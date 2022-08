Twitter, YouTube, Twitch : où regarder (et commenter) le décollage de la fusée Artemis 1

C'est un événement planétaire : dans quelques heures, la NASA enverra une fusée vers la Lune, 50 ans après le dernier vol d'Apollo vers notre satellite. C'est un tournant pour le programme américain de retour sur la Lune : d'abord avec Artemis 1, un vol non habité, puis plus tard (en 2024) avec Artemis 2, qui fera faire l'aller-retour à des astronautes sans alunissage, et enfin avec Artemis 3 en 2025 au plus tôt, qui verra de nouveaux humains poser le pied sur ce sol inhospitalier.

Une aventure qui sera très simple à suivre en direct, en haute qualité et avec tous les décryptages possibles, bien plus que les précédents vols à l'époque .

Pour tout suivre à la source

Comme souvent, la NASA elle-même propose de suivre le lancement en direct (ou en différé), sans fioritures. C'est possible notamment via leur chaîne YouTube :

Un événement a également été créé sur Twitter , qui permet à la fois de suivre le lancement en vidéo et de lire les commentaires et explications sur le réseau social. Le live est aussi disponible sur la chaîne Twitch officielle de la NASA .

Pour en savoir un peu plus

Internet permet aussi de suivre l'événement en compagnie (virtuelle) de spécialistes pour le commenter et le décrypter. Parmi les comptes à suivre pendant le lancement, il y a évidemment celui de notre Thomas Pesquet national : le spationaute français est sur place depuis peu (même s'il a peu dormi) et partage les coulisses sur Twitter .

Pour suivre, discuter et poser des questions

Sur Twitch, le compte officiel du CNES retransmet aussi l'événement. Notez que vous pouvez aussi le suivre en compagnie d'autres streamers, toujours sur Twitch, où un tag "artemis" regroupe les contenus qui sont en direct sur le sujet. Vous pouvez par exemple suivre la chaîne de "Ciel et Espace" , qui suit le décollage avec ses invités, ou la chaîne (en français également) de Whitney ( @SpaceExplorerW ), étudiante en génie mécanique, qui explique avec pédagogie tout ce qu'il faut savoir sur ce lancement.

D'autres diffusent aussi le décollage sur leur chaîne YouTube. C'est le cas notamment de la chaîne Techniques Spatiales , qui est en direct dès ce lundi matin pour évoquer et suivre l'événement.