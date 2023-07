Twitter devient "X" : Elon Musk enterre l'oiseau bleu et accélère la mutation du réseau social

RIP petit oiseau bleu. Depuis ce lundi matin, le réseau social a désormais un nouveau logo et un nouveau nom : "X". Dans une série de tweets dimanche, Elon Musk avait suggéré de remplacer Twitter par "X". Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que le changement s'applique, censé allé de pair avec l'arrivée à terme de nouvelles fonctionnalités, avec la possibilité de faire des paiements, du commerce et utiliser des services bancaires.

"Adieu à la marque Twitter et petit à petit à tous les oiseaux"

Comme il est de coutume avec Elon Musk, les grandes annonces et prises de décisions concernant Twitter se font avec des tweets. L'avènement de "X" n'a pas dérogé à la règle. Dimanche 23 juillet, le maître des lieux écrit sur son compte : "Et bientôt nous dirons adieu à la marque Twitter et petit à petit tous les oiseaux".

Un premier tweet suivi deux minutes plus tard d'un deuxième prenant la forme d'une sorte d'appel à projet : "Si un logo X assez bon est affiché ce soir, nous le ferons vivre dans le monde entier demain".

Une lettre qu'Elon Musk affectionne tout particulièrement

Finalement, après avoir reçu les propositions de milliers d'internautes, Elon Musk épingle une vidéo sur son compte. Dessus, un X blanc, stylisé clignote sur fond noir et remplace le logo à l'oiseau bleu. Interrogé par un internaute, le milliardaire a également indiqué que les tweets seraient appelés des "X" après le changement de nom.

Ce choix de la lettre X n'est pas un hasard de la part du PDG de Twitter. X est un symbole mathématique que le patron de Tesla, SpaceX, Twitter et Neuralink affectionne particulièrement. X.com était le nom et le site internet de la banque en ligne fondée par l'homme d'affaires devenue plus tard le service de paiement en ligne PayPal. On le retrouve aussi dans le prénom d'un de ses enfants, un garçon baptisé X Æ A- 12. Après avoir racheté Twitter l'an dernier, Musk avait changé le nom de l'entreprise en "X Corp".

Changement de fond

Reste que le doute était encore de mise connaissant les décisions erratiques d'Elon Musk, ayant l'habitude de souffler le chaud et le froid à coup de tweets. Cette fois, Linda Yaccarino, directrice générale de Twitter recrutée il y a un mois à peine, balaie tout doute et entérine l'avènement de "X" dans un threads au ton très marketing. Outre le changement symbolique de nom et d'identité, elle promet un changement de fond avec "X". "X est le futur de l'interactivité illimitée, explique-t-elle sur Twitter. Centré sur l'audio, la vidéo, la messagerie, les paiements/banques".

Et histoire de confirmer aux yeux du monde l'arrivée de "X", le logo du futur Twitter a été projeté sur la façade du siège de Twitter à San Francisco. L'URL "X.com" renvoie maintenant vers "twitter.com".

"Il n'y a absolument aucune limite à cette transformation. X sera la plateforme qui pourra fournir, eh bien... tout", a insisté sur Twitter Linda Yaccarino. Une déclaration qui fait écho à une annonce d'Elon Musk en octobre 2022. Il promettait alors "X, l'application pour tout faire". Cette "super-application" a en fait pour base Twitter, et jamais le milliardaire n'a perdu de vue son objectif de la développer. D'ailleurs, il ne s'en est jamais caché : Twitter n'est qu'un moyen pour arriver à ses fins. En avril 2023 par exemple, "Twitter, Inc." avait été remplacée par "X Corp".

Une façon d'inverser la méforme dans laquelle se trouve Twitter ? Les revenus publicitaires de l'application ont chuté de 50 % d'après le milliardaire. Et ce, alors que le réseau social fait face à une myriade d'applications concurrentes, dont le nouveau venu lancé par Meta, Threads, qui compterait 150 millions d'utilisateurs, selon certaines estimations. "X" parviendra-t-il à trouver son public et sauver et redonner un second souffle à X Corp ?