Ukraine, Suède, France : qui peut remporter l'Eurovision cette année

Qui succédera à l'Ukraine et au groupe Kalush Orchestra, qui avait remporté l'Eurovision l'an dernier avec son titre "Stefania" qui mixait rap et musique traditionnelle ? Et si c'était l'Ukraine à nouveau ? Samedi soir, Liverpool accueille la finale du concours de l'Eurovision : alors que les règles du concours stipulent que le pays vainqueur devient hôte l'année suivante, c'est la première fois qu'un pays est contraint de céder l'organisation pour cause de guerre.

Quelle place pour l'Ukraine ?

Dans le déroulé de la cérémonie, l'Ukraine, en tant que vainqueur de l'année précédente, a une place de choix. Elle est mise en avant y compris dans le logo du concours, qui est bien aux couleurs bleu et jaune du drapeau ukrainien et pas à celles de l'Union Jack. Et les "cartes postales", ces séquences introductives de chaque artiste, font un pont entre un lieu en Ukraine et ses équivalents au Royaume-Uni et dans chaque pays candidat. Le présentateur ukrainien Timour Mirochnytchenko a également été inclus – dans une petite mesure – dans l'animation de la soirée produite par la BBC.

Mais cela s'arrête ici : alors que le président ukrainien Zelensky a proposé une prise de parole pendant le concours, l'UER, qui organise l'Eurovision, a refusé. "La requête de monsieur Zenlensky, bien que faite avec des intentions louables, ne peut à regret être acceptée, car cela briserait les règles de l'événement", en l'occurrence l'absence de revendications politiques.

Si l'Eurovision est un événement profondément politique , celle-ci ne peut passer, et à petites doses, qu'à travers les chansons. Cette année, deux prestations ont une tournure politique, celle de la Croatie qui met en scène des dictateurs à moustache vêtus de rose, et celle, évidemment, de l'Ukraine. Le titre "Heart of Steel" du groupe Tvorchi est une référence au siège de l'aciérie Azovstal à Marioupol, l'un des événements marquants de la guerre.

Un doublé pour la Suède ?

Mais si l'Ukraine fait partie des favoris, la victoire devrait lui échapper si l'on en croit les bookmakers. Depuis des semaines, une seule candidate fait office de grande favorite, avant tant d'avance que le jeu semble plié à l'avance : Loreen, la candidate suédoise.

Déjà lauréate du concours en 2012 avec le titre "Euphoria", elle est une icône de l'Eurovision. Dès l'annonce de son retour dans la compétition, cette fois avec le titre "Tattoo", elle s'est hissée au sommet des pronostics. Si elle venait à remporter le concours, elle rejoindrait l'Irlandais Johnny Logan, qui pour l'heure, est le seul à avoir remporté deux fois l'Eurovision... Et c'était il y a plus de trente-cinq ans, en 1980 et en 1987.

Un seul candidat semble pouvoir rivaliser avec la Suède : sa voisine, la Finlande. Le chanteur Käärikä, avec sa chanson "Cha Cha Cha", aussi fluo dans ses costumes que survoltée musicalement, est aussi très appréciée en particulier chez les bookmakers, qui lui donnent aisément une deuxième place.

Un top 5 pour la France ?

Et la France dans tout ça... La candidate La Zarra interprétera ce samedi soir la chanson "Évidemment" perchée sur une robe géante qui se transforme en cylindre à facettes disco. La chanteuse québécoise avait semé l'inquiétude il y a quelques semaines en loupant quelques dates de promotion dans des villes d'Europe, mais a finalement su relancer l'attention du public dans les dernières semaines avant le concours.

Il y a quelques jours, elle était troisième dans le classement des bookmakers , elle a depuis été détrônée par l'Ukraine. Mais selon l'agrégateur de sites de paris "Eurovision World", si l'on se fie à ces paris, la France a sept chances sur dix de finir dans le top 10, et quatre chances sur dix d'être dans le top 5. La victoire semble difficile à atteindre... mais une bonne surprise, ou une belle place comme celle de Barbara Pravi il y a deux ans, reste imaginable.