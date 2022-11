Twitter : Elon Musk annonce un abonnement mensuel payant pour certifier les comptes des utilisateurs

C’était une rumeur depuis quelques jours. Voici la première annonce concrète d’Elon Musk concernant le futur de Twitter : le nouveau propriétaire du réseau social dévoile dans une série de tweet publiée mardi le lancement d’un abonnement payant pour les utilisateurs. Cette fonctionnalité sera destinée à ceux souhaitant faire certifier leur compte comme authentique. Aux Etats-Unis, l’abonnement sera de huit dollars par mois, "le prix sera ajusté" en fonction des pays "au prorata de la parité du pouvoir d'achat", écrit l’homme d’affaires. "Le système actuel des seigneurs et des paysans, avec ceux qui ont la coche bleue et ceux qui ne l'ont pas, c'est des conneries. Pouvoir au peuple !", s’exclame Elon Musk.

Deux fois moins de publicité

Le milliardaire précise que les abonnés auront d'autres avantages : leurs tweets apparaîtront en priorité, ils pourront poster des vidéos et messages audio plus longs, et seront exposés à "deux fois moins de publicité". Twitter payant, ce n’est pas nouveau. La plateforme propose déjà des fonctions spécifiques pour les utilisateurs qui passent à la caisse, comme nous l’expliquions dans cet article en juin 2021 . Cette nouvelle offre, plus chère, doit permettre de diversifier les sources de revenus de la plateforme.

Elon Musk envisage de fondre ensemble Twitter Blue - un abonnement à 5 dollars par mois pour un mode de lecture plus confortable et des outils d'édition - et la possibilité donnée aux comptes éligibles de faire vérifier et certifier leur identité. Actuellement, seuls certains profils peuvent demander ce gage d'authenticité en forme de coche bleue, notamment les gouvernements, les entreprises, les médias, les personnalités politiques, culturelles ou sportives, etc. Ils peuvent perdre leur badge s'ils ne respectent pas les règles de la plateforme.

Des premières annonces après son rachat

La semaine dernière, quelques heures avant l’annonce officielle du rachat du réseau social, Elon Musk avait donné quelques indications concernant ses projets pour le réseau social. Il est "important pour l'avenir de la civilisation d'avoir une place publique en ligne où une grande variété d'opinions peuvent débattre de façon saine, sans recourir à la violence", avait écrit le milliardaire, dans un message destiné aux annonceurs. "Ceci dit, Twitter ne peut évidemment pas être un endroit infernal ouvert à tous, où tout peut être dit sans conséquence".

Vendredi, il avait annoncé qu'il comptait mettre en place un "conseil de modération des contenus avec des points de vue très divers". "Aucune décision majeure sur les contenus ou réactivation de compte n'aura lieu sans l'intervention du conseil", a-t-il ajouté dans un tweet.