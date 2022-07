Twitter touché par une vaste panne pendant près d'une heure

L'oiseau bleu a pris du plomb dans l'aile cet après-midi, avec une vaste panne qui a touché le réseau social Twitter. Un bug temporaire a impacté la plateforme aux États-Unis et en Europe aux alentours de 14h, heure française. Les utilisateurs se sont retrouvés face à un message d'erreur, avant le rétablissement du service un peu moins d'une heure plus tard.

Une panne signalée massivement par les utilisateurs

L'ampleur générale de la panne n'a pas encore été révélée par la direction du réseau social. Mais le site Downdetector , une plateforme d'information en temps réel sur l'état de plusieurs sites et services web, a recensé près de 55.000 signalements d'internautes empêchés de se servir de Twitter . Les premiers ont été remontés aux alentours de 13h50. Selon le quotidien britannique The Guardian , il s'agit de la plus longue panne qu'ait connu le réseau social depuis 2016 .

La direction du réseau social n'a pas non plus communiqué pour l'instant sur les causes de cette panne. Cet accroc technique intervient à un moment sensible pour le groupe, qui récemment a engagé une bataille judiciaire avec Elon Musk .

Les précédents bugs de réseaux sociaux

Ce n'est pas la première fois qu'une panne d'ampleur affecte une plateforme de ce type. En octobre dernier, Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger et les applications et sites liés au groupe Meta (ex-Facebook) ont eux aussi connu un bug important . Un problème technique avait rendu ces différents services totalement inaccessibles aux utilisateurs pendant plusieurs heures.

Une panne déjà détectée à l'époque par le site Downdetector, avant que le groupe de Mark Zuckerberg ne fournisse plus d'explications. Meta avait rapidement justifié le bug par un "changement de configuration défectueux" des serveurs, et non un piratage.

Twitter dans une période instable

La panne de cet après-midi vient s'ajouter au contexte d'instabilité, notamment financière, que traverse en ce moment Twitter. Le réseaux social a vu ses actions en bourse décrocher en début de semaine, après l'annonce d'Elon Musk de vouloir abandonner le rachat de la plateforme. Le milliardaire américain a notamment accusé Twitter d'afficher des données "fausses et trompeuses" sur le nombre de faux comptes et de "bots" présents sur la plateforme.

Une rupture de contrat à 44 milliards de dollars qui n'a pas manqué de faire réagir le réseau social, qui a engagé des poursuites ce mardi contre le milliardaire américain. L’accord d’acquisition du contrat entre Twitter et Musk prévoit des indemnités de rupture à hauteur d'un milliard de dollars.