Trop d'enfants brûlés par des désinfectants dans les écoles, l'Anses tire la sonnette d'alarme

C'est un type de produit dont l'utilisation a bondi en raison des mesures sanitaires imposées par l'épidémie de Covid-19, entre 2020 et 2021 : les produits destinés à désinfecter le mobilier. Or ces produits peuvent causer des accidents, relève l'Anses, qui publie ce jeudi une étude sur les cas de brûlure liés à l'utilisation de ces désinfectants.

Ainsi selon le rapport, entre 2017 et 2022, les centres antipoison ont enregistré 118 cas "d'atteintes cutanées" (irritations, brûlures) dans des lieux qui accueillent des enfants en collectivité. L'Anses indique que "la plupart des atteintes cutanées étaient de faible gravité", mais qu'il y a tout de même eu 11 cas de brûlure au second degré, et qu'un enfant a dû bénéficier d'une greffe de peau à cause d'une brûlure à la fesse.

Publicité

Des cas toujours déclarés en 2023

Dans la majorité des cas, les lieux concernés sont des écoles maternelles, et les produits en questions sont des "biocides" utilisés pour nettoyer les toilettes. Des produits "professionnels, qui ne sont pas ceux qu'on trouve facilement dans le commerce", précise Juliette Bloch, pédiatre et épidémiologiste, et directrice des alertes et des vigilances sanitaires de l'Anses.

L'augmentation est encore plus forte en 2020 et 2021. "Nous avions eu une alerte à cette période, que nous avions attribuée au Covid. Mais on a toujours des cas qui remontent, c'est pourquoi nous avons jugé important de rappeler les principes de précaution concernant l'utilisation des désinfectants dans les collectivités d'enfants", explique Juliette Bloch.

Pourquoi les écoles sont-elles plus visées que les autres établissements où les produits de ce type ont été utilisés ? Parce que la peau des enfants de moins de 6 ans est plus fragile. Les petites filles sont les plus vulnérables, car elles s'assoient systématiquement sur les toilettes.

Souvent une mauvaise utilisation des produits, des modes d'emploi peu clairs

"On fait une analyse, sur six années, des circonstances de ces accidents, et on a observé qu'il pouvait s'agir soit de l'utilisation de produits qui ne sont pas adaptés, soit d'erreurs au moment de l'utilisation", selon Juliette Bloch. Ce sont par exemple des produits qui n'ont pas été dilués avant utilisation ou rincés après nettoyage – parfois, cela vient d'erreurs de notices, qui évoquent des produits "prêts à l'emploi" alors qu'une dilution est tout de même nécessaire. "Ou encore des produits qui doivent sécher et où les enfants ont été autorisés à retourner aux toilettes avant le délai nécessaire", ajoute-t-elle.

L'Anses recommande donc de privilégier les produits moins dangereux, mais aussi ceux qui sont réellement prêts à l'emploi et dont le mode d'emploi est simple, et de rincer, "ou au minimum essuyer" ces produits après application – et de ne jamais le faire en présence des enfants. "Bien sûr, il faut aussi former les professionnels", précise la pédiatre. "En cas de contact avec l'enfant, il faut bien le rincer, et si des brûlures apparaissent, consulter un médecin", rappelle-t-elle.