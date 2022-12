Trois nuances de badges : Twitter a relancé sa certification payante (et tout le bazar qui va avec)

C’est (re)parti. Twitter a progressivement rouvert dans la nuit de lundi à mardi les souscriptions à son offre “Blue”. Principal intérêt pour les personnes acceptant de débourser les huit dollars de l’abonnement (en ligne) à les 11 dollars (sur iPhone ou iPad) : un badge, ou coche, censé certifier l'identité de l'abonné, en bleu pour les particuliers et personnalités. Une couleur dorée a également été mise en place pour les entreprises avant, plus tard dans la semaine, une coche grise pour les institutions.

La première tentative du lancement d'une nouvelle formule d'abonnement, début novembre, s'était accompagnée d'une multiplication de faux de célébrités ou de grandes entreprises et de messages contradictoires de la part de la direction. Le projet a ensuite été suspendu, puis reporté à plusieurs reprises.

Conditions plus strictes

Twitter a, cette fois-ci, renforcé les conditions permettant de s'authentifier, les utilisateurs devant notamment avoir un compte depuis au moins 90 jours associé à un numéro de téléphone vérifié et qui ne semble pas “trompeur ou mensonger”. Ils devront aussi avoir été actifs au moins une fois dans le mois précédent et ne pas avoir changé leur photo de profil ou leur nom sur Twitter au cours de la semaine précédente.

Cet abonnement sera dans un premier temps disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Sans fournir d’explication officielle, Twitter a donc fixé un prix différent, que l’on souscrive sur un ordinateur ou sur un smartphone de marque Apple. Mais Elon Musk avait critiqué ces dernières semaines la commission de 30 % prélevée par Apple sur les dépenses des utilisateurs effectuées via l'AppStore.

Les utilisateurs certifiés risquent de devoir payer

Les utilisateurs possédant déjà un badge bleu devaient jusqu’ici, a priori, la conserver sans payer, selon le détail des conditions d'utilisation publié par Twitter. Mais ce n’est peut-être pas ce qui va se passer dans les faits (rien n'est jamais sûr à 100% avec Musk). C'est le message s’affichant lors du clic sur cette coche bleue qui a interpellé de nombreux utilisateurs : “Ce compte est certifié depuis un certain temps. Il n’est peut-être plus notoire”, indique alors Twitter.

L'explication vient ensuite. Comme à chaque nouveauté sur le réseau social, Elon Musk a assuré le service après-vente, en estimant que la manière dont, jusqu’ici, ces coches bleues avaient été attribuées était “corrompue et absurde”. “Dans quelques mois, nous supprimerons tous les anciens badges bleus”, a-t-il ajouté dans son message. Le message est clair : pour continuer à en bénéficier, il faudra payer.

Twitter a vraiment besoin d’argent

Cette stratégie doit permettre à Twitter, racheté pour 44 milliards de dollars par Elon Musk fin octobre, de diversifier son chiffre d'affaires, au-delà des revenus publicitaires, qui sont par ailleurs en large baisse, en raison du ralentissement économique et des récentes frasques du milliardaire , les entreprises craignant de voir leur image associée à des contenus controversés.

Le nouveau patron , qui se présente en effet comme un défenseur de la liberté d'expression et affirme régulièrement que Twitter faisait auparavant preuve de parti-pris en faveur des idées de gauche, a en effet nettement réduit les effectifs de la plateforme, y compris ceux chargés de la modération, et autorisé le retour sur la plateforme de personnalités suspendues, comme Donald Trump.

Encore des polémiques

Elon Musk a lui-même publié ce week-end une série de messages polémiques, attaquant l'ancien responsable de la sûreté de Twitter Yoel Roth, les pronoms non genrés, ou bien encore le conseiller sortant de Donald Trump et de Joe Biden sur la pandémie, Anthony Fauci. Des déclarations jugées “dangereuses” à propos de ce dernier, ou qui ont contraint Yoel Roth à quitter son domicile, après qu’il ait été menacé.

Celui qui est aussi patron de Tesla et SpaceX tente également d'attirer depuis une dizaine de jours sur ce qu'il surnomme les “Twitter files”, des documents internes censés illustrer des pratiques de modération discutables. Il a par ailleurs dissous lundi soir, selon le Washington Post et CNN , le Conseil confiance et sécurité, un organe consultatif constitué d'experts extérieurs à Twitter qui aidaient à définir la politique de modération du réseau social.