 608 en 2022).

Emmanuelle Wargon a également rappelé, toujours sur France Inter, que l'objectif du gouvernement et des gestionnaires de l'énergie est une réduction de 10%, "donc on en n'est vraiment pas très loin". "C'est encore un peu tôt pour dire ce qui va se passer dans le cœur de l'hiver, donc on en n'est vraiment pas très loin. S'il y a une vague de froid, la situation sera forcément plus tendue", a-t-elle quand même nuancé.