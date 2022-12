"Ukraine", "moutarde", "élection" : l'année 2022 vue par le prisme des recherches Google

Beaucoup de guerre en Ukraine, du sport et un peu de moutarde. Google a publié cette semaine les recherches et requêtes les plus souvent effectuées sur la plateforme en France en 2022. Une liste qui reflète l'année, riche en actualité, qui vient de s'écouler. L'Ukraine et la Russie sont très présentes dans les différentes catégories, tout comme les élections législatives, la présidentielle et la Coupe du Monde. Les recherches sont classées par groupe, avec notamment les tendances, les actualités, les personnalités, mais aussi les "Comment" et les "où". Tour d'horizon.

L'Ukraine en tête des "tendances" cette année

Google a identifié les dix recherches émergeant sur l'année en France. En tête de la liste : l'Ukraine. Avec la Russie en troisième position. Les recherches sur le conflit débuté au mois de février, avec l'invasion russe de l'Ukraine, sont majoritaires cette année et reflètent l'impact de cette guerre sur les Français. Vladimir Poutine est également présent dans les recherches, en dixième position.

Autre sujet qui a fait créé de nombreuses recherches : le sport. La Coupe du monde 2022, qui se déroule en ce moment au Qatar, est la deuxième tendance de l'année. Elle fait beaucoup parler, tant sur le plan sportif (avec l'équipe de France qualifiée en quarts de finale), qu'extra-sportif, au sujet des droits humains bafoués dans le pays hôte.

Figurent également dans ces tendances deux disparitions qui ont marqué l'année. Celle du comédien Gaspard Ulliel, mort après un accident de ski en janvier , et celle du présentateur de télévision Jean-Pierre Pernaut, décédé des suites d'un cancer en mars 2022.

Les tendances de l'année 2022 sur Google.

La politique majoritaire dans la catégorie "Comment ?"

Les questions posées dans le moteur de recherche Google reflètent, elles aussi, l'année 2022. Le thème qui revient le plus est la vie politique, chargée cette année, entre l'élection présidentielle et les élections législatives . Justement, c'est la première question posée dans le moteur de recherche cette année : "Comment voter aux élections législatives ?", Viennent ensuite "comment vérifier son inscription sur les listes électorales", et "comment voter blanc".

Le contexte sanitaire, avec le Covid-19, est également évoqué, avec nombre d'internautes qui ont tapé ces douze derniers mois "comment faire un autotest ?". Enfin, plus étonnant, la mort de Dora l'exploratrice a également généré de très nombreuses recherches Google. Cela vient notamment d'une tendance sur TikTok, mettant en scène la mort de Dora l'exploratrice, comme l'expliquait Christine Gonzalez sur France Inter en juin dernier.

Les "Comment ?" les plus posés en 2022 sur Google.

Moutarde et essence dans les recherches "Où ?"

C'est sûrement la recherche qui représente le plus l'année qui s'est écoulée. Dans la catégorie des questions "où...", "où trouver de l'essence ?" est la recherche revenue le plus souvent au moment des pénuries de carburant qui touchaient le pays en octobre. Une autre pénurie, concernant la moutarde, a elle aussi généré de nombreuses recherches.

Question géographie, les Français ont également eu besoin de se rafraîchir la mémoire. "Où se trouve le Qatar ?", et "Où se trouve l'Ukraine ?", font partie des cinq requêtes les plus réalisées dans cette catégorie.

Les cinq recherches "Où" les plus réalisées par les Français en 2022 sur Google.

Google a également publié les "tendances" mondiales de cette année 2022. C'est un jeu de lettres en ligne, "Wordle", qui se trouve à la première place. La "Queen Elizabeth", décédée le 8 septembre , fait également partie du top 5 des requêtes de cette année, tout comme l'Ukraine.