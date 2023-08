Ukraine : la guerre s'invite à l'école, les enfants bientôt formés aux premiers secours

Petite banane rose en bandoulière, sandalettes roses et barrette rose dans les cheveux, Valeria, 11 ans, joue à la balançoire dans un parc à côté de sa maison. Un moment d’insouciance dans un quotidien qu’il est beaucoup moins depuis le début de la guerre en Ukraine . "J'ai entendu la première explosion, j'ai été très surprise, et j'ai commencé à pleurer. La deuxième j'étais plus calme. Mais la première, vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était très traumatisant", raconte la fillette.

Près de 500 enfants tués depuis le début de la guerre en Ukraine

À partir de la prochaine rentrée scolaire, affronter la guerre va devenir un sujet du programme scolaire dans les écoles ukrainiennes. Les enfants vivent sous les bombes depuis un an et demi et la jeunesse ukrainienne paie un lourd tribut dans cette guerre. 499 enfants précisément ont été tués depuis le début du conflit. Ainsi, le ministre de l’Éducation nationale a annoncé ce mercredi qu’à la rentrée tous les écoliers devront suivre des cours de premiers secours et de sensibilisation sur les attaques explosives.

Tatiana a suivi plusieurs séances pour apprendre à gérer les crises de panique et d’hystérie de son garçon de 6 ans. © Radio France - Hajera Mohammad

"Des enfants qui souffrent d'hyperanxiété"

Pour aider ces enfants, l’association Voices of the Children propose des séances de thérapie en groupe ou individuelle. Yulia est psychologue, elle nous montre les derniers dessins de ses petits patients. "Ils devaient dessiner leurs émotions", explique-t-elle. "Avant ils dessinaient des fleurs, des arbres, et maintenant tout est noir. Je suis des enfants qui souffrent d'hyperanxiété, qui sursautent quand une porte claque, qui refont pipi au lit et qui régressent", détaille Yulia.

Les psychologues utilisent l’art-thérapie pour demander aux enfants de dessiner leur état émotionnel © Radio France - Hajera Mohammad

Difficile pour les parents de gérer ces situations. Tatiana est maman d'un petit garçon de 6 ans. "Il faisait de plus en plus de crises d'hystéries et moi aussi. Il pose beaucoup de questions sur ce qu'il se passe : 'pourquoi Vladimir Poutine est si mauvais ?'. Moi je lui réponds : 'je ne sais pas, peut-être qu'enfant sa maman ne l'aimait pas ...'. Que voulez-vous répondre à un enfant de 6 ans ?", dit-elle désemparée. Mais il y a une question à laquelle Tatiana n’arrivera pas à répondre en tant qu'adulte : comment pardonner aux Russes ? "Je ne sais pas comment c'est possible de pardonner des choses pareilles", dit-elle.

Dans le parc, la petite Valeria continue de se balancer, les sirènes qui retentissent dans le ciel de Kryvyï Rih, elle ne les entend même plus.