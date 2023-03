Twitter : un employé demande s'il est viré à Elon Musk, qui l'attaque sur son handicap puis s'excuse

Il est rare de voir Elon Musk s’excuser sur Twitter, et encore moins au sujet du réseau social dont il est propriétaire depuis désormais plusieurs mois. Mais ce mardi, le patron de Twitter a tout de même prononcé des excuses à l’encontre d’un salarié dont il avait remis en cause les compétences et le travail, après s’être rendu compte qu’il s’agissait d’un salarié handicapé.

Le salarié en question s’appelle Halli Thorleifsson, et travaille en Islande. Depuis plusieurs jours, il n’avait plus accès à son poste de travail : "Cher Elon Musk, il y a neuf jours, l’accès à mon ordinateur de travail a été coupé, tout comme celui de 200 autres salariés. Le responsable RH n’a pas su me confirmer si j’étais encore employé ou non", a-t-il posté sur le réseau social. "Peut-être que si assez de gens me retweetent, vous me répondrez ?"

La discussion s’engage à la demande d’Elon Musk sur ce que fait l’homme dans l’entreprise. "Quel travail avez-vous fait ?" demande le PDG. "Répondre à cette question briserait un accord de confidentialité, si vos avocats sont d’accord pour que je l’écrive je serai ravi d’en discuter publiquement", répond l’employé. "C’est approuvé, allez-y", lance Elon Musk. Mais la description des tâches qui suivent, qui correspondent au poste de directeur principal de la conception des produits, n’a entraîné qu’une réponse laconique du patron : deux émojis pleurant de rire.

Finalement licencié par un courrier électronique

Halli Thorleifsson était le créateur d’une agence de création rachetée en 2021 par Twitter. "Pour être clair : vous avez totalement le droit de me virer. C’est ok. Mais en général, les gens sont informés lorsque cela arrive. Par exemple avec une lettre, ou quoi que ce soit d’autre. Ce n’est pas ce qui se passe depuis 9 jours, puisque chacun de mes e-mails sont restés sans réponse", déplore l’employé, avant d’affirmer qu’il a finalement reçu un courrier électronique annonçant son licenciement... et s'interrogeant sur le fait qu'il recevrait bien "ce qui lui est dû", à savoir les indemnités de licenciement.

Plusieurs internautes se sont exprimés en faveur d’Halli Thorleifsson, et notamment Alex Cohen, qui a partagé la conversation en ajoutant : "Je ne vais pas vous mentir, c’est l’entretien de licenciement le plus divertissant que j’aie vu de ma vie". Et Elon Musk est venu lui répondre : "Le fait est que ce type, qui est par ailleurs riche, n’a fait aucun vrai travail, s’est défendu en disant qu’il avait un handicap qui l’empêchait de taper sur un clavier, alors qu’en même temps il était en train de déclencher une tempête sur Twitter. Je ne peux pas dire que j’aie beaucoup de respect pour ça". "Personnellement, je ne mettrais pas un employé à l'épreuve pour le pousser à prouver sa valeur devant plus de 100 millions d'abonnés", lui a répondu Alex Cohen.

Dystrophie musculaire

Car cette remarque sur le handicap, outre le fait qu’elle est illégale outre-Atlantique (il est interdit de révéler publiquement le handicap de quelqu’un), a elle aussi fait réagir, y compris le principal intéressé : "Puisque vous l’avez mentionné, je vais vous donner plus d’informations : je souffre de dystrophie musculaire, qui a de nombreux effets sur mon corps", a-t-il expliqué, racontant son histoire, celle de sa maladie, de l'entreprise qu'il a créée et vendue à Twitter, et de ses collaborateurs qui ont été licenciés autour de lui.

En fin de journée mardi, Elon Musk est revenu sur ses propos et a affirmé avoir eu une discussion en visio avec Halli Thorleifsson "pour comprendre ce qui est vrai par rapport à ce qu’on m’a dit. Il vaut mieux parler aux gens que communiquer par tweets", a-t-il affirmé, avant de présenter des excuses "à Halli pour ma mauvaise compréhension de la situation. Elle était basée sur des choses que l’on m’avait dites et qui étaient inexactes, ou parfois exactes mais pas pertinentes". Le PDG a conclu en affirmant que son salarié réfléchissait finalement à rester chez Twitter.