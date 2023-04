"Tsunami" : le roman d'anticipation absolument remarquable, drôle et intelligent de Marc Dugain

Cette fois, le narrateur n'est autre que le (prochain) président de la République, dont voici déjà la confession. Élu après avoir fait fortune en créant une start-up de biotech. Il est jeune, marié à une journaliste, il prône le rajeunissement de plus de 30 ans par la génétique cellulaire, il supprime le Sénat, il veut une nouvelle fiscalité fondée sur les émissions de CO2 et doit faire face à ce qui est vraiment surprenant, une France à la fois en crise et en révolte, mais qui est peuplée (dit le président dans ce livre) "de Français bouillonnants mais qui refroidissent plus vite qu'on ne le pense". Et pendant ce temps-là, Poutine est toujours là, il a vieilli et il continue sa guerre contre l'Ukraine et l'Occident.

Arnaud Viviant salue un livre "vraiment drôle et intelligent"

Pour le journaliste de la revue Transfuge, c'est vraiment le livre qui tombe à pic tant, il résonne parfaitement bien avec la température sociale actuelle du pays, mais ponctué par un phrasé très subtil et malin : "C'est incroyable, et avec des phrases formidables. Ce n'est même pas qu'il est visionnaire, Marc Dugain est présent dans l'événement. Puis, c'est extrêmement drôle. Ce président a été élu grâce aux GAFAM, qui l'ont bien aidé avec les réseaux sociaux, qui ont bien appuyé sa candidature. Lui, il a fait fortune parce qu'il était ami avec un type extrêmement intelligent. Il est président et les emmerdes commencent tout de suite : sa dealeuse en cocaïne est arrêtée malencontreusement ; ça commence tout de suite mal ; il y a les services secrets qui viennent lui demander l'autorisation d'abattre une opposante ; il est face à sa responsabilité de vie ou de mort ; il mène une grande réforme qui met tout le monde dans la rue… Franchement, qu'est-ce que vous voulez de mieux ?"

Olivia de Lamberterie le trouve "remarquable, lumineux, drôle et plein de rebondissements"

Pour la critique littéraire du magazine Elle, ce roman est le meilleur de la bibliographie de l'auteur. Parce que c'est selon elle un livre bien meilleur que tous les articles de journaux qu'on lit en ce moment sur l'actualité puisque son auteur retranscrit extrêmement bien une certaine réalité des enjeux de la société actuelle tout en l'entourant d'une solide force romanesque : "C'est un livre 'en même temps', parce que vous êtes en même temps dans la tête du président de la République et en même temps dans la tête de la France d'aujourd'hui. Il y a plein d'éléments précurseurs, notamment sur l'intelligence artificielle. Il y a toujours chez Marc Dugain une préoccupation pour la santé mentale. Le président de la République va visiter un hôpital psychiatrique et il parle avec un psychiatre à qui il demande l'état mental de la France. Lequel lui explique une chose tellement belle et vraie sur l'altérité que ce qui fait un homme, c'est l'altérité, la confrontation à l'autre. Et qu'aujourd'hui, avec les écrans, tout est devenu tellement virtuel que cette altérité crée des personnalités psychotiques. C'est tellement lumineux, drôle, plein de rebondissements romanesques. Dugain a deux veines, une politique, une personnelle. Là, il noue le meilleur des deux avec cette espèce de veine romanesque et actuelle puissante !"

Pour Patricia Martin, c'est "un roman d'anticipation, réaliste et absolument réjouissant"

Pour la journaliste de France Inter, ce livre est tellement criant de réalisme, qu'elle aurait même préféré que ça soit uniquement une fiction. C'est justement ce qui l'a passionné : "Pourtant c'est un tableau effrayant et très sombre, mais c'est de l'anticipation et en même temps du réalisme avec cette démocratie qui fiche le camp. C'est très bien raconté. Le décor est totalement déliquescent".

Jean-Claude Raspiengeas applaudit une sismographie efficace, inquiétante et très éclairante sur la réalité de la société actuelle

Le critique de La Croix est admiratif devant le procédé de retranscription sociétale de l'auteur, qu'il juge très visionnaire : "il ne fait que montrer la réalité, la vérité sur une démocratie en train de se dissoudre dans l'asservissement numérique. On dit souvent que les artistes sont des sismographes, qu'ils sentent plus vite que nous, gens ordinaires, les mouvements de plaques souterrains. Il a senti plus fort que nous tout ce qui était en train de se produire et c'est en même temps un condensé des thèmes, des obsessions de l'auteur : la solitude, la représentation, la question du pouvoir, et tout particulièrement dans celui-ci l'asservissement numérique. Dugain s'insinue très finement dans un certain nombre d'enjeux sociétaux. C'est surtout un roman sur la décomposition française, sur l'évolution de la Cinquième République, et sur le divorce de plus en plus net entre la représentation du président et le peuple. Et sur le désir d'horizontalité et de participation de la société qui se heurte à cette verticalité revendiquée. Sans oublier le face-à-face avec Poutine qui est vraiment très bien".

📖 LIRE - "Tsunami" de marc dugain (albin michel)

