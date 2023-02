Twitch, Twitter, Change.org... La mobilisation contre la réforme des retraites se passe aussi en ligne

Alors que plusieurs centaines de milliers de personnes ont de nouveau défilé en France contre la réforme des retraites mardi 7 février (750.00 selon les autorités, près de deux millions selon la CGT), la mobilisation a également lieu en ligne. Sur Twitch principalement, où des streameurs récoltent des fonds pour une caisse de grève. Sur Twitter, les échanges sont également fournis avec plus de six millions de tweets publiés sur la réforme des retraites depuis le début de l'année. D'autres internautes ont, eux, signé une pétition sur Change.org, qui comptabilise à ce jour plus de 950.000 signatures. Zoom sur cette mobilisation parallèle.

Plus de 44.000 euros déjà récoltés sur Twitch

Depuis le précédent projet de réforme des retraites en 2019-2020, avorté par le Covid, des streameurs collectent des dons pour alimenter une caisse de grève nationale sur la plateforme Twitch. En 2020, la chaîne "Le Stream Reconductible" avait récolté 152.000 d'euros en maintenant un live de jeux vidéo animé durant six semaines, rapporte France Info . Cette fois, c'est la chaîne "PiquetdeStream" qui a pris le relai, avec le slogan suivant : "Pendant qu'iels tiendront le piquet de grève, nous tiendrons le piquet de stream." Des streameurs et streameuses se relaient pour "proposer de l'éducation populaire sur la réforme des retraites (…) faire vivre la grève en ligne et récolter des fonds pour soutenir les grévistes". Le stream dure depuis le 18 janvier, et ce mardi 7 février plus de 45.000 euros avaient déjà été récoltés.

"On se rend compte que beaucoup de personnes dans notre communauté sont handicapées ou sont précaires et ne peuvent pas arrêter le travail. Donc c'est un moyen de soutenir la grève sans faire grève", explique Yukaino, streameuse d'actualité depuis trois ans. Elle anime des sessions de deux heures durant lesquelles elle suit les cortèges, parle de la réforme, donne des conseils pour se protéger en manifestation et appelle aux dons. "La communauté Twitch est très solidaire, très généreuse pour les causes qui lui semblent juste. On a pu le voir sur d'autres évènements caritatifs", ajoute-t-elle. À ce jour, le collectif "Piquetdestream" regroupe une cinquantaine de streamers, tous "de gauche" qui sont déjà passés sur la chaîne. En tout, ils sont environ 150 mobilisés sur le projet et réunis dans un groupe Discord, autre lieu du débat sur la réforme des retraites.

Un don important pour les caisses de grève

Cette mobilisation en ligne, Théo, 28, y prend part. Ce salarié d'une association parisienne a participé à la manifestation parisienne dans la rue hier, mais il regarde également régulièrement les contenus politiques sur Twitch. "Un débat sur la question est déjà une forme de mobilisation", confie-t-il. En 2020, il avait donné à la collecte pour les grévistes organisée par "Le Stream Reconductible".

Cette somme, de 45.000 euros cette année, n'est pas négligeable pour les syndicats CGT et Sud qui gèrent la principale caisse de grève nationale. À ce jour, 274.000 euros ont été collectés pour les salariés grévistes en ce début 2023. "C'est vraiment la bonne nouvelle de ce mouvement, avec cette mobilisation qu'on trouve assez extraordinaire de jeunes gamers qui ont décidé de se mobiliser contre la réforme des retraites. On apprécie ce genre d'initiatives", déclare Romain Altman, secrétaire général de l'Info'Com - CGT et gérant de la principale caisse de grève . "Les syndicats devraient même s'en inspirer. On pourrait imaginer que les syndicats demain créent une chaine Twitch sur laquelle faire passer un certain nombre de messages, comme les gamers", poursuit-il.

Plus de 6 millions de tweets partagés

La mobilisation essaime aussi sur les autres réseaux sociaux. Alors que certains tentent de mobiliser grâce aux "mèmes", rapporte 20 minutes , notamment sur Instagram et Facebook, Twitter est également un lieu du débat. Depuis le 1er janvier, 6,2 millions de messages évoquant la réforme des retraites ont été publiés sur le réseau social, selon l'outil de veille sur les réseaux sociaux Visibrain. 40% des messages ont trait à la grève.

Si des pics de discussion sont visibles lors des journées de grève (notamment les 19 et 31 janvier dernier), on note une diminution notable du nombre de tweets en lien avec la réforme, depuis le 19 janvier. Juste après la première journée de grève, le 19 janvier, "la part des voix pro-réforme [tendait] à diminuer ", au profit de l'opposition et notamment de la France Insoumise, selon Visibrain.

D'autres internautes choisissent encore différentes voix de mobilisation. Plus de 950.000 personnes ont notamment signé la pétition "Retraites : non à cette réforme injuste et brutale", lancée par l'intersyndicale retraites il y a plusieurs semaines, sur le site change.org.