Ukraine : à Dnipro, prendre soin de soi comme une forme de résistance

Anya, 21 ans, est confortablement installée, les pieds dans une bassine d’eau tiède. Le salon de beauté où elle est posée pour un moment ne désemplit pas, que les alertes antiaériennes (qui sont le lot quotidien de nombre d'Ukrainiens) retentissent ou pas.

"Au début, je ne me maquillais même plus. J'avais peur, ça ne me semblait plus avoir la moindre importance. Après quelques semaines, je suis retournée au salon." Un salon où elle se rend désormais plusieurs fois par mois.

"Avant tout pour rester belle,", dit-elle. Mais au-delà des apparences, "c’est une sorte de thérapie. Pour me calmer, me détendre". "Dit comme cela", poursuit Anya, "cela fait bizarre. Mais se faire une manucure, c’est résister."

"Et puis il est important pour le pays de préserver les emplois, de maintenir l’économie", ajoute Liouba, la trentaine, cheveux blonds, boucles millimétrées. Elle a dû jongler pour maintenir ouvert son institut.

La guerre en toile de fond

"Certains employés ont fui notre ville à cause de la guerre, mais beaucoup de nos nouveaux employés sont des personnes qui ont fui les territoires occupés par la Russie. C'est magnifique de réussir à leur fournir des emplois pour les aider."

"Nous essayons généralement de ne pas parler de guerre ici, mais nous portons ce poids", confie une esthéticienne. © Radio France - Maurine Mercier

À l'étage, dans sa blouse blanche, Tanya termine la manucure de sa cliente. Depuis l'invasion des troupes russes, son travail – qu’elle adore – a bien plus de sens encore. "Nous essayons généralement de ne pas parler de guerre ici, mais nous toutes, les femmes, nous portons ce poids maintenant..."

Au moment de ranger son matériel, dans un petit local, loin du regard des clientes, Tanya craque. Dans ce décor rose bonbon, même si tout est fait pour l’oublier, la guerre va la rattraper.

"J'ai malheureusement beaucoup d’amis qui sont morts au front." Tanya confie, entre ses larmes, que deux de ses oncles ont disparu sur le front. Morts ou prisonniers des Russes ? Elle et sa famille ne peuvent qu’angoisser : les autorités ukrainiennes "nous ont interdit de partir à leur recherche", lâche-t-elle.