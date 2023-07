Twitter inquiété par le succès de Threads : Elon Musk menace d'attaquer Meta et Mark Zuckerberg en justice

Elon Musk n'est pas serein. En moins d'une journée après son lancement jeudi aux Etats-Unis, Threads, l'application développée par Meta, compte déjà plus de 30 millions de comptes. Ce concurrent direct de Twitter l'inquiète, au point de menacer Meta d'attaque en justice dans une lettre accusant le groupe de Mark Zuckerberg d'avoir enfreint des secrets industriels, d'infraction au droit de la propriété intellectuelle et le mettant en demeure de cesser ses agissements.

Threads propose un fil de discussion similaire à celui de Twitter. Ses utilisateurs peuvent poster des messages jusqu'à 500 caractères (contre 280 pour Twitter) et ont la possibilité de commenter, partager et aimer le contenu mis en ligne. De quoi concurrencer le réseau social à l'oiseau bleu. "La concurrence n'est pas un problème. La tricherie en est un", dénonce Elon Musk dans un tweet. Mais que reproche-t-il exactement à Meta ?

Il accuse la maison-mère de Facebook d'avoir recruté "des dizaines" d'anciens employés de Twitter qui "ont eu et continuent d'avoir accès à des secrets commerciaux de Twitter ou à d'autres informations strictement confidentielles" d'après le site d'information Semafor . Ce que dément Meta. "Aucun membre de l'équipe d'ingénieurs de Threads n'est un ancien employé de Twitter", a répondu sur le nouveau réseau social Andy Stone, porte-parole du groupe de Mark Zuckerberg.

"Un milliard de gens sur Threads (...) Twitter a eu l'occasion de le faire mais n'a pas réussi"

Depuis le lancement de l'application hébergée par Instagram, les deux PDG se lancent une série de piques par plateformes interposées. Mark Zuckerberg a lancé la joute numérique en rabaissant Twitter : "Cela prendra du temps mais je pense qu'il devrait y avoir une appli de conversations avec au moins un milliard de gens dessus. Twitter a eu l'occasion de le faire mais n'a pas réussi. Nous espérons y arriver".

De son côté, Elon Musk a répondu à un tweet qui comparait le logo de Threads à un ver solitaire par : "Sur le plan métaphorique aussi". Il a aussi réagi avec un émoji pleurant de rire au tweet du cofondateur de Twitter Jack Dorsey. "On voulait des voitures volantes. Au lieu de ça, on a eu sept clones de Twitter" avait-il écrit, faisant directement référence aux nombreuses applications et plateformes lancées ces dernières années pour offrir une alternative à Twitter.

Twitter dans la tourmente

La menace d'attaque en justice d'Elon Musk intervient alors que son réseau social est affaibli par une série de décisions de sa part qui ont été mal accueillies. Le milliardaire a annoncé samedi la mise en place, officiellement à titre provisoire, d'une limite au nombre de messages consultables par compte et par jour . Dernière en date lundi. Twitter a révélé que le tableau de bord TweetDeck ne serait bientôt plus accessible qu'aux comptes vérifiés, donc payants.