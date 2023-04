Twitter va bientôt vendre des articles de presse à l’unité, annonce Elon Musk

L’idée n’est pas nouvelle, mais le patron de Twitter Elon Musk l’a relancé. Le réseau social va proposer prochainement à ses utilisateurs d’acheter des articles de presse à l’unité. Le milliardaire a fait l’annonce samedi : "Cette plateforme permettra aux éditeurs de médias de facturer les utilisateurs par article en un seul clic." Elle sera déployée au courant du mois de mai.

Dans son tweet, le patron de Twitter explique sa démarche : "Cela permettra aux utilisateurs qui ne souscrivent pas à un abonnement mensuel de payer un prix par article plus élevé que quand souhaitent lire un article de manière occasionnelle." Elon Musk estime que cela "devrait être gagnant-gagnant pour les médias et le public".

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un projet encore flou

Aucun détail supplémentaire n’a filtré, ni sur les prix des articles à l’unité, ou son fonctionnement. L'idée d'une plateforme permettant d'acheter les articles de presse de différentes publications à l'unité, forme d'alternative entre la presse gratuite en ligne financée par la publicité et les abonnements, n'est pas nouvelle, mais n'est jamais parvenue aux succès escomptés.

La start-up pionnière danoise Blendle n'a pas réussi son pari de créer une sorte d'iTunes des contenus journalistiques. L'entreprise a été rachetée en 2020 par le groupe français Cafeyn, qui propose lui... un abonnement.

Des tensions entre des médias et Twitter

Le pari d'Elon Musk, comme les précédentes tentatives similaires avant lui, requiert la participation des éditeurs de presse, qui devraient accepter de brancher leurs contenus sur la plateforme, ce qui ne semble pas une mince affaire étant donné l'histoire chaotique de ce modèle et la réputation désormais écornée de Twitter. Récemment, Elon Musk avait accusé le New York Times de "propagande", et qualifié le fil d’actualité du journal à "l'équivalent sur Twitter d'une diarrhée, illisible".

Ces changements interviennent après d’autres controverses entre Twitter et certains médias. Il y a deux semaines, la radio suédoise SR, Radio-Canada et la radio américaine ont suspendu leur présence sur le réseau social , après la décision du réseau social d'accoler à leur description la mention "média financé par le gouvernement". Depuis, Twitter s’est rétracté , et ces étiquettes ont disparu.