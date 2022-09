Ukraine : ce que l'on sait de la "fosse commune" découverte à Izioum

"Boutcha, Marioupol, maintenant, malheureusement, Izioum" : le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi la découverte d'une "fosse commune" à Izioum. Cette ville de 50 000 habitants située dans l'est du pays, près de Kharkiv, a été libérée il y a quelques jours des mains des Russes. Les forces de Moscou l'avaient conquise au printemps dernier.

Volodymyr Zelensky qui s'est rendu mercredi sur place, a évoqué la mise à jour de ce charnier. "Une grande fosse commune a été découverte. La procédure de vérification, de clarification des informations, a bien sûr déjà commencé", a lancé le chef d'Etat ukrainien, dans son adresse vidéo quotidienne. Voici ce que l'on sait.

Près de "450 tombes" mises à jour

Selon un conseiller de la présidence Mykhaïlo Podoliak, quelque "quatre cent cinquante tombes" ont été découvertes. "Ce n'est qu'un seul des sites d'enterrements massifs découverts près d'Izioum", a-t-il précisé sur Twitter. "Pendant des mois, la terreur, la violence, la torture et les meurtres de masse ont régné en maître dans les territoires occupés", a-t-il écrit. Il a également déclaré à la chaîne de télévision Sky News que certains défunts ont été tués par balles, d'autres morts dans des bombardements.

Sergueï Bolvinov, le responsable de la police régionale de Kharkiv, a lui évoqué un "charnier". "C'est l'un des plus grands charniers découverts dans une ville libérée. 440 corps ont été enterrés au même endroit. Nous savons que certains ont été abattus par arme à feu, certains sont morts à cause des tirs d'artillerie, certains sont morts à cause des frappes aériennes.

Il précise que de "nombreux corps" n'ont pas été identifiés. "Les causes seront établies au cours des investigations.

Des journalistes de l'AFP ont découvert ce vendredi matin une centaine de tombes marquées d'une croix dans une forêt dans la périphérie d'Izioum. D'après eux, les autorités ukrainiennes procédaient à "l'examen d'une tombe contenant les corps de 17 soldats ukrainiens."

Cette tombe était "surmontée d'une croix portant l'inscription "armée ukrainienne, 17 personnes. Izioum, de la morgue." On ignore à ce stade si ces tombes retrouvées dans la forêt sont celles évoquées par le président Zelensky, lorsqu'il parle de "fosse commune".

Des vérifications en cours

"L'enquête a commencé, on doit avoir plus d'informations vérifiées et claires vendredi", a déclaré le président Zelensky jeudi. "Nous voulons que le monde sache ce que l'occupation russe a provoqué", a-t-il ajouté. Des journalistes ukrainiens doivent se rendre sur place ce vendredi.

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a également fait part de son souhait d'envoyer "sous peu" une équipe à Izioum en Ukraine, pour vérifier les dires des autorités ukrainiennes. "Nos collègues en Ukraine, de la mission de surveillance des droits de l'homme en Ukraine, vérifient ces allégations et ils visent à organiser une visite à Izioum pour déterminer les circonstances de la mort de ces personnes", a déclaré Elizabeth Throssell, porte-parole du Haut-Commissariat, lors du briefing régulier de l'ONU à Genève.