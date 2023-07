Twitter perd des plumes : le réseau social a perdu environ la moitié de ses revenus publicitaires

La méforme de Twitter se confirme. Plombé par les décisions unilatérales d'Elon Musk, son propriétaire, et concurrencé par Threads, une application lancée par Meta début juillet , le réseau à l'oiseau bleu a perdu environ la moitié des ses revenus publicitaires. Une annonce faite par Elon Musk lui-même : le milliardaire n'a toutefois pas précisé la période sur laquelle est intervenue cette baisse (et donc si elle suit ou non son arrivée).

"Nous sommes toujours en situation de flux de trésorerie négatif, à cause d'une chute d'environ 50% des revenus publicitaires et de la lourde charge de la dette" a déclaré Elon Musk dans un tweet, en réponse à un internaute qui faisait des suggestions stratégiques concernant le réseau social "Nous devons parvenir à un flux de trésorerie positif avant d'avoir le luxe de faire quoi que ce soit d'autre", a-t-il ajouté, sans autre précision.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Des décisions qui mécontentent les utilisateurs

Depuis le rachat de Twitter en octobre 2022, Elon Musk multiplie les choix qui mécontentent les 200 à 350 millions d'utilisateurs. Le plus emblématique a été de rendre payante et accessible à n'importe qui la certification , la fameuse coche bleue, début février. En mai, le cabinet Insider Intelligence affirmait que Twitter était parti pour gagner moins de 3 milliards de dollars en 2023, presque un tiers de moins qu'en 2022.

Ce qui n'a pas freiné Elon Musk. Le 1er juillet, le milliardaire a décidé de restreindre, à titre provisoire, la lecture de tweets à 10.000 par jour pour les comptes payants, 1.000 pour les autres et 500 pour les nouveaux comptes. Objectif selon lui : limiter l'action des bots, des comptes publiant des messages automatiquement. Enfin, Elon Musk a annoncé quelques jours plus tard que l'outil TweetDeck, très prisé des professionnels de l'information, allait être réservé aux comptes payants à partir d'août prochain.

Concurrence de Threads

Des décisions critiquées alors que Threads, l'application développée par Meta, la maison-mère de Facebook, veut concurrencer Twitter. Lancée le 6 juillet aux États-Unis, sans être pour l'instant disponible dans l'Union européenne, l'application a connu un succès immédiat, avec 100 millions d'utilisateurs en cinq jours. Lundi, elle comptait 114 millions d'utilisateurs, selon les estimations de la société d'analyse de données Quiver Quantitative.

Une menace qu'Elon Musk semble prendre au sérieux, au point de menacer Meta d'une attaque en justice . Avec l'avocat de la maison mère de Twitter, X Corp, il a écrit à la maison mère Facebook qu'il la soupçonnait de lui avoir volé des secrets industriels et d'enfreindre le droit de la propriété intellectuelle. Mark Zuckerberg, le PDG, est accusé d'avoir recruté "des dizaines" d'anciens de Twitter, ce qu'il dément.