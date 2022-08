"Trois mille ans à t’attendre" : le génie George Miller aurait-il dû rester dans sa lampe ?

Le film présenté par Jérôme Garcin

Tilda Swinton est une prof de narratologie qui découvre dans un hôtel d'Istanbul une vieille bouteille dont il en sort un djinn, un migrant africain qui a le visage d'Idris Elba, lequel offre à Tilda Swinton d'exaucer trois de ses vœux. Mais à quoi bon prononcer le moindre vœu quand on n'a même plus le désir d'aimer ou d'être aimé, quand on sait que les histoires de vœux se terminent mal. Le djinn va alors lui raconter avec force flashback son passé extraordinaire. C'est tiré d'une nouvelle de la romancière britannique A.S. Byatt "Le djinn dans l'œil-de-rossignol". Film qui emprunte également aux "1001 nuits" et à la mythologie.

J'ai trouvé ça à la fois très candide et suprêmement kitsch.

Xavier Leherpeur a rarement regardé un film aussi moche…

Le critique de 7e Obsession reconnaît pourtant qu'il y avait deux de ses fantasmes absolus (Tilda Swinton et Idris Elba), mais qui ne suffisent pas pour autant à le convaincre : "Au premier abord, je me suis dit que c'était forcément du Marc Levy… Et ça n'est pas du tout un compliment. C'est assez consternant de laideur. J'ai rarement vu un film aussi moche… C'est abominable. Au bout de dix minutes du film, c'est une succession d'effets spéciaux d'une horreur et d'une vulgarité absolue.

Il y a pourtant une idée superbe dont George Miller ne fait pas grand-chose, mettre les philosophes en bouteille, faire des grandes plumes de la littérature des flacons que l'on pourrait emporter, et avec lesquels on pourrait s'enivrer. Sur un plan littéraire, l'idée est assez jolie. Sur le plan cinématographique, c'est autre chose…"

Michel Ciment est un fan absolu du cinéma de Georges Miller !

Le critique pour la revue Positif est un inconditionnel de la filmographie de Georges Miller et quand bien même il admettrait qu'il s'agit d'un film mineur, le maître de la Saga "Mad Max" redonne, selon lui, de l'imaginaire au cinéma : "C'est un esprit totalement original sur tout ce qu'il fait. Je défends y compris un film mineur comme celui-ci, qui reste malgré tout complètement dingue. Faire un film qui consiste à se retrouver dans une chambre d'hôtel, avec un djinn qui s'entretient avec une narratologue qui vient faire une conférence à Istanbul, le tout mené en alternance avec des scènes des "Les Mille et Une Nuits", c'est tellement impensable à financer ! Et pourtant.

Je me suis délecté devant ce film, certes imparfait, mais qui témoigne au moins d'une imagination folle, ce qui manque beaucoup au cinéma d'aujourd'hui. Ce film donne de l'imaginaire dans un cinéma plongé dans le réalisme terre à terre".

Ariane Allard s'est pas mal ennuyée…

Pour Ariane, George Miller et le monde imaginaire de la magie, ça fait littéralement deux… N'est pas Tim Burton qui veut… Son souci majeur, d'après elle, "c'est que c'est un film qui entend exalter la puissance des mythes, la puissance du cinéma, mais à aucun moment, il y a de l'enchantement ou de la magie… Cette histoire de lanterne magique qui raconte une histoire en projetant des images, c'est une bonne idée au départ, mais le problème, c'est que ces images on les a vues 1000 fois ! Certes, il y a une profusion de costumes, de décors, de figurants qui nous baladent dans des tas d'endroits fous, mais à aucun moment, il y a de la magie…

Je me serais sans doute moins ennuyée si on avait confié ce voyage dans l'imaginaire à un Terry Gilliam ou à un Tim Burton, ça aurait eu une autre gueule. Là, on s'ennuie vraiment".

Pourtant, Miller a inventé une mythologie avec sa saga "Mad Max", sauf que quand il se confronte au mythe, c'est quelque chose de kitsch, de scolaire et d'un petit peu ennuyeux".

