Ukraine, "virus woke", France en grève... ce que contient la biographie très attendue d'Elon Musk

C'est un livre très attendu, autant que la personne à qui il est consacré suscite la curiosité et parfois l'inquiétude : Elon Musk. Sortie mardi en anglais dans le monde entier, la biographie officielle et autorisée de l'homme d'affaires, écrite par Walter Isaacson (qui avait déjà consacré un ouvrage à Steve Jobs après sa mort, en 2011), sera disponible mercredi en version française. Alors que plusieurs extraits ont été révélés par la presse, notamment américaine, nous avons pu nous procurer en avant-première cet ouvrage.

Pour écrire cet ouvrage, le biographe a suivi pendant près de deux ans Elon Musk – qui, assure l'auteur, "n'a pas demandé à lire ni n'a lu ce livre avant sa publication, et il n'a exercé aucun contrôle sur son contenu". Près de la moitié de ces presque 600 pages porte sur les toutes dernières années, incluant son rachat tonitruant du réseau social Twitter, depuis devenu X. Voici ce que l'on trouve dans le livre.

Publicité

Son caractère, son rapport à la violence

C'est dans la jeunesse d'Elon Musk qu'il faut chercher les sources de sa personnalité : le biographe raconte un enfant qui a été "longtemps le pus jeune et le plus petit", qui "a du mal à saisir les codes relationnels" et "devient régulièrement la cible de brutes qui le frappent au visage". À cela s'ajoute son père, qui prend parti pour ses tortionnaires et l'insulte copieusement. De cela résulte un retour régulier à ce traumatisme. Évoquant le rachat de Twitter, Walter Isaacson écrit : "Chaque moment d'inquiétude l'a ramené aux horreurs des sévices subis dans la cour de récréation. À présent, la possibilité d'en devenir le propriétaire s'offre à lui".

"Le syndrome de stress post-traumatique hérité de son enfance a en outre instillé en lui une aversion à la plénitude : 'Je crois juste qu'il ne sait pas se détendre, savourer sa réussite et humer le parfum des fleurs'", écrit le biographe, citant Grimes (Claire Boucher de son vrai nom), la mère de trois des onze enfants de Musk. "Elon recherche le risque en soi", ajoute l'un de ses anciens associés.

Emmanuel Macron et la France

La France est assez peu évoquée dans le livre, mais fait l'objet d'un joli cliché sur les travailleurs français. Un épisode sur les débuts de Tesla en 2007 raconte l'arrivée de Musk en France pour assurer le transfert de la production de matériaux de carrosserie du Royaume-Uni vers la France. Il s'adresse alors aux salariés de l'usine et leur dit : "S'il vous plait, ne faites pas la grève et ne partez pas en vacances tout de suite, sinon Tesla mourra."

Le président français apparaît brièvement dans l'ouvrage, autour d'un seul événement : le biographe évoque un rendez-vous secret le 2 décembre 2022 à la Nouvelle-Orléans entre Emmanuel Macron et Elon Musk "pour discuter avec lui, ironie du sort, de la nécessité pour Twitter de respecter les règles de l'Union européenne en matière de contenus haineux". Il n'en dit pas plus de ce rendez-vous, car le chapitre dans lequel il figure porte sur la révélation des "Twitter files", les fuites de documents orchestrées par Musk pour montrer que ses prédécesseurs ont voulu entraver la liberté d'expression. Le rendez-vous secret ne l'était pas resté longtemps, puisqu'Emmanuel Macron avait lui-même tweeté à ce sujet dès après la réunion : "Nous allons travailler avec Twitter pour améliorer la protection des enfants en ligne. Elon Musk me l’a confirmé aujourd’hui. Protégeons mieux nos enfants en ligne !"

Trump, Biden et la politique

"Musk n'a jamais été très engagé politiquement", dit la biographie, qui rappelle que "Musk a contribué financièrement aux candidatures de Barack Obama puis d'Hilary Clinton, et il a ouvertement critique Donald Trump lors de sa campagne de 2016". L'ouvrage raconte une rencontre entre Trump et les patrons de la tech américaine (Jeff Bezos, Tim Cook, Larry Page de Google, etc.) après son élection en 2016, et avant son investiture. La première chose que Trump lui dit, c'est "qu'il veut relancer la NASA : cette nouvelle le déconcerte encore plus", lui qui développe SpaceX. Le milliardaire mâche peu ses mots envers le président américain : "Trump est peut-être bien l'un des plus grands baratineurs que le monde ait jamais connus (....) Si vous partez du principe que Trump nous sert juste un numéro d'arnaqueur, alors son attitude devient plus ou moins logique", confie Musk au biographe, qui rappelle que l'homme d'affaire a quitté tous les comités présidentiels après l'annonce de la sortie de l'accord de Paris.

Ainsi quand Musk fait un vote sur Twitter sur la réintégration de Donald Trump, Walter Isaacson lui demande : "Si l'issue [du sondage] avait été différente, aurait-il maintenu la suspension de Trump ? Oui. "Je ne suis pas fan de Trump, précise-t-il. C'est un perturbateur. C'est le champion du monde du n'importe quoi."

Mais si Musk "a développé un profond dédain envers Donald Trump, qu'il considérait comme un escroc, il n'est pas très content non plus de Joe Biden", dit la biographie, citant Elon Musk qui raconte une de leurs rencontres : "Il a radoté pendant une heure, il était ennuyeux à mourir, comme ces poupées d'où pend un cordon et quand vous tirez dessus, elles répètent les mêmes phrases creuses". Les relations entre les deux hommes se sont d'autant plus tendues que Biden n'a pas convié Musk en 2021 pour un événement à la Maison-Blanche sur les voitures électriques.

Le "virus woke"

C'est en 2020 que le virage politique de Musk semble s'opérer : la crise du Covid le pousse de plus en plus à partager des contenus issus de sphères complotistes, parfois des fausses informations. En 2021, il poste un tweet dans le quel il évoque un "virus de l'esprit woke". Il explique alors sa pensée auprès de son biographe : "Si on n'arrête pas le virus de la mentalité woke, qui est fondamentalement antiscience, antimérite et antihumain, notre civilisation ne deviendra jamais multiplanétaire" – or c'est l'un des griefs de Musk, construire la possibilité pour les Terriens de partir sur Mars.

Cette aversion pour l'esprit "woke", il la tient de la relation compliquée qu'il entretient avec sa fille, qui a commencé une transition de genre à l'âge de 16 ans. "Il estime avoir perdu un fils qui a changé de prénom et de nom et qui refuse de lui adresser la parole en raison de ce virus de la mentalité woke', m’explique Jared Birchall, le gestionnaire de ses affaires personnelles. 'Il a été témoin à un niveau très intime des effets ravageurs de l’endoctrinement par cette religion de la mentalité woke" peut-on lire. Pour lui, "le wokisme anéantit tout sens de l'humour".

Le livre résume sa position politique ainsi : "Pendant toute l’année 2022, il oscillera entre des éloges optimistes de la modération et des ruminations rageuses sur la menace existentielle que le wokisme et la censure des élites médiatiques font peser sur l’humanité." À son arrivée chez Twitter, il découvre des t-shirts "Stay Woke" "et les brandit comme un exemple de l'état d'esprit qui, selon lui, a infesté l'entreprise".

La guerre en Ukraine

C'est l'un des passages du livre qui a fait parler avant même sa parution : le rôle d'Elon Musk dans la guerre en Ukraine, auquel un chapitre du livre est consacré. On y apprend que l'Ukraine a demandé à Elon Musk, avant même l'invasion russe, de lui fournir des stations Starlink, des bornes qui permettent de se connecter à son réseau Internet par satellite. Ce qu'il fait, envoyant 500 bornes, et échangeant via Zoom avec Volodymyr Zelensky. Il propose même d'envoyer des batteries solaires quand la Russie s'attaque au réseau électrique, compliquant l'utilisation de Starlink.

Les choses changent quand le biographe reçoit un SMS d'Elon Musk : "Ca pourrait devenir un désastre". "Un problème aussi périlleux qu’épineux se présente, et il estime qu’il existe « une possibilité non négligeable », selon sa formule, que cela puisse mener à une guerre nucléaire, et que Starlink en soit partiellement responsable. L’armée ukrainienne s’apprête à tenter une attaque-surprise contre la flotte russe basée à Sébastopol, en Crimée, en envoyant six petits drones sous-marins bourrés d’explosifs, et ils comptent se servir de Starlink pour les guider vers la cible", détaille la biographie. "Il donne donc secrètement instruction à ses ingénieurs de couper la couverture satellite à moins de cent kilomètres des côtes criméennes", et l'attaque échoue. Le livre met en avant le rôle "démesuré" de Starlink, auquel ni l'Ukraine ni les États-Unis n'ont pu trouver d'alternative, dans la guerre.

La drogue

Elon Musk est souvent montré comme un fumeur de joints invétéré. Cela est notamment lié à l'interview de 2018 dans une émission de Joe Rogan dans laquelle l'animateur propose à Musk de fumer de l'herbe. "Espiègle, Musk tire une bouffée timide", rappelle le livre. Mais son rapport à la drogue semble moins évident, à la lecture de la biographie. Le principal intéressé, qui, à la suite de l'émission chez Joe Rogan a dû se plier pendant deux ans à des tests aléatoires de la Nasa, assure : "Je n'aime vraiment pas consommer de substances interdites."

L'un des paradoxes de l'homme, c'est que son humour potache le poussera à proposer de sortir Tesla du Nasdaq pour... 420 dollars par action, le chiffre 420 était une référence à la marijuana. Pourtant, là encore, il assure : "Je n'avais pas fumé de weed, soyons clairs. L'herbe, ça n'aide pas à être productif."

Walter Isaacson raconte aussi les retrouvailles, en 2020, d'Elon Musk et de son frère Kimbal, après une brouille. "Kimbal, convaincu des pouvoirs de guérison de l’esprit et de l’utilisation d’hallucinogènes naturels légaux, a préparé une cérémonie de l’ayahuasca, qui consiste à absorber un breuvage hallucinogène sous la guidance d’un shaman", mais Musk refuse d'y participer : "J’ai des émotions enterrées sous tellement de couches de béton, en fait, je ne suis juste pas prêt à ouvrir tout ça", répond-il.

Mark Zuckerberg

Le patron de Meta, grand rival de Musk, n'est jamais cité, pas une seule fois dans le livre. Son entreprise, Facebook, apparaît à deux reprises, une première fois pour éclairer le contexte de l'année 2022 pendant laquelle les cours des réseaux sociaux étaient en chute libre – et année du rachat de Twitter ; et une deuxième fois sur les dérives complotistes du père de Musk, Errol, qui poste de nombreuses publications sur Facebook.