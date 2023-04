"Ultra-gauche", Brav-M, Sainte-Soline : Gérald Darmanin défend sa gestion du maintien de l'ordre

Gérald Darmanin contre-attaque. Devant les députés puis les sénateurs, réunis en commissions, le ministre de l'Intérieur s'est expliqué ce mercredi sur l'emploi de la force par les policiers et les gendarmes, tant lors des manifestations contre la réforme des retraites dans le pays que lors des violents affrontements à Sainte-Soline (Deux-Sèvres).

Vidéos de violences contre la police et tableaux Excel à l'appui, le ministre a tenté d'éteindre le feu des critiques. Il a été invité à répondre à 38 questions de députés, puis 14 de sénateurs. Sa ligne de défense : pointer du doigt "l'ultra-gauche", qui a, selon ses mots, "infiltré" voire même "pris en otage" les manifestations et démontrer "l'extrême violence contre les forces de l'ordre". Un exposé qui n'a pas convaincu à gauche.

"L'ultra-gauche" pointée du doigt

Soulignant que "les manifestations classiques se sont quasiment toujours déroulées dans d'excellentes conditions", Gérald Darmanin a pointé du doigt ce qu'il qualifie de "guérillas urbaines". Les services de renseignement observent depuis le 16 mars - jour de l'utilisation de l'article 49-3 par le gouvernement pour faire passer sa réforme des retraites - "une mobilisation très forte de l'ultra-gauche", "qui a souhaité infiltrer le mouvement social et en prendre la direction. Si j'étais provocateur, je dirais prendre en otage", a martelé le ministre de l'Intérieur. Les notes des renseignements font ressortir que "le but de ces personnes était de s'en prendre directement aux représentants des institutions républicains et à l'intégrité physique des représentants des forces de l'ordre", a-t-il poursuivi.

Depuis le 16 mars, il y a eu 1851 interpellations et 299 atteintes à des institutions publiques en marge des manifestations contre la réforme des retraites, selon le ministère de l'Intérieur. Le décompte fait aussi état de 132 atteintes de permanences parlementaires et 33 plaintes de membres du gouvernement ou d'élus pour menaces ou outrages, à la préfecture de police. Plus de 2500 incendies de voie publique ont été recensés, dont 58 incendies de véhicules et 13 incendies de bâtiments.

Brav-M : "Les parallèles avec des affaires dramatiques sont insultants"

Le ministre a pris la défense de la Brigade de répression des actions violentes motorisée (BRAV-M) qui est sous le feu des critiques et qui fait l'objet d'une pétition pour demander sa dissolution. "Quand on veut dissoudre la BRAV-M, c'est étonnant, car ce n'est pas une unité", a déclaré le ministre. "Ce sont des personnes qui sont des compagnies d'intervention, donc évidemment formées au maintien de l'ordre, qui utilisent des motos non pas pour intervenir - c'est pour cela que des parallèles avec des affaires dramatiques d'il y a 30 ou 40 sont insultants et totalement ignorants - mais pour se déplacer et ensuite intervenir." Dans l'après-midi, la commission des lois a écarté la pétition , qui ne pourra donc pas être débattue à l'Assemblée.

41 enquêtes judiciaires ouvertes à l'IGPN

Le ministre indique que 41 enquêtes judiciaires ont été ouvertes à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et 4 à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) depuis janvier et le début de la mobilisation contre la réforme des retraites. Par ailleurs, trois enquêtes administratives sont ouvertes à l'IGPN et 1 à l'IGGN.

Gérald Darmanin dénonce "la préméditation" des violences à Sainte-Soline

Pour répondre aux critiques visant l'intervention des forces de l'ordre à Sainte-Soline, le ministre a mis en avant "la préméditation" de certains manifestants à vouloir en découdre. "Sur les 8000 manifestants, un millier d'opposants d'ultra-gauche français et d'Europe étaient venus chercher l'affrontement", a affirmé Gérald Darmanin. "Deux centaines de personnes radicalisées à l'ultra-gauche ou de l'écologie radicale, suivies par les services de renseignement, notamment la DGSI, étaient présentes sur site" pour ce rassemblement "interdit par la préfète dès le 17 mars", a-t-il précisé.

Ayant pris connaissance que "les services de renseignement allemands, italiens, suisses et espagnols évoquaient le fait que leur ultra-gauche comptait venir à Sainte-Soline", les forces de l'ordre ont procédé à des contrôles routiers aux frontières et aux alentours de Sainte-Soline. Plus de 24.000 véhicules ont ainsi été contrôlés, donnant lieu à 20 procédures et à la saisie de 62 couteaux, 67 boules de pétanque ou encore 13 haches ou hachettes. Le jour du rassemblement, 3200 gendarmes et policiers ont été déployés et ont été victimes d'"attaques extrêmement violentes", a dénoncé le ministre.

Au total, 48 gendarmes ont été blessés, dont certains grièvement. Quatre manifestants ont été grièvement blessés, dont deux très grièvement, selon les chiffres du ministère. Un manifestant de 34 ans est toujours dans le coma. Son pronostic vital "demeure engagé", avait précisé le procureur de la République de Rennes mardi.

Gérald Darmanin a par ailleurs confirmé que deux gendarmes qui avaient tiré au LBD depuis leur quad ont été "suspendus de l'action d'ordre public mais pas suspendus de leur vie de gendarme".

La chronologie de l'intervention des secours

L'intervention des secours a-t-elle été empêchée ? C'est la question qui oppose les manifestants et la Ligue des droits de l'homme au Samu et au gouvernement depuis le 25 mars. Gérald Darmanin a donc tenu à présenter la chronologie des faits établie par ses services :

13h49 : premier appel aux pompiers.

13h50 : premier appel au Samu, travail de géolocalisation et à 14h01, le Samu est enclenché et *"parallèlement, les pompiers qui étaient déjà à proximité cherchent le blessé au milieu des champs, sans succès".

** 14h45 : le Samu s'engage à son tour pour se rendre sur le site avec une nouvelle localisation du blessé. *"Il est ralenti par les manifestants, soit parce qu'ils sont blessés et qu'ils veulent des soins, soit parce qu'ils prennent à partie le Samu."

** Entre 14h35 et 14h50 : la gendarmerie envoie son médecin auprès du blessé, sans attendre l'arrivée du Samu. Il est sur place en trois minutes et fait le premier bilan médical. "Il est lui-même l'objet de projectiles."

"En droit, les organisateurs des manifestations sont les responsables des services de secours", a par ailleurs rappelé à plusieurs reprises le ministre de l'Intérieur. "Mais devant l'absence de réponse de ces organisateurs, il y a eu 13 véhicules du Sdis mobilisés (41 sapeurs-pompiers), trois équipes médicales avec trois médecins de la gendarmerie nationale, cinq Smur, deux hélicoptères du Smur et de la gendarmerie nationale."

Le ministre s'interroge sur les subventions de la Ligue des droits de l'Homme

En réponse à une intervention du sénateur LR François Bonhomme, qui appelait à "cesser de financer des associations qui mettent en cause gravement l'État", Gérald Darmanin a indiqué ne "pas connaître" les subventions données par l'État à la Ligue des droits de l'homme, tout en estimant que cela "mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener", en référence à la présence d'observateurs de la LDH lors de la manifestation à Sainte-Soline et ses accusations d'entrave aux secours. "Mais je rappelle que beaucoup de collectivités locales aussi les financent. Il n'y a pas que l'État", a-t-il ajouté.

Une remise en question des subventions qui a aussitôt provoqué une levée de boucliers sur les réseaux sociaux. "Soutien à la Ligue des droits de l'homme qui se bat depuis 1898 pour les droits humains, aujourd’hui menacée par Darmanin, ce qui n était pas arrivé depuis le régime de Vichy", écrit par exemple l'histoire Mathilde Larrere sur Twitter . La LDH a de son côté répliqué en indiquant que "'les actions qui ont pu être menées' depuis plus de 120 ans sont la défense des droits et libertés de toutes et tous, ne vous en déplaise, en particulier la défense de la liberté de manifester mise à mal par votre politique de maintien de l'ordre".

Interrogé, le cabinet du ministère de l'Intérieur conteste toute "menace" de la part de Gérald Darmanin.

42 lieux de tension similaires à Sainte-Soline

Le ministre a également fait le point sur autres lieux de tension surveillés par ses services : "Il y a 42 projets contestés, comme les 'méga-bassines' de Sainte-Soline, sur le territoire national", a-t-il indiqué. "Dix-sept sont qualifiés par les services de renseignement comme susceptibles d'entrainer une radicalisation comme Sainte-Soline", a-t-il ajouté, évoquant des "choses très différentes", comme "l'extension de l'aéroport de Lille" ou "l'autoroute Castres-Toulouse". "Il y aura des volontés d'installer des ZAD" dans les mois qui viennent, a estimé le ministre de l'Intérieur.

"Terrorisme intellectuel"

Le ministre de l'Intérieur s'est aussi expliqué sur son utilisation dans le Journal du dimanche de l'expression "terrorisme intellectuel" pour qualifier la volonté de "l'extrême gauche" de "renverser les valeurs : les casseurs deviendraient les agressés et les policiers les agresseurs". Une expression qui n'a pas manqué de faire réagir. "En 1988, Jacques Chirac utilisait déjà le mot 'terrorisme intellectuel'", s'est défendu Gérald Darmanin.

"Il n'y a pas de police des mots en démocratie, madame la sénatrice, et vous n'avez pas l'apanage ni de la morale ni du vocabulaire. Je mets des mots sur les choses : jeter des cocktails Molotov sur des gendarmes, c'est de la terreur", a-t-il également répondu à Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice socialiste.

La gauche vent debout

Cette présentation des faits par Gérald Darmanin a tourné au dialogue de sourds avec la gauche. La député LFI Clémence Guetté, présente à Sainte-Soline, a évoqué un "désastre humain", une "répression quoiqu'il en coûte", rappelant les 5.000 grenades lacrymogènes lancées par les gendarmes. "Le chaos s'est abattu sans distinction sur tous les manifestants, pour l'essentiel venus tranquillement et en famille", a-t-elle affirmé.

L'Insoumis Thomas Portes a qualifié lui Gérald Darmanin de "ministre de la matraque". "Faudra-t-il un nouveau Malik Oussekine pour enfin vous faire revenir à la raison ?", s'est-il interrogé, en référence à un jeune manifestant tué en marge d'une manifestation en 1986. À la sortie de l'audition, son collègue Ugo Bernalicis a estimé au micro de France Inter que Gérald Darmanin "prépare le terrain à l'ultra-droite, il en fera partie".