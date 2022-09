TROUS NOIRS : Quatre questions, classiques ou farfelues, avec l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet

Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, spécialiste mondial des trous noirs, était l'invité de "La Terre au Carré" . Il a, à cette occasion, répondu à certaines questions habituelles ou farfelues sur les trous noirs. Certaines de ces questions et beaucoup d'autres figurent dans son dernier livre, Les trous noirs en 100 questions (Taillandier, août 2022).

1. Pourquoi les trous noirs fascinent autant ?

Ce sont effectivement des objets fascinants ! Il y a trois grands sujets qui ont toujours eu les faveurs du public. Il y a évidemment celui sur la pluralité des mondes habités, la vie extraterrestre. Il y a le sujet sur le Big Bang parce que ça touche profondément à un questionnement sur les origines. C'est un sujet très puissant.

Et les trous noirs, ça touche à la question de la fin de toute chose. Comme ce sont des objets encore mal compris qui mettent en jeu des lois de la physique bizarres, des distorsions de l'espace et du temps, il y a effectivement un pouvoir de fascination. Jean-Pierre Luminet constate cette fascination depuis qu'il travaille sur les trous noirs, c'est-à-dire depuis 45 ans.

2. Qu'est-ce qu'il y a au fond d'un trou noir ?

Certains se demandent où va cette matière et cette lumière, et y compris l'information, parce que l'information est liée à la matière et à la lumière. Est-ce que ça reste piégé dans le trou noir ? Jean-Pierre Luminet répond tout de go : nous n'en savons rien !

Pour l'instant, on ne peut qu'envoyer des équations qui sont nécessairement imparfaites tant que l'on ne dispose pas d'une théorie complète de la gravitation qui deviendrait quantique. Au fond d'un trou noir, il y a ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire un nœud de l'espace-temps qui bouge. Tout s'accumule indéfiniment dans ce nœud.

C'est une absurdité physique. Alors il faut faire preuve d'imagination ! Il y a des scénarios possibles, qui ne sont pas encore des théories bien établies. Des scénarios dont l'un est développé en plusieurs questions : le fameux scénario des trous de ver, ces sortes de portes de passage, la porte des étoiles. Ces trous de ver nous permettraient de franchir un grand trou noir et de ressortir ailleurs dans l'espace-temps. Pour l'instant, on ne peut pas savoir ce qu'il y a au fond d'un trou noir !

3. Est-ce qu'on pourrait être mangé par un trou noir sur Terre demain ?

Pour Jean-Pierre Luminet, c'est une question loin d'être farfelue - elle est même pertinente ! Le plus proche trou noir connu est déjà à quinze années-lumière, donc il n'y a strictement aucun risque. Les trous noirs sont des objets rares. Est-ce qu'un trou noir risque de faire irruption dans notre système solaire, dévorer la Terre et dévorer le Soleil ? La réponse est clairement non. La probabilité est absolument nulle.

Les trous noirs sont soumis, comme les autres objets de l'univers, aux mouvements gravitationnels généraux. On ne connaît pas tous les trous noirs, mais pour ceux que l'on connaît, on connaît leurs trajectoires. Aucun trou noir n'est à proximité de notre système solaire.

4. Y a-t-il des trous noirs de toutes les tailles ?

C'est une question que Jean-Pierre Luminet développe particulièrement dans son livre. La réponse est oui !

Il y a ce qu'on appelle les trous noirs stellaires. Ce sont les trous noirs formés par l'effondrement du cœur des étoiles massives. Ils ne forment que jusqu'à dix, trente ou quarante fois la masse du Soleil, pour des tailles relativement modestes de quelques dizaines de kilomètres.

Et puis il y a les trous noirs géants, les trous noirs supermassifs qui sont absolument fascinants, avec les dernières actualités récentes, le trou noir géant au centre de la galaxie, qui fait 4 millions de fois la masse du Soleil. Antérieurement, il y a eu la première image télescopique de 2019, Messier 87, qui fait 6 milliards de fois la masse du Soleil, 40 milliards de kilomètres de diamètre. Mais ceux-là sont extraordinairement loin.

