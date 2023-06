Ukraine : le barrage de Nova Kakhovka endommagé, la région de Kherson sous la menace d'inondations

Les vidéos sont impressionnantes. En Ukraine, le commandement des Forces armées opérationnelles affirme que "les occupants [russes] ont fait sauter la centrale hydroélectrique" de Kakhovka, située sur le fleuve Dnipro en amont de Kherson. Le barrage hydroélectrique est "partiellement détruit" ont confirmé de leur côté les autorités installées par Moscou sur la rive gauche, évoquant de "multiples frappes" ukrainiennes ayant détruit les robinet-vannes du barrage et provoqué une "jetée d'eau incontrôlable".

Ce barrage est effectivement lourdement endommagé sur plusieurs dizaines de mètres, comme le montrent les images publiées sur les réseaux sociaux et des quantités impressionnantes d'eau se déversent en aval. Les autorités ukrainiennes précisent toutefois que l'ampleur des destructions, la vitesse et la quantité d'eau qui s'échappe, ainsi que les zones probables d'inondation sont en train d'être précisées.

Vue aériene du barrage de Nova Kakhovka © AFP - Satellite image ©2023 Maxar Technologies

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé tôt mardi matin convoquer d'urgence son Conseil de sécurité mardi après cette explosion sur le barrage hydroélectrique. "Encore un crime de guerre commis par les terroristes russes. Le président a convoqué le Conseil de sécurité national", écrit Andriï Iermak, chef de l'administration présidentielle, sur Telegram.

Vue de la centrale hydraulique de Kakhovka après l'explosion © AFP - ZELENSKYY SOCIAL MEDIA ACCOUNT / HANDOUT

Volodymyr Zelensky a de son côté estimé que "la destruction de la centrale hydroélectrique de Nova

Kakhovka démontre au monde entier que [les Russes] doivent être chassés de chaque coin de la terre ukrainienne".

Point sensible

Ce barrage était l'un des derniers passages entre les deux rives du fleuve Dnipro, à gauche occupée par les Russes, à droite libérée par les Ukrainiens. Zone sensible de cette guerre, qui aurait pu constituer un point de passage notamment dans le cadre d'une éventuelle contre offensive, il avait déjà été visé par des frappes (y compris ukrainiennes) et aussi suscité la vive inquiétude de Volodymyr Zelensky il y a quelques mois.

Autre conséquence potentiellement dramatique de la destruction de ce barrage, le risque de "catastrophe nucléaire" qui revient à la centrale de Zaporikkia, qui "augmente rapidement" selon un conseiller à la présidence ukrainienne. "Le monde se retrouve une fois de plus au bord d'une catastrophe nucléaire, car la centrale nucléaire de Zaporijjia a perdu sa source de refroidissement", explique ainsi Mykhaïlo Podoliak.

En octobre, l'Ukraine avait réclamé une mission d'observation internationale au barrage de Kakhovka, accusant Moscou d'avoir miné l'infrastructure. À l'époque, le gouvernement de Kiev évoquait, en cas d'explosion du barrage, le risque de faire "plusieurs milliers de victimes et [provoquer] l'inondation de dizaines de localités". "En cas de destruction du barrage (...) le canal de Crimée du Nord disparaîtra tout simplement", et ce serait "une catastrophe à grande échelle" avait averti le président ukrainien selon qui "plus de 80 localités, dont Kherson, se retrouveraient dans la zone d'inondation rapide".

À l'époque, les autorités d'occupation russe de Kherson avaient démenti tout minage du barrage de Kakhovka, dénonçant les "mensonges" du président Zelensky. L'infrastructure est contrôlée par les troupes russes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine fin février 2022. Le gouvernement de la région, installé par la Russie, nie tout danger pour les villes alentours : "Selon les services de secours, l'eau est montée à un niveau d'entre 2 et 4 mètres ce qui ne menace pas les grandes localités", assure son chef Andreï Alekseïenko.