"Umami" (avec Gérard Depardieu) : "un film indigeste, inintéressant et caricatural" selon Le Masque

Gérard Depardieu joue un chef triplement étoilé de Saumur, Gabriel Carvin, qui a un coup de blues et un infarctus après que sa femme (Sandrine Bonnaire) l'a quitté. Il n'a plus goût à rien, même pas à la gastronomie. Il laisse ses deux fils (Rod Paradot et Bastien Bouillon), il part pour le Japon dans l'espoir de retrouver le goût de vivre et de cuisiner au contact d'un confrère qu'il a battu 40 ans plus tôt, lors d'un concours culinaire.

Un film "inintéréssant" qui a désarmé Pierre Murat

C'est totalement loupé, ennuyeux, mal joué et caricatural, soupire le critique de Télérama : "On va d'un personnage à l'autre ; le montage voudrait donner un film choral où chaque personnage apporte sa petite touche d'étrangeté, mais c'est très difficile à réussir dans un film qui manque de moyens, et où tout le monde est enfermé dans une sorte de caricature, Depardieu le premier.

La seule chose qui est assez amusante, c'est de voir à quel point les deux cultures, la culture française et la culture japonaise, sont opposée. Depardieu n'est pas plus mauvais que d'habitude, ces derniers temps, parce qu'il n'est pas très bon depuis un certain temps. Tout ça est absolument inintéressant, et c'est presque désarmant".

Eva Bettan refroidie par un rôle testamentaire qui sied mal à Gérard Depardieu dans ce film

Il y a en germe, un élément qui aurait pu relever le film, mais qui ne suffit pas ici, selon la critique cinéma de France Inter, c'était d'exploiter le Depardieu bon gars, à la générosité communicative, mais insuffisante ici regrette-t-elle face à une interprétation testamentaire qui n'a aucune raison d'être : "il y a ce côté-là, prêt à suivre quelqu'un pour un premier film, à tenter tout un tas de choses, à mettre un kimono, à monter sur un tricycle, à faire plein de choses, ce côté de générosité de Depardieu qu'on retrouve de temps en temps.

Mais, dans ce film, parmi tous les reproches qu'on pourrait faire, il y a plein d'incidents dont on se fout, le côté désabusé de Depardieu, on en parle comme s'il avait mille ans, alors qu'il n'a que 74 ou 75 ans, comme s'il était en fin de vie. On le fait jouer comme si c'était un film testamentaire, le montrant en peignoir à demi-nu… Il mérite mieux que ça. Clint Eastwood, depuis 20 ans, filme son vieillissement au cinéma et c'est autre chose ! Mais là, je ne vois pas la nécessité. Ce n'est pas parce qu'il est prêt à faire plein de choses qu'on doit lui faire faire ce genre de film".

Pour Ariane Allard, c'est un film très indigeste

Ce n'est rien de moins qu'un film très mauvais selon elle, à tel point que la critique pour le magazine Causette a trouvé ses confrères et consœurs du Masque un peu trop bienveillants pour évoquer ce film : "C'est un film mal écrit, décousu, qui passe du coq à l'âne sans arrêt et qui enchaîne des scènes grotesques, invraisemblables et ultra stéréotypées. Ce sont tous les clichés possibles qu'on peut avoir sur les Asiatiques par exemple.

Le seul truc qui est un peu intéressant et paradoxal, c'est que c'est un film qui s'est choisi pour personnage principal un chef étoilé et qui cherche une saveur qu'il a perdue. Mais moi, j'ai le sentiment d'avoir vu un film sur le dégoût avec à un moment un Depardieu à poil dans une espèce de bain public qui crée un malaise profond dans la façon dont il est filmé, et dont la caméra rend cette scène très malaisante. Je pense aussi que le réalisateur est en plein déni tant il donne l'impression de ne pas aimer ce personnage qui traite mal tout le monde, à commencer par lui-même. J'ai trouvé ce film totalement indigeste".

Camille Nevers ne l'a (volontairement) pas vu

"Ça suffit Depardieu, j'ai préféré lire Adèle Haenel".

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

"Umami" de Slony Sow 5 min France Inter

