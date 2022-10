Twitter : une attaque de bots relaie le hashtag #penuriecarburant des dizaines de milliers de fois

"Je reste sans voix, c'est très atypique", réagit Victor Baissait, spécialiste des enjeux des réseaux sociaux et surtout des faux profils sur Twitter. En l'espace de quelques heures seulement, des dizaines de milliers de faux comptes ont été crées, tous relayant le hashtag #penuriecarburant, alors que la France est en pleine grève des raffineries et dépôts de pétrole.

C'est le data-analyste Florent Lefebvre qui a analysé tous ces comptes, signalés par plusieurs internautes. Il a trouvé que sur 4.000 tweets relayant le hashtag #penuriecarburant entre 21h30 et 22h30 ce lundi, 50% proviennent de faux comptes. Et depuis le 9 octobre, 100.000 tweets ont été publiés avec ce mot-clé sur Twitter d'après Visibrain. Le mot-clé est ainsi arrivé artificiellement dans les sujets les plus discutés sur Twitter ce mardi matin.

119 000 tweets on taggué le mot #penuriecarburant depuis le 6 octobre - Capture d'écran Visibrain

Ces bots ont tous le même type de profil : "Ils ont été crées le jour même, ils ne sont suivis par personne, ni ne suivent personne", explique Florent Lefebvre. Autre particularité, "ils ont tous le même type de photo de profil", un aplat coloré et surtout ils ne postent qu'un seul tweet, qui "raconte n'importe quoi". Ce sont des bouts de phrases, le plus souvent en anglais. Victor Baissait a séquencé ces bribes sur Google, pour "voir s'il y avait des répétitions", "mais ça ne correspond à rien". Ces bots "n'ont même pas fait l'effort de se faire passer pour des faux comptes !", poursuit Florent Lefebvre, qui a publié ses recherches sur Twitter.

"C'est très rare qu'il y ait des attaques de bots aussi flagrantes, de manière aussi visible. Personnellement, je ne l'avais encore jamais capté", explique le développeur. D'habitude, "des sociétés font des copies tout au long de l'année, pour faire en sorte d'être suivi au moins par quelques personnes".

D'où vient cette attaque de bots peu subtile ?

"C'est possible que ce soit une blague, mais en tous cas, des créations de compte toutes les secondes, ça ne peut pas se faire à la main, ça demande une bonne organisation derrière", avance Florent Lefebvre. Victor Baissait aussi pense qu'il s'agit d'"un groupe". "C'est peut-être une opération marketing", dit-il dubitatif, "mais honnêtement c'est très atypique, ça ne correspond à aucun schéma, aucune logique".

Florent Lefebvre est circonspect. "C'est peut-être pour rendre le sujet visible. C'est un sujet anxiogène en ce moment, ça pourrait avoir pour but de créer encore plus de chaos", avance-t-il prudemment.